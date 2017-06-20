Группа «Мегаполис»: как защищаться от солнца в городе

Солнечных дней в Москве за год наберется чуть больше ста. Но даже в это время не стоит терять бдительность. ELLE узнал у экспертов, как защищаться от солнца в городе.

Тренинг-менеджер Clarins

Наталья Коноплева

Что означают числа SPF 15, 30, 50? Маркировка SPF (Sun Protecting Factor) на упаковке солнцезащитного средства означает время безопасного пребывания на солнце, которое обеспечивает продукт от лучей типа В. Это короткие лучи, которые моментально воздействуют на кожу, вызывают покраснения и ожоги. Чем больше число SPF, тем более продолжительную защиту он гарантирует. Принять считать, что кожа основных фототипов (I, II и III) способна самостоятельно защищаться от УФ-лучей на протяжении 10-15 минут. В таком случае рассчитать длительность защиты от солнечного ожога можно самостоятельно. Для этого необходимо умножить SPF на время безопасного пребывания на солнце. Также, помимо SPF, на упаковке указана информация, от каких лучей данное средство защищает кожу. Надпись UVA\UVB означает, что средство способно защитить кожу не только от покраснения и ожога, но преждевременного старения, обезвоживания и пигментации. От лучей группы А, вызывающих загар, любое средство, промаркированное UVA\UVB, будет защищать в три раза слабее. Нужен ли санскрин в городе, если большую часть дня мы проводим в офисе? В условиях офиса, где на нас не воздействуют прямые солнечные лучи, можно использовать средства с минимальным уровнем защиты SPF 15. Как правило, он содержится в большинстве тональных средств. Исключение составляют те случаи, когда рекомендована максимально высокая степень защиты. Это может быть предрасположенность к гиперпигментации, акне и другие воспаления на коже (чтобы избежать дальнейшего появления поствоспалительных пятен), проведение эстетических косметологических процедур (пилинги, мезотерапия, микродермобразия, воздействие лазером).

Какие фильтры эффективнее и безопаснее: физические или химические? При создании современных косметических средств производитель уделяет огромное внимание их безопасности. Поэтому все фильтры тщательно отбираются и тестируются не только на эффективность, но и на безопасность. Как правило, многие средства сочетают в себе физические и химические фильтры. Исключение составляет защита детской кожи. В таких средствах используются 100% минеральные фильтры. Они более густые и имеют белесый оттенок, зато гарантируют безопасность как для детской, так и чувствительной кожи. Что еще защитит от солнца, кроме специальных кремов? Дополнительно от солнца сможет защитить специальная одежда с пометкой Sun Guard. Исследования, проведенные в 2005 году, показали, что неотбеленный хлопок, окрашенный натуральными пигментами (лучше всего зеленый), также защищает от солнца. Лен, окрашенный натуральными красителями, тоже показывает хорошие результаты. А вот шелк от УФ-лучей совсем не защищает.

Врач-дерматолог, медицинский эксперт La Roche-Posay

Наталия Медведева

Какое количество солнцезащитного средства нужно наносить за один раз? Точно рассчитать его количество невозможно. Главное — средство надо наносить равномерно, оно должно впитываться, не оставляя следов и разводов. Вырабатывается ли витамин D в солярии? Обеспечение организма человека витамином D происходит двумя путями: образование в коже под воздействием УФ-лучей и усвоение из пищи. При достаточной и регулярной инсоляции потребность в этом витамине полностью обеспечивается синтезом его в коже. Хватает 5-10 минут ежедневного пребывания на солнце. Витамин D вырабатывается и в солярии. Изначально солярии были разработаны только для медицинских целей и применялись под контролем медработников для стимуляции выработки витамина D. Но учтите: в солярии вы не просто подвергаетесь воздействию ультрафиолета. В процессе облучения происходит обезвоживание кожи, нарушаются обменные процессы, а с ними и реакция на косметику и лекарства. Среди причин, которые вызывают рак кожи, на первое место выходит использование соляриев. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обращает особое внимание на запрет соляриев до 18 лет. Опасно ли загорать, если на лице и/или теле много родинок? Большинство солнцезащитных средств включают сансферы —отражающие частицы, рассеивающие солнечный свет. По сути, кремы служат экраном, который предотвращает проникновение УФ-лучей в эпидермис. Но ультрафиолет может повреждать ДНК клеток. Каждая родинка может быть потенциально опасна. Все родинки надо обязательно защищать от солнца, лучше всего стиками с SPF 50+, которые предназначены для особо чувствительных зон. Заметив любые изменения невуса (например, быстрый рост) или появление новой родинки (неравномерно окрашенной, асимметричной, диаметром более 6 мм), следует незамедлительно обратиться к дерматологу.

Какие компоненты могут ослабить действие УФ-фильтров? Есть такое понятие — фотосенсибилизация, реакция кожи на воздействие ультрафиолетового излучения. Ее симптомы: гиперпигментация, высыпания, покраснения, сопровождающиеся чувством жжения и болевым синдромом. Фототоксичный эффект, как правило, возникает на фоне приема ряда лекарственных препаратов (антибиотики тетрациклинового ряда, гормональные контрацептивы, препараты зверобоя). Также реакцию могут вызвать и некоторые моющие вещества, косметические средства, парфюмы. Перед тем как идти на пляж, стоит прекратить прием лекарств, вызывающих реакцию фотосенсибилизации. Не рекомендуется также использовать продукты с эфирными маслами и ретиноидами, так как они могут вызвать ожог. При нанесении нескольких солнцезащитных декоративных продуктов SPF суммируется? В данном случает работает верхний слой, то есть продукт с максимальной защитой следует наносить в последнюю очередь. А еще лучше всего использовать многофункциональные средства с высоким SPF, которые совмещают в себе тонирующий, увлажняющий эффект и высокую степень защиты.

Тренинг-менеджер Shiseido

Сергей Хачатурян