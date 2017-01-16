Глайды для губ: чем новые средства для губ отличаются от помад и блесков?

Казалось, новых makeup-продуктов для губ уже невозможно придумать: в наших косметичках сегодня прочно обосновались не только помады и блески, но и такие необычные виды средств для губ как лаки, тинты, кушоны и т.д. Но косметические компании продолжают экспериментировать. Встречайте, глайды для губ Velvet Lip Glide, Nars! Этот самостоятельный продукт - гибрид блеска и помады, отличающийся от них по многим параметрам. В первую очередь, внимания заслуживает необычная текстура-гибрид: обладая разглаживающими кожу свойствами, средство совершенно не ощутимо на губах и при этом отменно увлажняет. В формулу добавили специальный комплекс Oil Infusion: он состоит из масел, в числе которых аргановое, известное своими питательными свойствами. За антиоксидантный эффект отвечают экстракты водной лилии и белого чая.

«Velvet Lip Glide сочетает в себе легкость в нанесении и насыщенность цвета. Он изысканный и провокационный. Глайд вдохновляет вас не идти на компромиссы. Посмотрите, к чему он вас приведет», - Франсуа Нарс, создатель Nars.

Оттенки глайдов для губ впечатляют: в палитре найдется цвет на любой вкус – от нежного нюдового до яркой фуксии. Их названия отсылают нас к 1970-м и эпохе сексуальной революции: например, ягодный No. 54 напоминает о культовом манхэттенском клубе Studio54, где «зажигала» Бьянка Джаггер. А насыщенный розовый Danceteria копирует название другого популярного в тот период места, которое прославилось за счет регулярных выступлений самых модных диджеев. Концентрация пигментов в Velvet Lip Glide настолько высока, что для получения плотного цвета достаточно всего одного слоя. Всего в России представили двенадцать оттенков (в Америке на один цвет больше).

Аппликатор глайдов для губ (см. фото) достоен отдельного упоминания: необычная плоская форма позволяет распределять продукт максимально равномерно, а квадратный конец позволяет наносить цвет точно, не выходя за границы. Глайд обладает стойкостью блеска: на губах средство держится два-три часа. Текстура не похожа ни на одного средство: наполовину матовая, наполовину сатиновая, она визуально добавляет объем и разглаживает.