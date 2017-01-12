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12 января 2017Тараненко Мария

Гимнастика для лица: как привести кожу в тонус

В детстве родители запрещали вам строить рожицы? Забудьте об этом. Если все делать по науке и наедине, упражнения для лица не только поднимут настроение, но и сделают кожу более подтянутой

Гимнастика для лица: как привести кожу в тонус

Регулярно выполняя определенные упражнения для мимических мышц можно вернуть им тонус, а, следовательно, подтянуть и разгладить кожу, скорректировать овал лица и помолодеть на несколько лет. Такую гимнастику можно делать в любое время суток. Выберите укромное место, чтобы никому не мешать и не смущать людей странными гримасами. Для начала выпрямите спину, опустите плечи, поднимите голову. Кстати, некоторые специалисты советуют выполнять упражнения лежа и расслабившись: например, принимая ванну. Снимите макияж и нанесите увлажняющий крем, а если хотите более выраженного подтягивающего результата воспользуйтесь лифтинг-средствами. Сделайте пять глубоких вдохов-выдохов и приступайте.

Глаза

Гимнастика для лица: как привести кожу в тонус фото

Цель: Разгладить «гусиные лапки» в уголках глаз и поднять тонус кожи век.

Движения: Закройте глаза, расслабьте веки, на пять секунд направьте взгляд к переносице. Затем медленно откройте глаза и посмотрите прямо перед собой. Повторите пять раз.


Цель: Убрать темные круги и припухлости под глазами.

Движения: Положите указательные пальцы на скулы под нижние веки и слегка потяните вниз, одновременно стараясь с силой зажмурить глаза.


Цель: Разгладить «морщины гордецов» между бровями.

Движения: Положите указательные и средние пальцы в центр бровей и слегка потяните их к вискам. Закройте глаза. Повторяйте пять раз по пять секунд. В промежутках между упражнениями, чтобы расслабить глаза, постучите подушечками пальцев по закрытому верхнему веку.

Овал лица

Гимнастика для лица: как привести кожу в тонус картинки

Цель: Убрать второй подбородок.

Движения: Длительно произносите звук «кс», максимально растягивая губы в стороны, пока не почувствуете, что напряглись все мышцы и связки шеи. Зафиксируйте это положение на пять секунд. Повторите пять раз. После каждого раза расслабляйте рот, тихо произнося звук «о».


Цель: Восстановить контур лица.

Движения: Положите большие пальцы под подбородок, затем постарайтесь открыть рот - опускайте нижнюю челюсть, но при этом в течение пяти секунд оказывайте сильное сопротивление большими пальцами. Повторите пять раз.


Цель: Приподнять скулы.

Движения: Положите ладони на лицо с обеих сторон, произнесите «и», сжав зубы и максимально растягивая рот. Одновременно оттягивайте ладонями кожу к ушам. Сделайте упражнение пять раз.

Рот

Гимнастика для лица: как привести кожу в тонус фото 2

Цель: Сделать губы чуть более пухлыми.

Движения: Закрыв рот, захватите губы указательным и большим пальцами. Делайте легкие пощипывания от середины губ к уголкам. Повторяйте в течение двух минут.


Цель: Сгладить носогубные складки.

Движения: Большим и указательным пальцами пощипывайте быстро, но бережно линию носогубных складок. Начинайте снизу и поднимайтесь к носу. Повторяйте две минуты.


Цель: Тонизировать область скул.

Движения: Делайте легкие нажимы подушечками больших пальцев, двигаясь от уголков губ вдоль щек к верхней части скул. Повторите несколько раз и закончите точечным закрепляющим нажатием на виски. Закройте глаза, дышите глубоко и постарайтесь максимально расслабиться.



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