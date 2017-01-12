Гимнастика для лица: как привести кожу в тонус

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В детстве родители запрещали вам строить рожицы? Забудьте об этом. Если все делать по науке и наедине, упражнения для лица не только поднимут настроение, но и сделают кожу более подтянутой
Регулярно выполняя определенные упражнения для мимических мышц можно вернуть им тонус, а, следовательно, подтянуть и разгладить кожу, скорректировать овал лица и помолодеть на несколько лет. Такую гимнастику можно делать в любое время суток. Выберите укромное место, чтобы никому не мешать и не смущать людей странными гримасами. Для начала выпрямите спину, опустите плечи, поднимите голову. Кстати, некоторые специалисты советуют выполнять упражнения лежа и расслабившись: например, принимая ванну. Снимите макияж и нанесите увлажняющий крем, а если хотите более выраженного подтягивающего результата воспользуйтесь лифтинг-средствами. Сделайте пять глубоких вдохов-выдохов и приступайте.
Цель: Разгладить «гусиные лапки» в уголках глаз и поднять тонус кожи век.
Движения: Закройте глаза, расслабьте веки, на пять секунд направьте взгляд к переносице. Затем медленно откройте глаза и посмотрите прямо перед собой. Повторите пять раз.
Цель: Убрать темные круги и припухлости под глазами.
Движения: Положите указательные пальцы на скулы под нижние веки и слегка потяните вниз, одновременно стараясь с силой зажмурить глаза.
Цель: Разгладить «морщины гордецов» между бровями.
Движения: Положите указательные и средние пальцы в центр бровей и слегка потяните их к вискам. Закройте глаза. Повторяйте пять раз по пять секунд. В промежутках между упражнениями, чтобы расслабить глаза, постучите подушечками пальцев по закрытому верхнему веку.
Цель: Убрать второй подбородок.
Движения: Длительно произносите звук «кс», максимально растягивая губы в стороны, пока не почувствуете, что напряглись все мышцы и связки шеи. Зафиксируйте это положение на пять секунд. Повторите пять раз. После каждого раза расслабляйте рот, тихо произнося звук «о».
Цель: Восстановить контур лица.
Движения: Положите большие пальцы под подбородок, затем постарайтесь открыть рот - опускайте нижнюю челюсть, но при этом в течение пяти секунд оказывайте сильное сопротивление большими пальцами. Повторите пять раз.
Цель: Приподнять скулы.
Движения: Положите ладони на лицо с обеих сторон, произнесите «и», сжав зубы и максимально растягивая рот. Одновременно оттягивайте ладонями кожу к ушам. Сделайте упражнение пять раз.
Цель: Сделать губы чуть более пухлыми.
Движения: Закрыв рот, захватите губы указательным и большим пальцами. Делайте легкие пощипывания от середины губ к уголкам. Повторяйте в течение двух минут.
Цель: Сгладить носогубные складки.
Движения: Большим и указательным пальцами пощипывайте быстро, но бережно линию носогубных складок. Начинайте снизу и поднимайтесь к носу. Повторяйте две минуты.
Цель: Тонизировать область скул.
Движения: Делайте легкие нажимы подушечками больших пальцев, двигаясь от уголков губ вдоль щек к верхней части скул. Повторите несколько раз и закончите точечным закрепляющим нажатием на виски. Закройте глаза, дышите глубоко и постарайтесь максимально расслабиться.
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