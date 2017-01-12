Гимнастика для лица: как привести кожу в тонус

Регулярно выполняя определенные упражнения для мимических мышц можно вернуть им тонус, а, следовательно, подтянуть и разгладить кожу, скорректировать овал лица и помолодеть на несколько лет. Такую гимнастику можно делать в любое время суток. Выберите укромное место, чтобы никому не мешать и не смущать людей странными гримасами. Для начала выпрямите спину, опустите плечи, поднимите голову. Кстати, некоторые специалисты советуют выполнять упражнения лежа и расслабившись: например, принимая ванну. Снимите макияж и нанесите увлажняющий крем, а если хотите более выраженного подтягивающего результата воспользуйтесь лифтинг-средствами. Сделайте пять глубоких вдохов-выдохов и приступайте.

Глаза

Цель: Разгладить «гусиные лапки» в уголках глаз и поднять тонус кожи век. Движения: Закройте глаза, расслабьте веки, на пять секунд направьте взгляд к переносице. Затем медленно откройте глаза и посмотрите прямо перед собой. Повторите пять раз.

Цель: Убрать темные круги и припухлости под глазами. Движения: Положите указательные пальцы на скулы под нижние веки и слегка потяните вниз, одновременно стараясь с силой зажмурить глаза.

Цель: Разгладить «морщины гордецов» между бровями. Движения: Положите указательные и средние пальцы в центр бровей и слегка потяните их к вискам. Закройте глаза. Повторяйте пять раз по пять секунд. В промежутках между упражнениями, чтобы расслабить глаза, постучите подушечками пальцев по закрытому верхнему веку.

Овал лица

Цель: Убрать второй подбородок. Движения: Длительно произносите звук «кс», максимально растягивая губы в стороны, пока не почувствуете, что напряглись все мышцы и связки шеи. Зафиксируйте это положение на пять секунд. Повторите пять раз. После каждого раза расслабляйте рот, тихо произнося звук «о».

Цель: Восстановить контур лица. Движения: Положите большие пальцы под подбородок, затем постарайтесь открыть рот - опускайте нижнюю челюсть, но при этом в течение пяти секунд оказывайте сильное сопротивление большими пальцами. Повторите пять раз.

Цель: Приподнять скулы. Движения: Положите ладони на лицо с обеих сторон, произнесите «и», сжав зубы и максимально растягивая рот. Одновременно оттягивайте ладонями кожу к ушам. Сделайте упражнение пять раз.

Рот