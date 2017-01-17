Get Slim: самые действенные антицеллюлитные средства

По статистике, даже при незначительном наборе веса первыми в группе риска оказываются наиболее проблемные участки женского тела — живот, руки и бедра. Борьба с апельсиновой коркой не бывает простой: в ход идут и спорт, и аппараты, и лимфодренажные массажи, и, конечно же, антицеллюлитные средства из нашего обзора.

Anne Semonin Lipoliss Anti-Cellulite Gel

Моделирующий антицеллюлитный гель для тела Anne Semonin Lipoliss Anti-Cellulite Gel творит настоящие чудеса. Благодаря экстракту морского лотоса в составе средство ускоряет процесс расщепления жиров в тканях, справляясь с лишними отложениями и апельсиновой коркой.

St Barth Firming Gel With Ivy Extract

Вернуть тонус и эластичность в области бедер и зоны декольте поможет моделирующий гель с экстрактом плюща St Barth Firming Gel. Средство не просто эффективно борется с первыми признаками целлюлита, но также способствует улучшению микроциркуляции крови и выведению лишней жидкости из клеток.

Sisley Phyto Svelt Global

Одна из основных причин возникновения целлюлита — застой влаги в клетках. Интенсивное антицеллюлитное средство Sisley Phyto Svelt Global как раз и нацелено на решение этой проблемы, а также на блокировку процесса формирования новых жировых отложений.

Babor Ultimate 3D Cellulite Lotion

Антицеллюлитное средство Babor Ultimate 3D Cellulite Lotion наносит тройной удар по апельсиновой корке. Во-первых, крем на основе кофеина стимулирует процесс сжигания жировых клеток. Во-вторых, оказывает разглаживающее действие за счет пептидно-коллагеновому комплексу, а в-третьих, выводит токсины из клеток.

Cefine Line Care V

Универсальное лифтинг-средство Cefine Line Care V оказывает мощный подтягивающий и разглаживающий эффект. После месяца использования апельсиновая корка становится менее заметной, а кожа — более упругой.

Shiseido Aromatic Sculpting Gel

Ароматический гель для коррекции фигуры Shiseido Aromatic Sculpting Gel — настоящая находка для бьюти-гурманов. Никакого запаха кофе или ментола, как это часто бывает в случае с антицеллюлитными средствами. В основе формулы — экстракт грейпфрута и пряности, которые и создают неповторимый восточно-цитрусовый аромат.

Biotherm Celluli Lazer Size Code

Нанести удар по апельсиновой корке можно с помощью интенсивного ухода Biotherm Celluli Lazer Size Code. Экстракты таких растений, как гингко билоба, лотос, иглиц, а также зеленые кофейные зерна и чай мате в составе средства оказывают мощный тонизирующий и лимфодренажный эффект, таким образом способствуя ускоренному сжиганию жиров.

Caudalie Contouring Concentrate + Scrub

Незаменимый дуэт в борьбе с целлюлитом — скраб на основе виноградных косточек Crushed Cabernet Scrub и концентрат эфирных масел для похудения Contouring Concentrate от Caudalie. В тандеме эти средства способны полностью преобразить силуэт, уменьшив объемы на рекордные 2-3 сантиметра.

Lysedia Actiminceur

Кофеин — верный помощник в борьбе с целлюлитом. Экстракт кофейных зерен в сочетании с кремнием в составе способствует укреплению тканей, возвращая коже тонус и упругость. Экстракт иглицы запускает процесс регенерации клеток, ускоренно выводя токсины.

Elancyl Slim Design

Новинка от бренда Elancyl — инновационное антицеллюлитное средство Slim Design с комплексом на основе кофеина в составе. Средство работает на трех уровнях, сперва оказывая мощный дренажный и антиоксидантный эффект, а затем — разглаживающий и укрепляющий. Результат — идеальная кожа без видимых несовершенств.

Mary Kay Smooth-Action TimeWise Body

Антицеллюлитный крем с эффектом лифтинга Mary Kay Smooth-Action TimeWise Body тонизирует, укрепляет, подтягивает и восстанавливает кожу в области бедер, ягодиц и верхней части рук. Средство повышает эластичность и упругость кожи, делая апельсиновую корку менее заметной.

Gloria

Еще один отличный антицеллюлитный дуэт на основе шоколада — антицеллюлитное обертывание с апельсином и скраб для тела с маслами какао и карите от бренда Gloria. Сперва очищаем и отшелушиваем кожу с помощью скраба, а затем, как маску, наносим шоколадное обертывание. Результат впечатляющий — по-юношески мягкая и гладкая кожа без апельсиновой корки.

Ми&Ко Имбирь

Маска и скраб для тела Ми&Ко из серии Имбирь гениально подтягивают кожу, делая ее рельеф более гладким и упругим. Экстракты конского каштана и эхинацеи в составе маски улучшают микроциркуляцию крови в клетках и выводят лишнюю жидкость из организма, а комплекс эфирных масел в основе скрабы оказывает антицеллюлитный и дренажный эффект, а также предупреждает появление растяжек.

L’Occitane Amande Shower Scrub

Аромат скраба для душа L’Occitane из линии Миндаль наполнит ванную головокружительным звучанием сладкого миндаля и ванильной пудры ореховой скорлупы. Средства деликатно отшелушившает ороговевшие частицы, возвращая коже мягкость и упругость, подготавливая ее к дальнейшему уходу.

Les Thermes Marins De Saint Malo Gel Cellu-Lissant Minceur

В составе многофункционального средства для коррекции фигуры Les Thermes Marins De Saint Malo Gel Cellu-Lissant Minceur - кофеин, кремний и экстракты водорослей, которые устраняют эффект апельсиновой корки. После использования средства кожа приобретает совершенно иноекачество – становится более эластичной и упругой.

Yves Rocher Гель Sos Сжигатель Жира

Гель Yves Rocher Sos Сжигатель Жира – полноценный детокс для вашего тела. Средство на основе экстрактов цитрусовых и кориандра оказывает тонизирующее действия, способствуя выводу токсинов из клеток. Продукт гениально увлажняет кожу, придавая ей гладкость и шелковистость.

Weleda Березовое антицеллюлитное масло + Пилинг для душа

В борьбе с целлюлитом все средства хороши! Начинаем с березового пилинга в душе, который раскроет и очистит поры, подготовив кожу к последующему уходу. Следующий шаг – суперэффективный березовый пилинг, направленный на решение апельсиновой корки.

Organic Shop Морское SPA

Антицеллюлитное средство в формате геля для душа, Organic Shop «Морское SPA», предупреждает появление целлюлита, а также снимает отечность, вызванную задержкой влаги в тканях. Минералы Мертвого моря улучшают структуру кожи, возвращая ей тонус, мягкость и эластичность.

Planeta Organica Body Slim Night Cream-Corrector

Ночной крем-корректор на основе 10 минералов Мёртвого моря способствует быстрому похудению и жиросжиганию, а также заметно уменьшает объёмы и моделирует контуры тела. Кроме того, средство обладает охлаждающим эффектом, благодаря чему тонизирует и подтягивает кожу. Вы спите, а он работает!

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