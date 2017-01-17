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17 января 2017

Get Slim: самые действенные антицеллюлитные средства

Дадим бой апельсиновой корке!

По статистике, даже при незначительном наборе веса первыми в группе риска оказываются наиболее проблемные участки женского тела — живот, руки и бедра. Борьба с апельсиновой коркой не бывает простой: в ход идут и спорт, и аппараты, и лимфодренажные массажи, и, конечно же, антицеллюлитные средства из нашего обзора.

Get Slim: самый действенный антицеллюлитные средства

Anne Semonin Lipoliss Anti-Cellulite Gel

Anne Semonin Lipoliss Anti-Cellulite Gel

Моделирующий антицеллюлитный гель для тела Anne Semonin Lipoliss Anti-Cellulite Gel творит настоящие чудеса. Благодаря экстракту морского лотоса в составе средство ускоряет процесс расщепления жиров в тканях, справляясь с лишними отложениями и апельсиновой коркой.

St Barth Firming Gel With Ivy Extract

St Barth Firming Gel With Ivy Extract

Вернуть тонус и эластичность в области бедер и зоны декольте поможет моделирующий гель с экстрактом плюща St Barth Firming Gel. Средство не просто эффективно борется с первыми признаками целлюлита, но также способствует улучшению микроциркуляции крови и выведению лишней жидкости из клеток.

Sisley Phyto Svelt Global

Sisley Phyto Svelt Global

Одна из основных причин возникновения целлюлита — застой влаги в клетках. Интенсивное антицеллюлитное средство Sisley Phyto Svelt Global как раз и нацелено на решение этой проблемы, а также на блокировку процесса формирования новых жировых отложений.

Babor Ultimate 3D Cellulite Lotion

Babor Ultimate 3D Cellulite Lotion

Антицеллюлитное средство Babor Ultimate 3D Cellulite Lotion наносит тройной удар по апельсиновой корке. Во-первых, крем на основе кофеина стимулирует процесс сжигания жировых клеток. Во-вторых, оказывает разглаживающее действие за счет пептидно-коллагеновому комплексу, а в-третьих, выводит токсины из клеток.

Cefine Line Care V

Cefine Line Care V

Универсальное лифтинг-средство Cefine Line Care V оказывает мощный подтягивающий и разглаживающий эффект. После месяца использования апельсиновая корка становится менее заметной, а кожа — более упругой.

Shiseido Aromatic Sculpting Gel

Shiseido Aromatic Sculpting Gel

Ароматический гель для коррекции фигуры Shiseido Aromatic Sculpting Gel — настоящая находка для бьюти-гурманов. Никакого запаха кофе или ментола, как это часто бывает в случае с антицеллюлитными средствами. В основе формулы — экстракт грейпфрута и пряности, которые и создают неповторимый восточно-цитрусовый аромат.

Biotherm Celluli Lazer Size Code

Biotherm Celluli Lazer Size Code

Нанести удар по апельсиновой корке можно с помощью интенсивного ухода Biotherm Celluli Lazer Size Code. Экстракты таких растений, как гингко билоба, лотос, иглиц, а также зеленые кофейные зерна и чай мате в составе средства оказывают мощный тонизирующий и лимфодренажный эффект, таким образом способствуя ускоренному сжиганию жиров.

Caudalie Contouring Concentrate + Scrub

Caudalie Contouring Concentrate + Scrub

Незаменимый дуэт в борьбе с целлюлитом — скраб на основе виноградных косточек Crushed Cabernet Scrub и концентрат эфирных масел для похудения Contouring Concentrate от Caudalie. В тандеме эти средства способны полностью преобразить силуэт, уменьшив объемы на рекордные 2-3 сантиметра.

Lysedia Actiminceur

Lysedia Actiminceur

Кофеин — верный помощник в борьбе с целлюлитом. Экстракт кофейных зерен в сочетании с кремнием в составе способствует укреплению тканей, возвращая коже тонус и упругость. Экстракт иглицы запускает процесс регенерации клеток, ускоренно выводя токсины.

Elancyl Slim Design

Elancyl Slim Design

Новинка от бренда Elancyl — инновационное антицеллюлитное средство Slim Design с комплексом на основе кофеина в составе. Средство работает на трех уровнях, сперва оказывая мощный дренажный и антиоксидантный эффект, а затем — разглаживающий и укрепляющий. Результат — идеальная кожа без видимых несовершенств.

Mary Kay Smooth-Action TimeWise Body

Mary Kay Smooth-Action TimeWise Body

Антицеллюлитный крем с эффектом лифтинга Mary Kay Smooth-Action TimeWise Body тонизирует, укрепляет, подтягивает и восстанавливает кожу в области бедер, ягодиц и верхней части рук. Средство повышает эластичность и упругость кожи, делая апельсиновую корку менее заметной.

Gloria

Gloria

Еще один отличный антицеллюлитный дуэт на основе шоколада — антицеллюлитное обертывание с апельсином и скраб для тела с маслами какао и карите от бренда Gloria. Сперва очищаем и отшелушиваем кожу с помощью скраба, а затем, как маску, наносим шоколадное обертывание. Результат впечатляющий — по-юношески мягкая и гладкая кожа без апельсиновой корки.

Ми&Ко Имбирь

Ми&Ко Имбирь

Маска и скраб для тела Ми&Ко из серии Имбирь гениально подтягивают кожу, делая ее рельеф более гладким и упругим. Экстракты конского каштана и эхинацеи в составе маски улучшают микроциркуляцию крови в клетках и выводят лишнюю жидкость из организма, а комплекс эфирных масел в основе скрабы оказывает антицеллюлитный и дренажный эффект, а также предупреждает появление растяжек.

L’Occitane Amande Shower Scrub

L’Occitane Amande Shower Scrub

Аромат скраба для душа L’Occitane из линии Миндаль наполнит ванную головокружительным звучанием сладкого миндаля и ванильной пудры ореховой скорлупы. Средства деликатно отшелушившает ороговевшие частицы, возвращая коже мягкость и упругость, подготавливая ее к дальнейшему уходу.

Les Thermes Marins De Saint Malo Gel Cellu-Lissant Minceur

Les Thermes Marins De Saint Malo Gel Cellu-Lissant Minceur

В составе многофункционального средства для коррекции фигуры Les Thermes Marins De Saint Malo Gel Cellu-Lissant Minceur - кофеин, кремний и экстракты водорослей, которые устраняют эффект апельсиновой корки. После использования средства кожа приобретает совершенно иноекачество – становится более эластичной и упругой.

Yves Rocher Гель Sos Сжигатель Жира

Yves Rocher Гель Sos Сжигатель Жира

Гель Yves Rocher Sos Сжигатель Жира – полноценный детокс для вашего тела. Средство на основе экстрактов цитрусовых и кориандра оказывает тонизирующее действия, способствуя выводу токсинов из клеток. Продукт гениально увлажняет кожу, придавая ей гладкость и шелковистость.

Weleda Березовое антицеллюлитное масло + Пилинг для душа

Weleda Березовое антицеллюлитное масло + Пилинг для душа

В борьбе с целлюлитом все средства хороши! Начинаем с березового пилинга в душе, который раскроет и очистит поры, подготовив кожу к последующему уходу. Следующий шаг – суперэффективный березовый пилинг, направленный на решение апельсиновой корки.

Organic Shop Морское SPA

Organic Shop Морское SPA

Антицеллюлитное средство в формате геля для душа, Organic Shop «Морское SPA», предупреждает появление целлюлита, а также снимает отечность, вызванную задержкой влаги в тканях. Минералы Мертвого моря улучшают структуру кожи, возвращая ей тонус, мягкость и эластичность.

Planeta Organica Body Slim Night Cream-Corrector

Planeta Organica Body Slim Night Cream-Corrector

Ночной крем-корректор на основе 10 минералов Мёртвого моря способствует быстрому похудению и жиросжиганию, а также заметно уменьшает объёмы и моделирует контуры тела. Кроме того, средство обладает охлаждающим эффектом, благодаря чему тонизирует и подтягивает кожу. Вы спите, а он работает!

Wild Siberica Faroe Islands Modeling Body Serum

Wild Siberica Faroe Islands Modeling Body Serum

Моделирующая сыворотка для тела Wild Siberica Faroe Islands Modeling Body Serum на основе экстракта водоросли Фарерских островов и лимонника стимулирует процесс микроциркуляции крови и регенерации клеток, способствуя выведению из организма избыточной жидкости токсинов. Результат - заметно более подтянутая и стройной фигура без лишних усилий.

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