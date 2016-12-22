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22 декабря 2016

Gentlemen Only: идеи новогодних бьюти-подарков для мужчин

Как удивить любимого в новогоднюю ночь

Чем меньше дней остается до Нового года, тем сильнее предпраздничный мандраж. Особенно это касается подарка для любимого мужчины. И совершенно не важно, вместе вы первый год или уже десять лет — все равно хочется, чтобы ваш презент был для него самым-самым. В нашей подборке мы собрали все самые интересные новинки и бьюти-бестселлеры, которые могут стать приятным сюрпризом для любимого человека в новогоднюю ночь.

Gentlemen Only: идеи новогодних бьюти-подарков для мужчин

Аромат — дело индивидуальное. Нужно неплохо разбираться во вкусах любимого, чтобы рискнуть подарить ему парфюм, который впоследствии не будет пылиться на дальней полке. Хорошо, если он у вас консерватор — флакон проверенных годами духов никогда не бывает лишним. Кроме того, его можно дополнить средствами из банной линии: в последние годы многие парфюмерные бренды сопровождают свои культовые ароматы гелями для душа и средствами после бритья. Пусть благоухает любимым парфюмом с ног до головы.

Подарочный набор Hugo Boss The Scent

Подарочный набор Hugo Boss The Scent

1. Givenchy Gentlemen Only Absolute; 2. Chanel Bleu De Chanel 20 ml

1. Givenchy Gentlemen Only Absolute; 2. Chanel Bleu De Chanel 20 ml

1. Paco Rabanne Invictus Aqua; 2. Yves Saint Laurent L'Homme Ultime; 3. Franck Boclet Heroes

1. Paco Rabanne Invictus Aqua; 2. Yves Saint Laurent L'Homme Ultime; 3. Franck Boclet Heroes

1. Atelier Cologne Emeraude Agar; 2. Eau De Lacoste L.12.12 Magnetic Pour Lui

1. Atelier Cologne Emeraude Agar; 2. Eau De Lacoste L.12.12 Magnetic Pour Lui

Мечтаете удивить его? Ну что же, порой игра действительно стоит свеч. Отправляясь в парфюмерный магазин, с осторожностью подходите к акциям и скидкам, которыми неизменно пестрят полки в преддверии Нового года. Не стоит спешить покупать и громкие новинки сезона, рекламу которых изо дня в день крутят по телевизору и в интернете. Сперва внимательно послушайте аромат, нанесите его на специальный блоттер и ненадолго выйдите из магазина. Спустя 15 минут композиция раскроется и вы в общих чертах сможете представить, как будет звучать новый парфюм. Но не удивляйтесь, если на коже вашего мужчины он откроется с совершенно неожиданной стороны. Тут остается только полагаться на удачу.

1. Roja Parfums Oligarch; 2. Chaugan Terre de Perse Fleur De Pavot

1. Roja Parfums Oligarch; 2. Chaugan Terre de Perse Fleur De Pavot

1. Korloff Private Silver Wood; 2. Creed Aventus; 3. Comptoir Sud Pacifique Rhum & Tabac

1. Korloff Private Silver Wood; 2. Creed Aventus; 3. Comptoir Sud Pacifique Rhum & Tabac

1. Narciso Rodriguez for him bleu noir; 2. Eight & Bob Memoires de Mustique

1. Narciso Rodriguez for him bleu noir; 2. Eight & Bob Memoires de Mustique

1. Аромат Zadig & Voltaire This Is Him; 2. Clive Christian Noble VII Rock Rose; 3. Gucci Guilty Platinum

1. Аромат Zadig & Voltaire This Is Him; 2. Clive Christian Noble VII Rock Rose; 3. Gucci Guilty Platinum

1. Amouage Bracken Man; 2. Mary Kay High Intensity Ocean

1. Amouage Bracken Man; 2. Mary Kay High Intensity Ocean

Любимый мем среди представителей сильного пола — станки и пены для бритья, которые, по мужскому преданию, им дарят все женщины без исключения по поводу и без. Действительно, такой набор не тянет на статус подарка века, но может стать настоящей палочкой-выручалочкой, если до Нового года остались считанные часы, а вы так и не определились с сюрпризом. Для разнообразия дополните комплект средством после бритья, увлажняющим лосьоном и очищающим гелем. Если трюк с пеной и бритвой не сработает, задабривайте любимого своими кулинарными шедеврами — разомлевший после третьей порции Оливье и жаркого, он, вероятно, простит вашу оплошность и забудет о неудавшемся сюрпризе.

1. Бальзам после бритья Weleda After Shave Balsam; 2. Восстанавливающий бальзам после бритья Nivea Men: 3. Станок для бритья Costella Santa Maria Novella; 4. Ароматический деко-букет Zara Home; 5. Отшелушивающая маска Glamglow Youthmud

1. Бальзам после бритья Weleda After Shave Balsam; 2. Восстанавливающий бальзам после бритья Nivea Men: 3. Станок для бритья Costella Santa Maria Novella; 4. Ароматический деко-букет Zara Home; 5. Отшелушивающая маска Glamglow Youthmud

Подарочный набор Olympian Zeus Fresh Line Body Care for Men

Подарочный набор Olympian Zeus Fresh Line Body Care for Men

1. Электрическая зубная щетка Oral-B Genius; 2. Подарочный набор Erborian

1. Электрическая зубная щетка Oral-B Genius; 2. Подарочный набор Erborian

Подарочный набор Biotherm Homme

Подарочный набор Biotherm Homme

Подарочный набор Sultan Shikhalal

Подарочный набор Sultan Shikhalal

1. Средство 2 в 1 для мужчин Londa Professional Men; 2. Смягчающий крем Chanel Le Solution 10 De Chanel; 3. Текстурирующий крем для стайлинга Redken For Men Fiber Cream; 4. Гель для душа Narciso Rodriguez for him bleu noir

1. Средство 2 в 1 для мужчин Londa Professional Men; 2. Смягчающий крем Chanel Le Solution 10 De Chanel; 3. Текстурирующий крем для стайлинга Redken For Men Fiber Cream; 4. Гель для душа Narciso Rodriguez for him bleu noir

Подарочный набор Vichy

Подарочный набор Vichy

Подарочный набор Old Spice Citron

Подарочный набор Old Spice Citron

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