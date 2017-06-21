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21 июня 2017

Экспресс-программа: как избавиться от целлюлита за две недели

Советы, которые помогут максимально быстро вернуться в форму

Целлюлит — проблема, знакомая практически каждой женщине. Стресс, неправильное питание, малоподвижный образ жизни — вот лишь неполный перечень факторов, из-за которых кожа может потерять гладкость и эластичность. Мы поговорили с тремя экспертами, чтобы выяснить, как в максимально сжатые сроки избавиться от целлюлита, вернув коже идеальный вид.

Экспресс-программа: как избавиться от целлюлита к лету

Правильное питание

Мария Алисова, диетолог компании Performance Food

Мария Алисова, диетолог компании Performance Food

«Появление целлюлита в первую очередь можно объяснить нарушением обмена веществ: токсины задерживаются и накапливаются в клетках, из-за чего появляются уплотнения в тканях, которые и создают эффект «апельсиновой корки» на коже. Сюда же можно отнести гормональные нарушения, стресс, малоподвижный образ жизни и, разумеется, неправильное питание. Чтобы справиться с целлюлитом, необходим комплексный подход, включающий занятия спортом, косметологические процедуры и сбалансированное питание.

Экспресс-программа: как избавиться от целлюлита к лету

Смело вычеркивайте из своего рациона мучное, фастфуд и другие простые углеводы, а также газированные напитки, алкоголь и соленую еду, которые неизбежно приводят к задержке жидкости в организме, а значит, способствуют накоплению токсинов. Возьмите за правило выпивать в день 1,5 -2 литра воды (чай и кофе сюда не относятся), а также попробуйте перейти на дробное питание. Не пренебрегайте завтраком, а спустя пару часов устраивайте перекус. Так риск переесть за обедом и ужином снижается вдвое. В свой рацион следует также включить как можно больше зелени, овощей, фасоли, цитрусовых, тыкву, орехи — эти продукты богаты калием, который помогает поддерживать необходимый водный баланс в клетках и постепенно очищать организм от шлаков.

Экспресс-программа: как избавиться от целлюлита к лету

Продукты, богатые витамином Е — оливковое масло, льняное, постная говядина, гречневая крупа, банан, помидоры, орехи, — способствуют улучшению кровообращения и повышают упругость кожи. Морская капуста и морепродукты богаты полезными минеральными веществами и антиоксидантами, которые помогают выводить токсины из клеток. Возьмите все эти продукты на вооружение при составлении нового рациона питания.

От строгих диет, напротив, стоит оказаться: вес на них быстро уходит, а затем с тем же успехом возвращается обратно. Потом вы снова худеете и опять переходите в режим набора веса. Из-за таких скачков кожа начинает терять эластичность, а жировая ткань неравномерно распределяется по телу, из-за чего и начинает появляться целлюлит».

Экспресс-программа: как избавиться от целлюлита к лету

Занятия спортом

Руслан Панов, тренер сети фитнес-клубов X-Fit

Руслан Панов, тренер сети фитнес-клубов X-Fit

«Спорт — неотъемлемая составляющая на пути к идеальному телу без грамма целлюлита. Главное в этом вопросе — регулярность: заниматься необходимо не менее 3 раз в неделю. При этом в вашем расписании должны присутствовать как силовые, так и кардиотренировки. Самое распространенное место для появления «апельсиновой корки» — ягодицы и бедра, поэтому и комплекс упражнений в зале должен быть нацелен именно на эти группы мышц.

Экспресс-программа: как избавиться от целлюлита к лету
Экспресс-программа: как избавиться от целлюлита к лету

Из базовых упражнений максимально эффективными являются приседы. Варьировать нагрузку можно, переставляя на разную ширину разведенные в стороны стопы (начиная с положения на ширине плеч и заканчивая совсем широкой постановкой). Не менее эффективны будут старые добрые выпады: выполнять их можно линейно (вперед и назад), скрестно (контролируйте амплитуду), латерально (вправо и влево). Обязательно следите за положением колена, которое должно находиться строго перпендикулярно пятке. Третьим упражнением может стать становая тяга с небольшим весом. За счет нейтрального выравнивания спины (ни в коем случае не округляйте спину) вся нагрузка перераспределяется на тазобедренный сустав и ягодицы.

Экспресс-программа: как избавиться от целлюлита к лету

Важно помнить, что максимальный эффект даст только та тренировка, к которой нет привыкания, поэтому нужно как можно чаще менять виды нагрузок. Для кардиотренировок выбирайте степпер — имитация ходьбы по лестнице прекрасно помогает скорректировать область ягодиц. После освоения базы приступайте к занятиям уровня high intensive. Здесь обязательно должны присутствовать разнообразные прыжки и упражнения в анаэробном режиме. Только интенсивный и регулярный тренинг поможет запустить процесс жиросжигания (в том числе и локального), который включается только в момент восстановления потраченной за время занятия энергии».

Экспресс-программа: как избавиться от целлюлита к лету

Аппаратная косметология

Лилия Ващенко, специалист по телу Профиль Professional Club

Лилия Ващенко, специалист по телу Профиль Professional Club

«Один из самых эффективных и быстрых способов избавиться от целлюлита — аппаратная косметология. Дуолит, LPG, «Эндосфера» — достаточно 10 процедур на этих чудо-аппаратах, чтобы полностью преобразить силуэт. Так, в основе работы «Эндосферы» находятся микровибрации, которые оказывают непосредственное воздействие на проблемные зоны. Благодаря постоянному чередованию сжатия и давления происходит эффект сосудистой гимнастики, что позволяет улучшить кровообращение и запустить отток лимфы. В результате лишняя жидкость выводится из организма, уменьшается отечность, силуэт становится более четко очерченным, а кожа — гладкой и эластичной».

Экспресс-программа: как избавиться от целлюлита к лету

Антицеллюлитные средства

В эффективность антицеллюлитных средств можно верить, а можно нет. Очевидно одно: с регулярностью выполняя все предыдущие пункты обзора, ежедневное использование специального крема, лосьона или сыворотки поможет закрепить полученный результат. На чудо здесь полагаться не стоит, равно как и на магическое действие содержимого очередной баночки с антицеллюлитным средством.

1. Моделирующая укрепляющая сыворотка Anne Semonin Lipoliss; 2. Моделирующий гель с экстрактом плюща St Barth Firming Gel; 3. Бальзам для тела Vichy Ideal Body; 4. Концентрат для похудения для проблемных зон Caudalie Contouring Concentrate; 5. Укрепляющая эмульсия Sensai Cellular Performance; 6. Крем-сыворотка антицеллюлитная SB-26; 7. Совершенствующий концентрат Lierac Body-Slim

1. Моделирующая укрепляющая сыворотка Anne Semonin Lipoliss; 2. Моделирующий гель с экстрактом плюща St Barth Firming Gel; 3. Бальзам для тела Vichy Ideal Body; 4. Концентрат для похудения для проблемных зон Caudalie Contouring Concentrate; 5. Укрепляющая эмульсия Sensai Cellular Performance; 6. Крем-сыворотка антицеллюлитная SB-26; 7. Совершенствующий концентрат Lierac Body-Slim

Впрочем, большинство продуктов данной категории сегодня может похвастаться действительно впечатляющим составом на основе суперэффективных экстрактов кофеина, ментола, каштана и других чудодейственных растений. Наносите средство круговыми движениями в области живота и ягодиц, вдоль внутренней и задней линий поверхности бедер двигайтесь строго по направлению вверх. Чтобы усилить эффект, добавьте в свое меню регулярное посещение сауны, а также ежедневное отшелушивание, которое прекрасно подготовит кожу к последующему уходу.

1. Увлажняющее и разглаживающее средство Biotherm Skin Fitness; 2. Тонизирующая и восстанавливающая эмульсия Biotherm Skin Fitness; 3. Антицеллюлитный гель Sesderma Celulex; 4. Антицеллюлитный крем-гель с эффектом лифтинга Clarins Body Fit; 5. Отшелушивающия скраб Gloria SPA Professional; 6. Увлажняющее Молочко для тела с укрепляющим эффектом Yves Rocher; 7. Тонизирующее масло для ног Sisley White Ginger; 8. Антицеллюлитное средство с экстрактом центеллы азиатской Payot Celluli Ultra Performance

1. Увлажняющее и разглаживающее средство Biotherm Skin Fitness; 2. Тонизирующая и восстанавливающая эмульсия Biotherm Skin Fitness; 3. Антицеллюлитный гель Sesderma Celulex; 4. Антицеллюлитный крем-гель с эффектом лифтинга Clarins Body Fit; 5. Отшелушивающия скраб Gloria SPA Professional; 6. Увлажняющее Молочко для тела с укрепляющим эффектом Yves Rocher; 7. Тонизирующее масло для ног Sisley White Ginger; 8. Антицеллюлитное средство с экстрактом центеллы азиатской Payot Celluli Ultra Performance

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