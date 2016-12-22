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22 декабря 2016Кузьмичева Ирина

Дыши легко: ароматы для новогодней ночи

Какие флаконы дарить и получать на Новый год

К знакомым с детства запахам елки и мандаринов добавляем ароматы замороженных ягод, нагретого солнцем песка и миллиона роз. ELLE выбрал дебюты, которые хочется носить в праздник и весь год.

Devil Tender от Ex Nihilo

Devil Tender от Ex Nihilo

У аромата Devil Tender розовый цвет и такой же состав: розовые грейпфрут и перец подружились с болгарской розой. На этом заигрывания с романтикой можно считать исчерпанными. И роза оказалась с шипами, и в деталях (нотах замши и сандала) скрывался дьявол. Мы вас предупредили.

Bigia от Tiziana Terenzi

Bigia от Tiziana Terenzi

Главный по бренду Tiziana Terenzi, Паоло Теренци, как истинный итальянец превыше всего ценит свой клан. Вот и новый аромат Bigia посвящен дедушке Гульельмо и бабушке Луиджии, основавшим компанию Cereria Terenzi почти полвека назад. К семейному рецепту Паоло добавил пару современных оттенков – так к абсолю болгарской розы и шафрану присоединилась нота маракуйи и аккорд теплого песка. И нет, бабушкиным сундуком совсем не пахнет, только свежестью цветочного сада и теплом средиземноморского утра.

Outrageous Daringly Different от Diana Vreeland

Outrageous Daringly Different от Diana Vreeland

Три аромата Diana Vreeland Parfums обзавелись двойниками в концентрации абсолю. Одним из них стал Daringly Different. В новой версии с приставкой Outrageous ирис задействован в эпизодах, а главные роли исполняют уд и кожа. И их игра достойна «Оскара». От прежней воздушности не осталось и следа, зато появились характер и стойкость.

Midnight Shimmer от Michael Kors

Midnight Shimmer от Michael Kors

Сначала много ванили, а через пару минут перуанский бальзам, мох и фрезия. Такова лимитированная парфюмированная вода Midnight Shimmer, про которую соседи по новогоднему столу точно спросят: «Чем ты так вкусно пахнешь?». На флаконе цвета ночного неба сияют не то звезды, не то праздничный салют – для тех, кому мало блесток в макияже.

Arcane от Rouge Bunny Rouge

Arcane от Rouge Bunny Rouge

Хрустальный флакон, серебряный ободок, притертая крышечка и гравировка - кивок в сторону викторианской эпохи. Внутри этой красоты древесно-восточные сухие духи Arcane с мельчайшей сияющей пудрой. Горячие шафран, ваниль и амбра хитро смешаны с прохладными нотами фимиама и мускусного ладанника. Спешите сиять и пахнуть - выпущено всего 250 экземпляров.

A Midsummer Dream от Roja Parfums

A Midsummer Dream от Roja Parfums

Летняя ночь в разгар новогодней – почему бы и нет? Особенно, если с языка Шекспира на парфюмерный ее перевел Роже Дав. Майская роза, мускус и дубовый мох не случайно стали героями любовного зелья Midsummer Dream. В пьесе «Сон в летнюю ночь» на ложе из мускусных роз спала царица фей и эльфов Титания, а Гермия выстилала свою пастель мхом. Трио усилено нотами флердоранжа, пряностей и пачули. И правда «Счастливей роза, ставшая духами, чем та, что на нетронутом кусте живет и гибнет в святости пустынной».

Pearl от Mancera

Pearl от Mancera

Свежий весенний букет приятнее всего получать зимой. В Pearl есть и королевская роза, и египетский жасмин, и ландыш с флердоранжем – все белоснежные и переливающиеся, как жемчуг. Яркие оттенки в композицию добавляют сочный танжерин и густой дубовых мох. А там и март не за горами.

Iced Berries от Demeter

Iced Berries от Demeter

Малина, ежевика, клубника и черная смородина – рецепт не смузи, а нового джуса от Demeter. Для рецепта были отобраны только свежезамороженные ягоды. А значит, долой ассоциации с приторно-сладким вареньем и пирогом из духовки. Аромат Iced Berries получился с кислинкой и озоновой свежестью.

Sheiduna от Puredistance

Sheiduna от Puredistance

Если Новый год вы отмечаете среди сугробов, а хочется в тепле, попробуйте компенсировать разницу температур горячим ароматом. Sheiduna как раз такой. Пустыня на закате, еще не остывшая и залитая огненным светом заходящего солнца – такой пейзаж разложила по нотам парфюмер Сесиль Зарокян. В составе кисло-сладкая черная смородина, напудренные герань и болгарская роза, обволакивающие мирра и пачули с щепоткой гвоздики. Высокая концентрация масел позволит аромату продержаться на запястьях до самого утра.

Твердые духи от Estée Lauder

Твердые духи от Estée Lauder

Не первый год Estée Lauder кладет под елку твердые духи в ювелирном обрамлении. Коллекционные экземпляры на этот раз действительно можно носить, как украшение, на шее. Подвески придумала известный дизайнер ювелирных украшений Моника Рич Козанн. На предметах праздничной коллекции выгравированы слова, объясняющие, какой символ лег в основу изображения: сова олицетворяет мудрость, черепаха - терпение, а луна - мечту. Внутри ароматы Modern Muse, Pleasures или Beautiful.

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