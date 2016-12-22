Дыши легко: ароматы для новогодней ночи

К знакомым с детства запахам елки и мандаринов добавляем ароматы замороженных ягод, нагретого солнцем песка и миллиона роз. ELLE выбрал дебюты, которые хочется носить в праздник и весь год.

Devil Tender от Ex Nihilo

У аромата Devil Tender розовый цвет и такой же состав: розовые грейпфрут и перец подружились с болгарской розой. На этом заигрывания с романтикой можно считать исчерпанными. И роза оказалась с шипами, и в деталях (нотах замши и сандала) скрывался дьявол. Мы вас предупредили.

Bigia от Tiziana Terenzi

Главный по бренду Tiziana Terenzi, Паоло Теренци, как истинный итальянец превыше всего ценит свой клан. Вот и новый аромат Bigia посвящен дедушке Гульельмо и бабушке Луиджии, основавшим компанию Cereria Terenzi почти полвека назад. К семейному рецепту Паоло добавил пару современных оттенков – так к абсолю болгарской розы и шафрану присоединилась нота маракуйи и аккорд теплого песка. И нет, бабушкиным сундуком совсем не пахнет, только свежестью цветочного сада и теплом средиземноморского утра.

Outrageous Daringly Different от Diana Vreeland

Три аромата Diana Vreeland Parfums обзавелись двойниками в концентрации абсолю. Одним из них стал Daringly Different. В новой версии с приставкой Outrageous ирис задействован в эпизодах, а главные роли исполняют уд и кожа. И их игра достойна «Оскара». От прежней воздушности не осталось и следа, зато появились характер и стойкость.

Midnight Shimmer от Michael Kors

Сначала много ванили, а через пару минут перуанский бальзам, мох и фрезия. Такова лимитированная парфюмированная вода Midnight Shimmer, про которую соседи по новогоднему столу точно спросят: «Чем ты так вкусно пахнешь?». На флаконе цвета ночного неба сияют не то звезды, не то праздничный салют – для тех, кому мало блесток в макияже.

Arcane от Rouge Bunny Rouge

Хрустальный флакон, серебряный ободок, притертая крышечка и гравировка - кивок в сторону викторианской эпохи. Внутри этой красоты древесно-восточные сухие духи Arcane с мельчайшей сияющей пудрой. Горячие шафран, ваниль и амбра хитро смешаны с прохладными нотами фимиама и мускусного ладанника. Спешите сиять и пахнуть - выпущено всего 250 экземпляров.

A Midsummer Dream от Roja Parfums

Летняя ночь в разгар новогодней – почему бы и нет? Особенно, если с языка Шекспира на парфюмерный ее перевел Роже Дав. Майская роза, мускус и дубовый мох не случайно стали героями любовного зелья Midsummer Dream. В пьесе «Сон в летнюю ночь» на ложе из мускусных роз спала царица фей и эльфов Титания, а Гермия выстилала свою пастель мхом. Трио усилено нотами флердоранжа, пряностей и пачули. И правда «Счастливей роза, ставшая духами, чем та, что на нетронутом кусте живет и гибнет в святости пустынной».

Pearl от Mancera

Свежий весенний букет приятнее всего получать зимой. В Pearl есть и королевская роза, и египетский жасмин, и ландыш с флердоранжем – все белоснежные и переливающиеся, как жемчуг. Яркие оттенки в композицию добавляют сочный танжерин и густой дубовых мох. А там и март не за горами.

Iced Berries от Demeter

Малина, ежевика, клубника и черная смородина – рецепт не смузи, а нового джуса от Demeter. Для рецепта были отобраны только свежезамороженные ягоды. А значит, долой ассоциации с приторно-сладким вареньем и пирогом из духовки. Аромат Iced Berries получился с кислинкой и озоновой свежестью.

Sheiduna от Puredistance

Если Новый год вы отмечаете среди сугробов, а хочется в тепле, попробуйте компенсировать разницу температур горячим ароматом. Sheiduna как раз такой. Пустыня на закате, еще не остывшая и залитая огненным светом заходящего солнца – такой пейзаж разложила по нотам парфюмер Сесиль Зарокян. В составе кисло-сладкая черная смородина, напудренные герань и болгарская роза, обволакивающие мирра и пачули с щепоткой гвоздики. Высокая концентрация масел позволит аромату продержаться на запястьях до самого утра.

Твердые духи от Estée Lauder