Детям до 16: прически на 1 сентября

Каждое 1 сентября для вашего ребенка — практически начало новой жизни, поэтому предлагаем начать его правильно — с красивой прически.

Косы

Косы сегодня снова в моде, а это значит, что вы можете пофантазировать. Если остановитесь на двух классических косах, которые будут прекрасно смотреться как на волосах ниже плеч, так и на средней длине, то их лучше сделать немного небрежными и вплести ленты пастельных оттенков. Более сложный, но изящный вариант: оставить волосы распущенными и немного завить их на кончиках, а вокруг головы заплести утонченную косу — так юная ученица будет похожа на нимфу. Коса в виде старого доброго «колоска» также актуальна, однако ее тоже лучше сделать немного небрежной и придать прическе небольшой объем у корней.

Пучок

Пучок — еще один тренд сезона. Причем он может быть как небрежным, так и аккуратным — в любом случае такая прическа привлечет внимание. Одну часть волос соберите на макушке, а другую оставьте распущенной — такой вариант пучка подчеркнет непосредственность и смелость, особенноесли украсить прическу лентами или цветными шпильками. Также актуальны два пучка, например, как у принцессы Леи, правда, лучше делать их не такими объемными.

Волны

Красивые волны можно сделать и на коротких волосах: просто уложите их набок и зафиксируйте щипцами: получится нарядный образ в стиле Голливуда 20-х годов. Длинные волосы можно уложить крупными волнами и заколоть с одной стороны или подкрутить лишь кончики — таким образом получатся естественно завитые кудри.

Хвост

Гладкий конский хвост, аккуратно собранный на затылке, можно подчеркнуть светлой лентой или даже сбрызнуть блестящим лаком: кто сказал, что 1 сентября — это не праздник? Всегда актуальны и два низких хвоста, украшенные цветными или блестящими резинками.

Высокие прически