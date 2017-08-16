Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Сексуальный гороскоп на август sex-прогноз
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
Видео
ГороскопыТестыКонкурсыЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    Видео
    ГороскопыТестыКонкурсыЭнциклопедия

    Красота

    Читайте в рубрике красоты последние новости о бьюти-новинках, мастер-классы от экспертов макияжа и косметологии, секреты красоты звезд и бьюти-тренды с мировых подиумов.

    16 августа 2017

    Детям до 16: прически на 1 сентября

    Красивые прически для девочек с 1 по 11 класс

    Каждое 1 сентября для вашего ребенка — практически начало новой жизни, поэтому предлагаем начать его правильно — с красивой прически.

    Косы

    Детям до 16: прически на 1 сентября фото [10]

    Косы сегодня снова в моде, а это значит, что вы можете пофантазировать. Если остановитесь на двух классических косах, которые будут прекрасно смотреться как на волосах ниже плеч, так и на средней длине, то их лучше сделать немного небрежными и вплести ленты пастельных оттенков. Более сложный, но изящный вариант: оставить волосы распущенными и немного завить их на кончиках, а вокруг головы заплести утонченную косу — так юная ученица будет похожа на нимфу. Коса в виде старого доброго «колоска» также актуальна, однако ее тоже лучше сделать немного небрежной и придать прическе небольшой объем у корней.

    Пучок

    Детям до 16: прически на 1 сентября фото [4]
    Детям до 16: прически на 1 сентября фото [3]

    Пучок — еще один тренд сезона. Причем он может быть как небрежным, так и аккуратным — в любом случае такая прическа привлечет внимание. Одну часть волос соберите на макушке, а другую оставьте распущенной — такой вариант пучка подчеркнет непосредственность и смелость, особенноесли украсить прическу лентами или цветными шпильками. Также актуальны два пучка, например, как у принцессы Леи, правда, лучше делать их не такими объемными.

    Волны

    Детям до 16: прически на 1 сентября фото [5]
    Детям до 16: прически на 1 сентября фото [1]

    Красивые волны можно сделать и на коротких волосах: просто уложите их набок и зафиксируйте щипцами: получится нарядный образ в стиле Голливуда 20-х годов. Длинные волосы можно уложить крупными волнами и заколоть с одной стороны или подкрутить лишь кончики — таким образом получатся естественно завитые кудри.

    Хвост

    Детям до 16: прически на 1 сентября фото [7]

    Гладкий конский хвост, аккуратно собранный на затылке, можно подчеркнуть светлой лентой или даже сбрызнуть блестящим лаком: кто сказал, что 1 сентября — это не праздник? Всегда актуальны и два низких хвоста, украшенные цветными или блестящими резинками.

    Высокие прически

    Детям до 16: прически на 1 сентября фото [9]
    Детям до 16: прически на 1 сентября фото [2]

    Собранные «невидимками» волосы на затылке с небрежно выпущенными прядями (которые можно немного завить) создадут стильный, аккуратный и ненавязчивый образ. К прическе можно добавить утонченный венок или ленту.

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Перейти
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз