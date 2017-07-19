Делу время: 15 цитат звезд, которые заставят вас записаться в спортзал

Жара все еще не пришла в наши широты, и в этом есть положительный момент: мы продолжаем готовить тело к пляжному сезону. «Трудно стать неотразимой, если ты ленива», — сказала однажды Софи Лорен. Мотивация играет не последнюю роль в занятиях спортом. Сомневаетесь? Следующие высказывания знаменитостей, для которых фитнес играет важнейшую роль в жизни, заставят вас не просто задуматься об этом, а записаться в спортзал.

Ким Кардашьян: «Безусловно, важно регулярно тренироваться и быть в лучшей форме, которой вы можете достичь, но помните о том, что вам не нужно быть самой худой девушкой в компании, чтобы быть самой привлекательной. Будьте уверены в себе — и вы засияете!».

Софи Лорен: «Физические упражнения делают тебя более грациозной. Когда ты регулярно выполняешь комплекс упражнений, ты ходишь гордо и плавно — так, словно вся улица твоя».

Софи Лорен

Эвелина Хромченко: «Подтянутая женщина всегда добивается того, чего не может добиться женщина в халате». Даутцен Крез: «Я беру уроки Ballet Beautiful (фитнес с элементами балета). Эти занятия, помимо прочего, развивают грацию и женственность — как раз то, чего мне не хватало в юности. К тому же это отличный способ поддерживать хорошую осанку».

Даутцен Крез

Беттани Франкель: «Каждый вечер мы с мужем занимаемся йогой после того, как укладываем ребенка спать. Люди, которые тренируются вместе, остаются вместе по жизни». Джиджи Хадид: «Мне кажется, главное — соблюдать баланс. Если ты съела лишнее, завтра отправляйся в спортзал и хорошо поработай там. Полюби работать над собой и своим телом. Красивыми нас делают положительные эмоции».

Джиджи Хадид

Николь Шерзингер: «Даже после ночного перелета все равно встаю на беговую дорожку: минуту иду, минуту изо всех сил бегу, и так — минут десять. К концу тренировки всегда становлюсь улыбчивой и посвежевшей».

Жизель Бюндхен: «Я всегда была спортивным человеком. Для меня тело — это храм, которому нужно движение. Спорт — это то, что делает меня живой».

Жизель Бюндхен

Льюис Хэмилтон: «Я делаю те же упражнения, что и вы во время занятий в спортзале. Разница только в том, что я делаю их постоянно». Эллен Дедженерес: «Нужно всегда быть в форме. Когда моей бабушке исполнилось 60, она начала ходить по 5 миль в день. А сегодня ей уже 97!». Адриана Лима: «Для меня идеальная тренировка та, на которой с меня градом льется пот, — я люблю выкладываться на все сто. Поэтому больше всего мне по душе кардионагрузки. Я много бегаю — обожаю пробежки по Нью-Йорку, прыгаю со скакалкой и иногда боксирую».