Сексуальный гороскоп на июль sex-прогноз
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

    Красота

    Читайте в рубрике красоты последние новости о бьюти-новинках, мастер-классы от экспертов макияжа и косметологии, секреты красоты звезд и бьюти-тренды с мировых подиумов.

    19 июля 2017

    Делу время: 15 цитат звезд, которые заставят вас записаться в спортзал

    В обзоре ELLE — несколько убедительных причин сходить на тренировку

    Жара все еще не пришла в наши широты, и в этом есть положительный момент: мы продолжаем готовить тело к пляжному сезону. «Трудно стать неотразимой, если ты ленива», — сказала однажды Софи Лорен. Мотивация играет не последнюю роль в занятиях спортом. Сомневаетесь? Следующие высказывания знаменитостей, для которых фитнес играет важнейшую роль в жизни, заставят вас не просто задуматься об этом, а записаться в спортзал.

    Ким Кардашьян: «Безусловно, важно регулярно тренироваться и быть в лучшей форме, которой вы можете достичь, но помните о том, что вам не нужно быть самой худой девушкой в компании, чтобы быть самой привлекательной. Будьте уверены в себе — и вы засияете!».

    Софи Лорен: «Физические упражнения делают тебя более грациозной. Когда ты регулярно выполняешь комплекс упражнений, ты ходишь гордо и плавно — так, словно вся улица твоя».

    Софи Лорен

    Софи Лорен

    Эвелина Хромченко: «Подтянутая женщина всегда добивается того, чего не может добиться женщина в халате».

    Даутцен Крез: «Я беру уроки Ballet Beautiful (фитнес с элементами балета). Эти занятия, помимо прочего, развивают грацию и женственность — как раз то, чего мне не хватало в юности. К тому же это отличный способ поддерживать хорошую осанку».

    Даутцен Крез

    Даутцен Крез

    Беттани Франкель: «Каждый вечер мы с мужем занимаемся йогой после того, как укладываем ребенка спать. Люди, которые тренируются вместе, остаются вместе по жизни».

    Джиджи Хадид: «Мне кажется, главное — соблюдать баланс. Если ты съела лишнее, завтра отправляйся в спортзал и хорошо поработай там. Полюби работать над собой и своим телом. Красивыми нас делают положительные эмоции».

    Джиджи Хадид

    Джиджи Хадид

    Николь Шерзингер: «Даже после ночного перелета все равно встаю на беговую дорожку: минуту иду, минуту изо всех сил бегу, и так — минут десять. К концу тренировки всегда становлюсь улыбчивой и посвежевшей».

    Жизель Бюндхен: «Я всегда была спортивным человеком. Для меня тело — это храм, которому нужно движение. Спорт — это то, что делает меня живой».

    Жизель Бюндхен

    Жизель Бюндхен

    Льюис Хэмилтон: «Я делаю те же упражнения, что и вы во время занятий в спортзале. Разница только в том, что я делаю их постоянно».

    Эллен Дедженерес: «Нужно всегда быть в форме. Когда моей бабушке исполнилось 60, она начала ходить по 5 миль в день. А сегодня ей уже 97!».

    Адриана Лима: «Для меня идеальная тренировка та, на которой с меня градом льется пот, — я люблю выкладываться на все сто. Поэтому больше всего мне по душе кардионагрузки. Я много бегаю — обожаю пробежки по Нью-Йорку, прыгаю со скакалкой и иногда боксирую».

    Адриана Лима
    Адриана Лима

    Жан-Поль Бельмондо: «Спорт очень хорошо помогает избавиться от всех вредных привычек».

    Кэрол Уэлч: «Движение — это средство для преображения физического, эмоционального и психического состояния».

    Перл Бак: «Я не ожидаю подходящего настроения. Если его ждать, ничего не достигнешь».

    Ричард Бах: «Цель жизни — поиск совершенства, а задача каждого —максимально приблизить его проявление в самом себе».

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз