Москва, я люблю тебя! гид по столице
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Сексуальный гороскоп на август sex-прогноз
Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

    Красота

    Читайте в рубрике красоты последние новости о бьюти-новинках, мастер-классы от экспертов макияжа и косметологии, секреты красоты звезд и бьюти-тренды с мировых подиумов.

    03 августа 2017Козырева Юна

    Бьюти-ритуалы по знаку Зодиака

    Раскрываем секреты красоты

    Гороскоп изначально определяет наше отношение ко многим важным вещам – в том числе и к внешности. Предлагаем узнать самые важные бьюти-приемы, средства и процедуры по вашему знаку Зодиака.

    Бьюти-ритуалы по знаку Зодиака

    Овен

    21 марта — 20 апреля

    Кожа у представительниц вашего знака может легко терять влагу, поэтому ритуал красоты №1 – это увлажнение несколько раз в день, чтобы обеспечить ее эластичность и ощущение комфорта. К тому же она чутко реагирует на стресс – как возникающий под влиянием загрязненной городской среды, так и вызванный сильными эмоциями. Базовый бьюти-набор Овна обязательно должен включать в себя сыворотку и крем для длительного увлажнения, защитное средство и корректор, который визуально уберет покраснения и раздражения.

    Телец

    21 апреля — 20 мая

    У представительниц знака Тельца прекрасно развиты все пять органов чувств, а особенно важны вкус, обоняние и осязание. Последнее не удивительно: ваша кожа великолепна, а при хорошем уходе ее текстура и мягкость легко могут стать предметом зависти для всех остальных знаков Зодиака. На полочке в ванной вы можете собрать целую коллекцию средств для тела: молочко, лосьоны, ароматические масла, натуральное мыло ручной работы. Роскошная ванна с любимым ароматом, а затем хороший массаж – для вас это высшее удовольствие.

    Близнецы

    21 мая — 21 июня

    Вкусы Близнецов – в том числе и в области красоты – разнообразны и мало предсказуемы. Ваш любознательный взгляд не дает спокойно пройти мимо витрин косметических магазинов. Возможно, вы подписаны на самых интересных бьюти-блогеров, с увлечением исследуете содержимое бьюти-боксов и легко переходите от одной косметической марки к другой. Если и можно что-то назвать постоянным – это ваша преданность средствам anti-age. Знак Близнецов – это символ вечной молодости, поэтому на вашем туалетном столике, скорее всего, есть волшебная сыворотка класса «люкс»: на этом не стоит экономить.

    Бьюти-ритуалы по знаку Зодиака

    Рак

    22 июня — 22 июля

    Вам не случалось использовать детский крем или «вкусный» шампунь вашей младшей сестренки? Похоже, вам не очень хочется расставаться с детством, к тому же ваша нежная красота требует соответствующего к ней отношения. К счастью, косметический рынок в этом плане готов предложить все необходимое – формулы «био», гипоаллергенные средства и очаровательные флаконы в ретро-стиле. Чтобы убрать возможные покраснения и прочие следы стресса, используйте корректирующую и разглаживающую базу, избегая плотных и жирных тональных кремов.

    Лев

    23 июля — 23 августа

    Бьюти-средства в понимании Львов могут быть только высшего класса. Сыворотки и кремы с драгоценными ингредиентами, нишевые ароматы и декоративная косметика haute couture – вы достойны самого лучшего. Отдельный «пунктик» для Львов – уход за царственной гривой. Маски для волос и ароматические масла, массаж головы и авторская процедура окрашивания – вашим бюджетом парикмахерских услуг не сможет похвастаться ни один другой знак Зодиака.

    Дева

    24 августа — 23 сентября

    Ваш знаменитый перфекционизм и в плане внешности не допускает ни малейшего изъяна. В вопросах гигиены и ухода за собой не существует мелочей и случайностей: Дева – живая энциклопедия красоты и здоровья, она всегда в курсе последних медицинских открытий и первой узнает о выходе новых косметических формул. Выбор Девы – специальные линии, продающиеся в аптеках, профессиональные процедуры очищения кожи в салонах и полный набор очищающих средств (скраб, молочко для снятия макияжа, лосьоны, мицеллярная вода…) для домашнего ухода.

    Бьюти-ритуалы по знаку Зодиака

    Весы

    24 сентября — 23 октября

    Эстетическая, визуальная составляющая для Весов важна во всем – и в первую очередь в плане собственной внешности. Искусство make up дает отличную возможность проявить свое мастерство и художественный вкус: вы легко подберете идеальное сочетание оттенков теней, румян и тонального крема. Так же виртуозно Весы владеют композицией ароматов: свежая туалетная вода для деловой встречи, нотки амбры в духах для романтического свидания и изысканная классика для похода в театр или светского ужина.

    Скорпион

    24 октября — 22 ноября

    Мистический характер Плутона, управителя вашего знака, проявляет себя и в вашем отношении к собственной внешности. Скорпионы далеко не каждому согласны раскрыть тайны своей косметички и вряд ли отдадут предпочтение самым простым, популярным продуктам. Колдовская сила трав и минералов, драгоценные масла и рецепты эликсиров, пришедшие из глубины веков – все эти средства не только вас восхищают, но и прекрасно работают на вашем смешанном типе кожи.

    Стрелец

    23 ноября — 21 декабря

    Вдохновенные путешественницы и любительницы приключений, Стрельцы и в плане красоты отдают предпочтение экзотике. К счастью, ваша кожа прекрасно переносит и дальние перелеты, и джетлаг, однако с благодарностью откликнется, например, на аюрведические процедуры, хаммам, японский шиацу или китайский точечный массаж. Вообще, массажи для Стрельцов – очень важная тема: представительницам вашего знака необходимо тщательно следить за циркуляцией энергии в организме.

    Бьюти-ритуалы по знаку Зодиака

    Козерог

    22 декабря — 20 января

    Козерог – это зимний знак Зодиака, поэтому ваша кожа неплохо переносит холода и непогоду. Однако она далеко не в восторге от летней жары: вы это знаете и предпринимаете все необходимые меры, чтобы сохранить ее сияние. Лучшие ингредиенты ваших косметических средств – миндальное масло, пчелиный воск, мицеллярная вода розы. Добавьте к этому хорошие увлажняющие кремы для лица и тела, а также защитные средства с высоким SPF – и вы будете во всеоружии в любое время года.

    Водолей

    21 января — 20 февраля

    В обыденном словаре Водолеев отсутствует слово «рутина» – и та же любовь ко всему новому отличает вас в плане красоты и ухода за собой. Вас вдохновляют косметические инновации, вы не боитесь пойти на риск, чтобы попробовать необычное средство или произвести эксперимент с собственной внешностью. Вашим знаком управляет стихия Воздуха, и это отражается на чувствительности вашей кожи: с наступлением зимы холодные ветра могут заставить ее потускнеть. Поэтому для вас приоритет №1 – защита кожи от высыхания и преждевременного старения.

    Рыбы

    21 февраля — 20 марта

    Индивидуально подобранный состав масок, прицельно действующие компоненты кремов и еженедельная укладка волос в салоне – вот бьюти-идеал для представительниц знака Рыб. Содержимое вашей косметички отражает вашу любовь к импровизации: вы часто покупаете средства, подчиняясь сигналам своей интуиции, под влиянием импульса и настроения. Что важно – ваш выбор практически всегда превосходен: вы можете полностью себе доверять.

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз