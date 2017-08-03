Бьюти-ритуалы по знаку Зодиака

Гороскоп изначально определяет наше отношение ко многим важным вещам – в том числе и к внешности. Предлагаем узнать самые важные бьюти-приемы, средства и процедуры по вашему знаку Зодиака.

Овен

21 марта — 20 апреля

Кожа у представительниц вашего знака может легко терять влагу, поэтому ритуал красоты №1 – это увлажнение несколько раз в день, чтобы обеспечить ее эластичность и ощущение комфорта. К тому же она чутко реагирует на стресс – как возникающий под влиянием загрязненной городской среды, так и вызванный сильными эмоциями. Базовый бьюти-набор Овна обязательно должен включать в себя сыворотку и крем для длительного увлажнения, защитное средство и корректор, который визуально уберет покраснения и раздражения.

Телец

21 апреля — 20 мая

У представительниц знака Тельца прекрасно развиты все пять органов чувств, а особенно важны вкус, обоняние и осязание. Последнее не удивительно: ваша кожа великолепна, а при хорошем уходе ее текстура и мягкость легко могут стать предметом зависти для всех остальных знаков Зодиака. На полочке в ванной вы можете собрать целую коллекцию средств для тела: молочко, лосьоны, ароматические масла, натуральное мыло ручной работы. Роскошная ванна с любимым ароматом, а затем хороший массаж – для вас это высшее удовольствие.

Близнецы

21 мая — 21 июня

Вкусы Близнецов – в том числе и в области красоты – разнообразны и мало предсказуемы. Ваш любознательный взгляд не дает спокойно пройти мимо витрин косметических магазинов. Возможно, вы подписаны на самых интересных бьюти-блогеров, с увлечением исследуете содержимое бьюти-боксов и легко переходите от одной косметической марки к другой. Если и можно что-то назвать постоянным – это ваша преданность средствам anti-age. Знак Близнецов – это символ вечной молодости, поэтому на вашем туалетном столике, скорее всего, есть волшебная сыворотка класса «люкс»: на этом не стоит экономить.

Рак

22 июня — 22 июля

Вам не случалось использовать детский крем или «вкусный» шампунь вашей младшей сестренки? Похоже, вам не очень хочется расставаться с детством, к тому же ваша нежная красота требует соответствующего к ней отношения. К счастью, косметический рынок в этом плане готов предложить все необходимое – формулы «био», гипоаллергенные средства и очаровательные флаконы в ретро-стиле. Чтобы убрать возможные покраснения и прочие следы стресса, используйте корректирующую и разглаживающую базу, избегая плотных и жирных тональных кремов.

Лев

23 июля — 23 августа

Бьюти-средства в понимании Львов могут быть только высшего класса. Сыворотки и кремы с драгоценными ингредиентами, нишевые ароматы и декоративная косметика haute couture – вы достойны самого лучшего. Отдельный «пунктик» для Львов – уход за царственной гривой. Маски для волос и ароматические масла, массаж головы и авторская процедура окрашивания – вашим бюджетом парикмахерских услуг не сможет похвастаться ни один другой знак Зодиака.

Дева

24 августа — 23 сентября

Ваш знаменитый перфекционизм и в плане внешности не допускает ни малейшего изъяна. В вопросах гигиены и ухода за собой не существует мелочей и случайностей: Дева – живая энциклопедия красоты и здоровья, она всегда в курсе последних медицинских открытий и первой узнает о выходе новых косметических формул. Выбор Девы – специальные линии, продающиеся в аптеках, профессиональные процедуры очищения кожи в салонах и полный набор очищающих средств (скраб, молочко для снятия макияжа, лосьоны, мицеллярная вода…) для домашнего ухода.

Весы

24 сентября — 23 октября

Эстетическая, визуальная составляющая для Весов важна во всем – и в первую очередь в плане собственной внешности. Искусство make up дает отличную возможность проявить свое мастерство и художественный вкус: вы легко подберете идеальное сочетание оттенков теней, румян и тонального крема. Так же виртуозно Весы владеют композицией ароматов: свежая туалетная вода для деловой встречи, нотки амбры в духах для романтического свидания и изысканная классика для похода в театр или светского ужина.

Скорпион

24 октября — 22 ноября

Мистический характер Плутона, управителя вашего знака, проявляет себя и в вашем отношении к собственной внешности. Скорпионы далеко не каждому согласны раскрыть тайны своей косметички и вряд ли отдадут предпочтение самым простым, популярным продуктам. Колдовская сила трав и минералов, драгоценные масла и рецепты эликсиров, пришедшие из глубины веков – все эти средства не только вас восхищают, но и прекрасно работают на вашем смешанном типе кожи.

Стрелец

23 ноября — 21 декабря

Вдохновенные путешественницы и любительницы приключений, Стрельцы и в плане красоты отдают предпочтение экзотике. К счастью, ваша кожа прекрасно переносит и дальние перелеты, и джетлаг, однако с благодарностью откликнется, например, на аюрведические процедуры, хаммам, японский шиацу или китайский точечный массаж. Вообще, массажи для Стрельцов – очень важная тема: представительницам вашего знака необходимо тщательно следить за циркуляцией энергии в организме.

Козерог

22 декабря — 20 января

Козерог – это зимний знак Зодиака, поэтому ваша кожа неплохо переносит холода и непогоду. Однако она далеко не в восторге от летней жары: вы это знаете и предпринимаете все необходимые меры, чтобы сохранить ее сияние. Лучшие ингредиенты ваших косметических средств – миндальное масло, пчелиный воск, мицеллярная вода розы. Добавьте к этому хорошие увлажняющие кремы для лица и тела, а также защитные средства с высоким SPF – и вы будете во всеоружии в любое время года.

Водолей

21 января — 20 февраля

В обыденном словаре Водолеев отсутствует слово «рутина» – и та же любовь ко всему новому отличает вас в плане красоты и ухода за собой. Вас вдохновляют косметические инновации, вы не боитесь пойти на риск, чтобы попробовать необычное средство или произвести эксперимент с собственной внешностью. Вашим знаком управляет стихия Воздуха, и это отражается на чувствительности вашей кожи: с наступлением зимы холодные ветра могут заставить ее потускнеть. Поэтому для вас приоритет №1 – защита кожи от высыхания и преждевременного старения.

Рыбы

21 февраля — 20 марта