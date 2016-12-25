Бьюти-итоги 2016 года

Традиционно в декабрьском номере Мария Тараненко ­резюмирует события, тенденции и запуски, произошедшие в мире красоты в уходящем году. А также пытается предугадать, как будет развиваться ­ситуация в ближайшем будущем.

Перед тем как подводить итоги, я не поленилась и перечитала свои декабрьские статьи за последние годы. Насколько же разнились тренды! Если главными словами в макияже 2013-го были матовая кожа, стрелки и сhubby stick, то в 2015-м их сменили кушоны, палитры, помада, жидкие тени. В уходе 2014-го доминировали сыворотки, люкс-уход и очищающие гаджеты. А год спустя им на смену пришли мицеллярные средства, масла и продукты с необычными текстурами. За прошедшие високосные 366 дней в индустрии красоты тоже появились новые лидеры и увлечения.

ФОТО Daniella Midenge/Blaublut-Edition.com

Макияж

Слова года: брови, ­кушоны, тушь, помада, стробинг и ­контуринг

2016-й я бы назвала годом ­макияжа. Здесь максимум новостей и сенсаций. Начну с того, что краситься стало модно. Хоть визажисты на подиумах и пропагандируют бесцветный nude, в реальной жизни девушки делают макияж ярче и профессиональнее, чтобы всегда быть готовыми к селфи. Да, есть хэштеги типа #nomakeup. Но и они, будем честны, не исключают наличия тона и туши с нейтральной помадой. Все поголовно бросились учиться визажу. Многие перенимают приемы у видео-блогеров, остальные идут в школы макияжа, их число растет как грибы. Кушоны Среди новинок лидерство захватили кушоны. Все средства, к которым удалось приделать губку, нарекаются теперь этим названием. И не только! Так, Givenchy и Estée Lauder выпустили кушоны без поролона, но все равно назвали их по-модному. ­Кушономания коснулась и продуктов для губ. Много шума наделал Juicy Shaker, Lancôme, с приятной нелипкой тексту­рой, а еще и в забавной упаковке. Но большинство кушонов для губ стали копией стародавнего бальзама Eclat Minute, Clarins. Появились и румяна-кушоны в коллекции Sonia Rykiel х Lancôme и Wonderful Cushion, Sephora. Кстати, судя по новостям от beauty-марок, выпуск кушонов в следующем коду продолжится. Брови Все та же селфимания вывела на первый план брови. Их удачная форма и оттенок способны ­визуально скорректировать черты лица и отвлечь внимание от несовершенств. Неудивительно, что перечень услуг brow-баров рос день ото дня. А мастера, владеющие ноу-хау удаления-наращивания волосков, татуажа и т. д., стали настоящими звездами. Производители также не были в стороне. В 2016-м мы получили рекордное число новинок для бровей. Сильнее всех выступили в Benefit, запустив разом 45 brow-средств. Интересные новинки были у Givenchy (коллекция Brow Studio), Estée Lauder, Maybelline, Smashbox.

Аромат Parco Palladiano III, Bottega Veneta; пудра Le Prisme Visage, 02, Givenchy; тушь False Lash Epic, 01, Max Factor; ночная маска Énergie de Vie Nuit, Lancôme; аромат La Femme, Prada; аромамасло Pure Oil Of Oud, Carolina Herrera; гель-лак Gel-Couture, Rock The Runway, Essie Professional ФОТО Олег Оболонский & li

Стробинг и контуринг Маститые визажисты не признают этих терминов. Да и вообще весьма болезненно относятся к тому, что моду на макияж диктует интернет. Ведь именно блогеры впервые стали так называть коррекцию лица путем высветления и затемнения отдельных участков. Изобрел же этот прием еще в 1960-е гример Джо Бласко. Хорошо это или плохо, но названия стробинг и контуринг прижились и украсили собой упаковки ряда новинок, которые объединяет легкость в нанесении и естественный эффект. Теперь сделать лицо рельефней и красивей может и дилетант. Тушь и помада Эти два продукта продолжают обновляться стремительными темпами. Какая женщина устоит перед новостью, что появилась тушь, делающая ресницы еще гуще, длиннее и изгибистее? Или что помада держится вечно, не сушит губы и дает матово-сатиново-сияющий эффект? Именно это и обещали хором все новинки. Вновь поднялась тема цветной туши, которой было предостаточно как в летних makeup-коллекциях, так и в постоянных гаммах. Порадовали и необычные щеточки. У False Lash Effect Epic Mascara, Max Factor, она в форме «ежика», InstaCurl Lash, MAC, изгибается, а Excessive Lash, Make Up For Ever, обладает волокнами разной жесткости: одни распределяют тушь, а другие прочесывают ресницы. А щеточка-матрешка туши Cat Lashes, Burberry, вытягивает ресницы от внутреннего к внешнему уголку глаза. Что касается помады, то и здесь были не менее громкие запуски. Все и не перечислишь. Особенно запомнились: жидкая матовая помада Rouge Allure Ink, Chanel, виниловый лак для губ Vernis ÀLèvres Vinyl Cream, YSL, жидкая помада Radiant Liquid Rouge, Clé de Peau Beauté. Мое сердце завоевали глайды Nars, удобные в нанесении, сияющие, стойкие, с красивой цветовой гаммой. Грустно Хотя в тренде всевозможные стрелки, новинок среди лайнеров и карандашей было крайне мало. Печалит и то, что в Chanel отказались от самого понятия «рождественская коллекция», выпустив под Новый год красивую, но будничную Collection Libre. Ощущение, словно нас лишили праздника.

Румяна-кушон Cushion Blush Subtil, 032, Sonia Rykiel x Lancôme; жидкая помада Rouge Allure Ink, 148, Chanel; бальзам для губ Le Rouge Perfecto, Givenchy; подводка Grandiôse, 01, Lancôme; бальзам для губ Lip Perfector, YSL; крем против высыпаний Stop Spot, Guerlain; мужской аромат L`Envol, Cartier; крем Sisleÿa L'Integral Anti-Age, Sisley ФОТО Олег Оболонский & li

Уход

Слова года: маски, ­миллениалы, суперлюкс

В отличие от макияжа сегмент ухода за кожей в этом году развивался спокойно. Марки притормозили выпуск бесконечных сывороток с маслами, старательно обновляли существующие средства и поголовно сфокусировались на масках. Маски Несколько лет назад все в тех же итоговых статьях я ныла, что эти средства находятся в опале. Потом появились ночные маски, но они не прижились, так как вступили в острую конкуренцию с кремами для этого времени суток. И вдруг в 2016-м нас просто накрыла волна, да что там, цунами из масок: кремовых, тканевых, гелевых, глиняных, даже «железных» (Estée Lauder), в форме икринок (Lancôme), пластифицирующих (Dr.Jart+) и т. д. Производители осознали, что это настоящий Клондайк. Маски ­используются отдельно от рутинного ухода, они не «каннибализируют» другие средства, требуют подготовки кожи и последующего использования своего набора для ухода. В общем, заставляют нас расходовать массу продуктов, а следовательно, денег. Судя по всему, из этих же корыстных соображений возникла и мода на мультимаскинг: использование двух-трех средств на разных зонах лица. Вероятно, это очередные гримасы Инстаграма: такие «многомасочные» лица привлекают внимание и лайки.

Маска Caviar de Russie, Natura Siberica; средство для сияния Énergie de Vie Le Soin Liquide, кушон для губ Juicy Shaker, 102, Lancôme; карандаши для век Aqua XL, M-22, D-12, M-30, I-90, Make Up For Ever; крем-гель Hydra 24+, Payot; помада Rouge Dior, 872, Dior; сыворотка Genaissance, La Mer; аромат №5 L'Eau, Chanel ФОТО Олег Оболонский & li

Миллениалы Новое слово на все лады склоняют в косметических компаниях. Для молодых и продвинутых выпускают целые серии (Energie de Vie, Lancôme; Hydra 24+, Payot; My Super Tips, Guerlain). У них «умный» состав, легкие текстуры, концепция профилактики старения, демократичные цены. Это только начало! В следующем году линейки для миллениалов появятся у Dior, Shiseido, Givenchy, Clarins и др. Суперлюкс Средства, на которые можно потратить две, а то и четыре среднемесячные зарплаты, стали «вишенками на торте» топ-линий люксовых марок. Вам казалось, что 26 300 руб. за Orchidée Impériale, Guerlain — ­дорого? Получите Orchidée Impériale Black за 78 000 руб.! Нас призывают использовать не просто дорогие, а гипердорогие средства. Сыворотка Genaissance, La Mer — 42 000 руб. Крем для век Anti-Aging Collection, 3Lab — 50 000 руб. Трио Dior Prestige La Cure — 85 000 руб. Даже у демократичной марки L’Occitane появилась линия Harmonie Divine, где крем стоит 17 400 руб. Вновь забегая вперед, скажу, что данная категория будет развиваться и эти цены далеко не предел. Грустно По большей части бренды просто расширяли старые линии и выпускали обновленные версии уже существующих средств. Безусловно, были исключения, но в целом таких крутых кренов, как в макияже, нет.

Гель для душа Les Délices de Bain, Guerlain; тон-кушон Capture Totale Dream Skin, 010, Dior; аромат Luna, Nina Ricci; хайлайтер High Brow Pencil и праймер для бровей Browvo! Conditioning Primer, Benefit; тонирующий спрей для волос Magic Retouch, L’Oréal Paris; маски Peeling Double Éclat и Minéral Désaltérant, Vichy ФОТО Олег Оболонский & li

Парфюмерия

Слова года: ­аромаколлекции, самостоятельные запуски, ­слияние и поглощение

Событиями года были слияния и поглощения. Крупные концерны начали наперегонки скупать нишевые бренды. К Estée Lauder примкнули By Kilian и Le Labo, в L’Oréal вошли Atelier Cologne, а испанская компания Puig приобрела L’Artisan Parfumeur и Penhaligon's. Но сенсацией года стала покупка концерном Coty косметического пакета Procter & Gamble кроме марки Dolce & Gabbana, она досталась Shiseido. Видимо, поэтому у аромабрендов P&G и Coty не было больших запусков. Исключением стали лишь Boss The Scent, Hugo Boss, и McQueen, Alexander McQueen. О крупных проектах в 2017-м Gucci, Calvin Klein, Chloé и остальные, увы, не заявляли. Коллекции ароматов В парфюмерии, как и в уходе, сделан крен в сторону «высоковалютных» ароматов. Разом у Louis Vuitton, Lancôme, YSL, Bottega Veneta, Ralph Lauren, Carolina Herrera вышли топ-линии, стоимость за флакон — от 15 000 руб. и выше. Парфюмеры, словно сговорившись, сделали ставку на доминанту ­одного ингредиента: розы, жасмина, мускуса и т. д. Похоже, Носы соревновались в умении преподнести знакомый компонент с неожиданной, нетривиальной стороны. И надо сказать, это у них получилось. Все без исключения новинки интересны, а некоторые просто головокружительны.

Аромат Lavandes Trianon, Maison Lancôme; помада Rouge d´Armani, 404, Giorgio Armani; тушь Instacurl Lash, M.A.C; стик Diorblush Light & Contour, Dior; гель для бровей Brow Setter, Givenchy; аромат Good Girl, Carolina Herrera; тушь Cat Lashes, 3, Burberry; сыворотка Harmonie Divine, L’Occitane ФОТО Олег Оболонский & li

Новые игроки Пусть нам снова предлагают бесчисленные версии известных парфюмов, этот год отметился несколькими новыми названиями. Кристин Нажель создала Galop d'Hermès для Hermès. У Prada вышел дуэт La Femme и L’Homme. Jo Malone поразил ароматом с базиликом Basil & Neroli. У парфюма Nina, Nina Ricci, появилась «подружка» Luna. В сентябре же всех пленила «туфелька» от Carolina Herrera — аромат Good Girl. Хороши были и уже упомянутые Boss The Scent, Hugo Boss, и McQueen, Alexander McQueen. Грустно Всеобщее преклонение перед нишей породило парфюмерный снобизм. Он застит глаза, точнее носы, выводя на первый план не сам запах, а его псевдоуникальность и цену. Также удивляют аромаверсии, не имеющие ничего общего с первоисточником. Композиции La Petite Robe Noir Intense, Guerlain; Divine Decadance, Marc Jacobs; Deep Euphoria, Calvin Klein, кардинально отличаются от классики. Кажется, что бренды, вместо того чтобы патентовать новые названия, любую перспективную аромаидею «подлаживают» под раскрученное имя.

Масло для волос Dark Oil, Sebastian Professional; помада Vice, Heroine и Afterdark, Urban Decay; помада Rouge Volupte Shine, 50, YSL; крем Orchidée Impériale Black, Guerlain; румяна Creamy Face Colour, 30, Dolce & Gabbana; карандаш для бровей Brow Drama Pomade, Maybelline; крем Radiance In a Flash, Guerlain; флюид Cellular Radiance, La Prairie ФОТО Олег Оболонский & li

Волосы

Слова года: ковошинг, текстура, оттеночный корректор