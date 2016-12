Бьюти-итоги 2016 года

Слова года: брови, ­кушоны, тушь, помада, стробинг и ­контуринг

Аромат Parco Palladiano III, Bottega Veneta; пудра Le Prisme Visage, 02, Givenchy; тушь False Lash Epic, 01, Max Factor; ночная маска Énergie de Vie Nuit, Lancôme; аромат La Femme, Prada; аромамасло Pure Oil Of Oud, Carolina Herrera; гель-лак Gel-Couture, Rock The Runway, Essie Professional

Стробинг и контуринг

Маститые визажисты не признают этих терминов. Да и вообще весьма болезненно относятся к тому, что моду на макияж диктует интернет. Ведь именно блогеры впервые стали так называть коррекцию лица путем высветления и затемнения отдельных участков. Изобрел же этот прием еще в 1960-е гример Джо Бласко. Хорошо это или плохо, но названия стробинг и контуринг прижились и украсили собой упаковки ряда новинок, которые объединяет легкость в нанесении и естественный эффект. Теперь сделать лицо рельефней и красивей может и дилетант.

Тушь и помада

Эти два продукта продолжают обновляться стремительными темпами. Какая женщина устоит перед новостью, что появилась тушь, делающая ресницы еще гуще, длиннее и изгибистее? Или что помада держится вечно, не сушит губы и дает матово-сатиново-сияющий эффект? Именно это и обещали хором все новинки. Вновь поднялась тема цветной туши, которой было предостаточно как в летних makeup-коллекциях, так и в постоянных гаммах. Порадовали и необычные щеточки. У False Lash Effect Epic Mascara, Max Factor, она в форме «ежика», InstaCurl Lash, MAC, изгибается, а Excessive Lash, Make Up For Ever, обладает волокнами разной жесткости: одни распределяют тушь, а другие прочесывают ресницы. А щеточка-матрешка туши Cat Lashes, Burberry, вытягивает ресницы от внутреннего к внешнему уголку глаза.

Что касается помады, то и здесь были не менее громкие запуски. Все и не перечислишь. Особенно запомнились: жидкая матовая помада Rouge Allure Ink, Chanel, виниловый лак для губ Vernis ÀLèvres Vinyl Cream, YSL, жидкая помада Radiant Liquid Rouge, Clé de Peau Beauté. Мое сердце завоевали глайды Nars, удобные в нанесении, сияющие, стойкие, с красивой цветовой гаммой.

Грустно

Хотя в тренде всевозможные стрелки, новинок среди лайнеров и карандашей было крайне мало. Печалит и то, что в Chanel отказались от самого понятия «рождественская коллекция», выпустив под Новый год красивую, но будничную Collection Libre. Ощущение, словно нас лишили праздника.