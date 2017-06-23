Бьюти-гид по Москве: лучшие салоны, клиники, мастера и процедуры

Медленно, но верно Москва превращается в главную мировую мекку бьюти-услуг. Составляя гид лучших мест на карте Москвы, редакция Elle ориентировалась исключительно на свой опыт - благо, он у нас внушительный. Сдаем все адреса-пароли-явки - мы не жадные.

Окрашивание и стрижка: Aldo Coppola

Адрес: Lotte Hotel, Новинский бульвар, 8

Старая-добрая Aldo Coppola - это не просто всегда хорошая идея, когда речь идет об ответственных решениях типа стрижки и окрашивания, но в нашем случае практически безальтернативный вариант. Все наши блондинки и шатенки не могут жить без фирменного шатуша, изобретенного итальянцем Альдо Коппола - техника создания естественных прядей, словно волосы выгорели на солнце, вот уже который год на пике популярности. В «Альдо Копполе» исполняют это окрашивание так мастерски, что соскочить с него, попробовав единожды, почти невозможно. Чтобы волосы выглядели и вовсе фантастически, изобретена и фирменная стрижка, которая позволяет окрашиванию смотреться особенно выигрышно - пряди лежат естественно, с натуральным объемом, при этом укладывать их практически не нужно. С небрежными локонами, которые делают в салонах бренда, и вовсе рассчитывайте на вау-эффект. Смело записывайтесь к любому мастеру - в «Копполе» невероятный кастинг специалистов. Наш фаворит - Екатерина Рыбакова из филиала в отеле Lotte.

Укладка: Krygina Studio

Адрес: Нащокинский пер. 10

Самый популярный бьюти-блогер России Елена Крыгина построила целую бьюти-империю: помимо мастер-классов и продуктов собственного производства бойкая блондинка создала студию, где делают только прически и мейкап. И, надо сказать, делают грандиозно. Особенно мастерски получаются укладки - по тому, как виртуозно главная звезда студии мастер Даша Севастьянова делает их, можно сверять главные тренды сезона. Но если, например, вариант с невидимками на полголовы кажется вам экстремальным, просите обычные локоны - в интерпретации Krygina Studio даже самые банальные форматы выглядят очень модно. И да - эти укладки просто неубиваемые, смело проходите несколько дней.

Ресницы и брови: центр красоты и здоровья «Белый сад»

Адрес: Зубовский проезд, 1

«Белый сад» мог выступить в нашем рейтинге во многих категориях, но если выбирать его самую сильную историю, то это, на наш взгляд, будут ресницы и брови. Так, как их делают в «Белом саду», их не делают нигде. Без всякого преувеличения скажем, что роскошный изгиб и форма ресниц всех главных светских красавиц Москвы - дело рук лучезарной Сони Манукян, записаться к которой - дело нелегкое. Еще один хит «Белый сад» - микроблейдинг бровей, который является чем-то вроде поверхностного татуажа, но в отличие от последнего, здесь используется тончайшее лезвие вместо машинки - таким образом, пигмент вводится неглубоко, за счет чего нет ни боли, ни мелких ранок. Эффект получается очень натуральным - роскошные брови обеспечены вам на полгода.

Косметология (лицо): институт косметологии и пластической медицины Real Clinic

Адрес: ул. Фридриха Энгельса, 23 стр.4

При всем многообразии клиник разного калибра, безусловно, главной звездой на рынке косметологии Москвы является Real Clinic. Оба филиала института оборудованы по последнему слову техники, а ассортимент аппаратов не просто внушительный, а самый продвинутый в Москве - помимо стандартных аппаратов в филиале на Фрунзенской представлены даже такие редкие и звездные примеры, как BBL Joule, Skin Tyte Joule, Ulthera. Все виды аппаратной и инъекционной косметологии здесь делают блестяще: профессионалы в курсе, какие чудеса творят чудо-насадки платформы Joule. В филиале на Бауманской работают лучшие хирурги Москвы, а управляет обеими клиниками лучший косметолог Москвы Светлана Тагаева - постоянный эксперт наших редакционных обзоров.

Косметология (тело): центр косметологии Telo's Beauty

Адрес: ул. Донская, 32

Здесь худеют и избавляются от целлюлита самые продвинутые девушки: аппаратных методик, направленных на уменьшение жировой прослойки и улучшающих поверхность кожи, в Telo's Beauty великое множество. Например, процедура криолиполиза – коррекции жировых отложений холодом. Также настоящими хитами клиники являются процедуры на аппаратах Zeltiq и Lipo Crio - они действуют на разной глубине и уровне температуры, но оба за одну процедуру убирают до 25% ненужной жировой массы. Если ваша цель - избавление от «апельсиновой корки», то специалисты клиники предложат комбинированный подход: ударно-волновую терапию на аппарате Duolith, который устраняет неровности, и сеансы на Vela Shape, которые скорректируют объемы. Словом, планируйте преображение к лету или важному событию в вашей жизни с легкостью - грамотные врачи центра косметологии составят вам индивидуальную программу, согласно которой строго по графику максимально приблизят вас к созданию тела вашей мечты. Особенно, повезет если запишитесь к Олесе Липатовой - в ее руках аппараты творят настоящие чудеса.

Процедуры по омоложению и укреплению иммунитета: клиника эстетической медицины Rhana

Адрес: ул. Зоологическая, 22

Клинике Rhana и ее владелице Екатерине Дибровой можно поставить памятник за то, что благодаря их усилиям в Москве появился легендарный японский препарат «Лаеннек» - клиника является официальным дистрибьютором этого чудо-средства, которое решает самый широкий спектр проблем - от лечения герпеса и дерматита до омоложения, лечения хронической усталости и укрепления иммунитета в целом. Также препарат показан людям с болезнями печени и заядлым тусовщикам, которым нужно, что называется, «почиститься». Бум на лаеннек-терапию случился в нашей стране не так давно, и сегодня самые сознательные посетители клиники ходят на курсы инъекционных препаратов, понимания, что красота идет изнутри.

Маникюр и педикюр: сеть салонов «Пальчики»

Адрес: ул. Шаболовка, 20

Лучший маникюр и педикюр по соотношению цены и качества - это наша любимая сеть «Пальчики». Ее филиалы есть практически в каждом районе Москвы, а потому ехать за тридевять земель вам не придется. В отличие от экспресс-маникюра эконом-салонов, который всегда является рискованным мероприятием, или новомодных форматов тяжелого люкса типа обработки кутикулы без обрезания с помощью палочек, здесь - классика жанра в ее самом универсальном виде. Салон не делает ставку на лишний энтертейнмент - за счет отсутствия коктейлей со спирулиной и стерео-наушников для просмотра кино ценник здесь получается вполне адекватный, а качество соответствует самым прогрессивным люксовым салонам. Два правила в «Пальчиках» соблюдают неукоснительно - безопасность процедуры и качество, сопоставимое с салонами более высокой категории. И этот подход себя оправдал: из-за успеха сети «Пальчики» начали экспансию по всей России - от Казани до Екатеринбурга. Главным хитом остается фирменная услуга сети - комплекс «Все пальчики разом»: маникюр и педикюр двумя мастерами за 1 час.

Эпиляция: сеть салонов восковой эпиляции Wax&Go

Адрес: ул. Малая Бронная, 14

Эта сеть салонов - практически безальтернативный вариант для восковой эпиляции в Москве: кажется, что все ходят только в Wax&Go. Главная фишка салонов - воски Lycon, с которыми эпиляция почти безболезненна, а целый ассортимент средств - сыворотки от врастания волос и средства для увлажнения - делают кожу шелковой. Весь процесс можно охарактеризовать тремя словами: быстро, комфортно и безопасно. К слову, безопасность в Wax&Go не пустой звук: деревянные палочки, которыми мастер набирает воск, отправляют в корзину после каждого соприкосновения с кожей в целях гигиены.

Коррекция бровей: Brow Bar Moscow

Адрес: ул. Малая Никитская, 10

Бум на броу-бары и не думает спадать - благо, некоторые из них собрали под свои знамена настоящих суперпрофи. Например, в Brow Bar Moscow работают настоящие звезды индустрии красоты, например, Мария Диденко, которая за полчаса делает идеальную коррекцию, в результате которой вы получите любой объем, форму и цвет. Инструменты простые - коррекция нитью, окрашивание хной - но на выходе вы получаете идеальные ухоженные брови. Проект оказался настолько успешным, что его филиалы сегодня работают в Монако и Астане.

Макияж: итальянский центр красоты Domenico Castello

Адрес: Кутузовский просп., 5/3

В роскошном салоне Domenico Castello на Кутузовском всегда самая приятная атмосфера - на низких подоконниках огромных панорамных окон гости пьют кофе или шампанское. Среди всех достоинств мастеров салона имени маэстро Доменико Кастелло мы выделяем макияж, который здесь делают просто безупречно. Выразительный, но не пререгруженный, сексуальный, но элегантный - просто доверьтесь здешним мастерам, они знают свое дело. При этом у виртуозных визажистов - Татьяны Банниковой, Дианы Рашидовой или Петра Пеццименти - одинаково удаются как вечерние, так и повседневные образы. Есть опция макияжа в 4 руки, если вы очень спешите, но обычно даже вечерний сложный мейкап не занимает в Domenico Castello больше 1 часа.

Фитнес-зал: [Republika]

Адрес: ул, Валовая, 26

И снова лидер нашего обзора - победитель в своей категории по соотношению цены и качества. За тот уровень услуг и оборудования, который представлен в фитнес-клубах Republika, он мог бы претендовать на годовое обслуживание, в 2 раза превышающее его стоимость. Впрочем, маркетинг объективно очень крутых фитнес-центров рассудил, что нет лучшей рекламы, чем демпинг цен, и представил рынку практически премиальный формат за небольшие деньги. Так что у каждого жителя Москвы есть возможность наслаждаться лучшими тренажерами, большими раздевалками, роскошным бассейном и огромным количеством групповых программ.

Бьюти-корнер в ТЦ: Giorgio Armani в «Атриуме»

Адрес: «Атриуме», Земляной Вал, 33