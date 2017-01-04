Белая магия: как избавиться от пигментации

Светлая кожа без единого пятнышка — не просто тренд и не только мечта, а признак молодости и здоровья. ELLE узнал у экспертов о причинах пигментации и эффективных способах борьбы с ней.

Врач-дерматокосметолог, эксперт марки SkinCeuticals

Екатерина Глаголева

Образование меланина является одним из эволюционных способов защиты кожи. Но порой система защиты дает сбой и меланин синтезируется в больших количествах, чем необходимо. Кожа — гормонозависимый орган, и во многом синтез меланина и его транспорт к кератиноцитам определяется изменениями уровня гормонов. По этой причине беременность и менопауза делают кожу такой уязвимой. Еще один тип нарушения пигментации — это поствоспалительная пигментация, которая может возникнуть как после агрессивных косметологических процедур, так и в результате неудачной домашней чистки лица. Но главным предрасполагающим фактором пигментообразования является избыточное ультрафиолетовое излучение. Наружные осветляющие средства условно делят на три группы. К первой относятся ингибиторы тирозиназы — койевая и аскорбиновая кислота, арбутин. Во второй группе вещества, обратимо угнетающие синтез меланина, — это гидрохинон и азелаиловая кислота. Фермент лигнинпероксидаза, ликвидирующий уже сформированный пигмент и не влияющий на процесс меланогенеза, входит в третью группу. Несколько лет назад считалось, что идеальным временем для борьбы с пигментацией является осенне-зимний период. Современная концепция применения корректирующих осветляющих средств вместе с фотопротекцией (кремы, содержащие солнцезащитный фактор) позволяет использовать осветляющие наружные средства во все времена года, не исключая период солнечной активности. Главное — руководствоваться в назначении этих препаратов не сезоном, а показаниями. Нарушение пигментации — процесс, затрагивающий все слои кожи. Средство нужно наносить тонким слоем на все лицо. Действие активных компонентов направлено на одно из звеньев патогенеза (причин, запускающих нарушение пигментации), поэтому бояться осветления всей кожи не стоит.

Национальный эксперт Helena Rubinstein в России

Татьяна Пантелеева

Пигментация может стать следствием приема некоторых медикаментов, повышающих чувствительность кожи к солнечным лучам. Также она возникает в результате нарушения правил ухода за кожей и неправильного проведения эстетических процедур (лучшее время для них — поздняя осень и зима). И, безусловно, пигментация — яркий признак возрастных изменений. Сыворотки, кремы, маски способны заметно уменьшить интенсивность неглубоко расположенной пигментации, воздействуя на механизм выработки и на транспортировку меланина из меланоцитов в кератиноциты, а также эффективно отшелушивая клетки кожи. Для этого в составе должны быть комплексы кислот (гликолевая, фитиновая, молочная) и ретинол. Профилактическим действием обладают защитные средства с высоким SPF, предотвращающие повреждение кожи солнечными лучами. В особой защите нуждаются открытые участи тела — лицо, плечи, декольте, руки. Средства для осветления кожи используют курсом с обязательными перерывами в 3-6 месяцев. Как правило, результат заметен уже спустя месяц. Однако борьба с пигментными пятнами — длительный процесс, продолжающийся несколько месяцев, поэтому необходимо набраться терпения. А вот защитными средствами при склонности к пигментации лучше пользоваться постоянно, поскольку риск рецидива весьма велик.

Директор отдела обучения Shiseido

Илона Никифорова