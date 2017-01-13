Beauty Inspiration: средства в алых тонах

Полная версия
Начинаем год Красного Петуха с индустрии красоты — к удаче
Если верить восточному календарю, начинать новый «пламенно-петушиный» год лучше в окружении алых тонов — к удаче. К счастью, недостатка в beauty-новинках нужного цвета нет. Красный росчерк на губах, ногтях или эффектный флакон на полке — верный способ привлечь и успех, и внимание.
1. Лак Nail Polish, La Dame En Noir, Sarah Moon x Nars. 2. Лак Iconic Colour, Parade Red, Burberry. 3. Помада Rouge Allure, Ultrarose, Chanel. 4. Помада Rouge Volupté Shine, 52, Yves Saint Laurent. 5. Лак The Nail Lacquer, Scarlett, Dolce & Gabbana. 6. Помада Burberry Kisses, Parade Red, Burberry. 7. Укрепляющий крем для шеи и декольте Ginseng Royal Total Neck, Erborian. 8. Палитра для макияжа глаз, губ и лица Sparkle Clash Edition, Yves Saint Laurent. 9. Масло для лица Anti-Aging Facial Oil, Retinol. 10. Аромат с нотами миндаля и ванили Almond Harmony, 75 мл, House of OudФОТО
ELLE рекомендует
Лучшее на Elle