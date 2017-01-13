Beauty Inspiration: средства в алых тонах

Если верить восточному календарю, начинать новый «пламенно-петушиный» год лучше в окружении алых тонов — к удаче. К счастью, недостатка в beauty-новинках нужного цвета нет. Красный росчерк на губах, ногтях или эффектный флакон на полке — верный способ привлечь и успех, и внимание.