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Читайте в рубрике красоты последние новости о бьюти-новинках, мастер-классы от экспертов макияжа и косметологии, секреты красоты звезд и бьюти-тренды с мировых подиумов.

13 января 2017ЖУРНАЛ ELLE №12 январь

Beauty Inspiration: средства в алых тонах

Начинаем год Красного Петуха с индустрии красоты — к удаче

Если верить восточному календарю, начинать новый «пламенно-петушиный» год лучше в окружении алых тонов — к удаче. К счастью, недостатка в beauty-новинках нужного цвета нет. Красный росчерк на губах, ногтях или эффектный флакон на полке — верный способ привлечь и успех, и внимание.

Красный цвет

1. Лак Nail Polish, La Dame En Noir, Sarah Moon x Nars. 2. Лак Iconic Colour, Parade Red, Burberry. 3. Помада Rouge Allure, Ultrarose, Chanel. 4. Помада Rouge Volupté Shine, 52, Yves Saint Laurent. 5. Лак The Nail Lacquer, Scarlett, Dolce & Gabbana. 6. Помада Burberry Kisses, Parade Red, Burberry. 7. Укрепляющий крем для шеи и декольте Ginseng Royal Total Neck, Erborian. 8. Палитра для макияжа глаз, губ и лица Sparkle Clash Edition, Yves Saint Laurent. 9. Масло для лица Anti-Aging Facial Oil, Retinol. 10. Аромат с нотами миндаля и ванили Almond Harmony, 75 мл, House of Oud

ФОТООлег Оболонский & li

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