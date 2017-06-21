Beauty-экспертиза ELLE: жидкая помада Matte Shaker, Lancôme

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Жидкий шейкер Matte Shaker обещает перещеголять классическую помаду
Летучие компоненты Matte Shaker испаряются сразу после нанесения. На коже остаются только пигменты и полимеры — отсюда плотный цвет и вместо липкости — стойкость. Стереть шейкер можно лишь демакиянтом.
Конусообразный кушон позволяет предельно точно прорисовывать контур губ. Важно! Перед использованием несколько раз энергично встряхните флакон, чтобы жидкая помада хорошо пропитала мягкий аппликатор.
Любой из семи оттенков достаточно нанести в один слой, чтобы получить насыщенный матовый цвет. Жидкую помаду Matte Shaker можно также наслаивать или создавать радужный градиент, плавно переводя один оттенок в другой. А для еще одного модного эффекта — омбре — визажисты советуют вначале покрыть всю поверхность губ розовым шейкером (379) , а затем в центре нанести оранжевый (186).
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