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21 июня 2017

Beauty-экспертиза ELLE: жидкая помада Matte Shaker, Lancôme

Жидкий шейкер Matte Shaker обещает перещеголять классическую помаду

Формула

Летучие ­компоненты Matte Shaker испаряются сразу после нанесения. На коже остаются только пигменты и полимеры — отсюда плотный цвет и вместо липкости — стойкость. Стереть шейкер можно лишь демакиянтом.

Matte Shaker, Lancôme

Особенность

Конусообразный кушон позволяет предельно точно прорисовывать контур губ. Важно! Перед использованием несколько раз энергично встряхните флакон, чтобы жидкая помада хорошо пропитала мягкий аппликатор.

Matte Shaker, Lancôme

Спецэффекты

Любой из семи оттенков достаточно нанести в один слой, чтобы получить насыщенный матовый цвет. Жидкую помаду Matte Shaker можно также наслаивать или создавать радужный градиент, плавно переводя один оттенок в другой. А для еще одного модного эффекта — омбре — визажисты советуют вначале покрыть всю поверхность губ розовым шейкером (379) , а затем в центре нанести оранжевый (186).

Matte Shaker, Lancôme
Matte Shaker, Lancôme
Matte Shaker, Lancôme
Matte Shaker, Lancôme
Matte Shaker, Lancôme

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