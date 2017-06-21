Beauty-экспертиза ELLE: жидкая помада Matte Shaker, Lancôme

Летучие ­компоненты Matte Shaker испаряются сразу после нанесения. На коже остаются только пигменты и полимеры — отсюда плотный цвет и вместо липкости — стойкость. Стереть шейкер можно лишь демакиянтом.

Любой из семи оттенков достаточно нанести в один слой, чтобы получить насыщенный матовый цвет. Жидкую помаду Matte Shaker можно также наслаивать или создавать радужный градиент, плавно переводя один оттенок в другой. А для еще одного модного эффекта — омбре — визажисты советуют вначале покрыть всю поверхность губ розовым шейкером (379) , а затем в центре нанести оранжевый (186).