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13 января 2017ЖУРНАЛ ELLE №12 январь

Beauty-экспертиза ELLE: аромат Mitsouko, Guerlain

Великий аромат Mitsouko, Guerlain, облачился в японский наряд — флакон из тончайшего фарфора с восточными символами, приносящими богатство и защищающими от невзгод

Название

Экзотическим именем аромат обязан героине романа Клода Фаррера «Битва». Ей Жак Герлен и посвятил свои духи в 1919 году. Кстати, в русской литературе за Mitsouko тоже замолвили словечко. Поклонники Михаила Булгакова легко вспомнят: этим парфюмом свита Воланда обещала одарить москвичек, заглянувших в театр на сеанс черной магии.

Guerlain

Лимитированное издание ­аромата Mitsouko, Guerlain, 26 000 руб.

ФОТООлег Оболонский & li

Дизайн

Флакон — произведение мануфактуры Aritayaki, где уже 400 лет изготавливают лучший в Японии фарфор. Его очертания и знаковая крышечка в форме перевернутого сердца остались прежними. А вот на стенках появились изящные рисунки-символы. Так, пион должен защитить от негатива, солнце —принести удачу, а слива — процветание.

GuerlainФОТООлег Оболонский & li

Детали

Для аромата Mitsouko предусмотрена лаконичная упаковка. Наполнить им фарфоровый сосуд поможет специальная мини­атюрная ­воронка. Крышечка же ­флакона снабжена ­аппликатором из пробкового дерева, а не стекла, как в обычных духах. Этот аксессуар позволяет знаменитому фруктово-шипровому миксу лучше слиться с кожей и раскрыться на ней.

GuerlainФОТООлег Оболонский & li

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