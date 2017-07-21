Австралийский маникюр — главный тренд сезона

Австралийский, или пилочный, маникюр выбирают самые продвинутые девушки. Технология подразумевает безболезненную обработку кутикулы с помощью специальной пилки, благодаря чему процедура получается абсолютно безопасной, а эффект сохраняется дольше обычного. Об этих и многих других преимуществах австралийского маникюра нам рассказала мастер салона Wax & Go на Большой Дмитровке Екатерина Меньшикова.

Екатерина Меньшикова, мастер салона Wax & Go

«Отличие пилочного маникюра от обрезного и аппаратного существенно. Во-первых, он менее опасный и травматичный: в ходе процедуры риск нанести порез и занести инфекцию сводится к минимуму. Мастера используют только одноразовые пилки, выполненные из самого лучшего в мире японского абразива, который деликатно удаляет омертвевшую кожу, одновременно улучшая кровообращение в этой зоне.

Во-вторых, процедура проходит без использования воды и распаривания. Запиливая кутикулу «насухо», мы замедляем ее рост — руки дольше выглядят ухоженными, а периоды между посещениями салона увеличиваются. Для поддержания эффекта от австралийского маникюра можно использовать специальную пилку-губку, которая мягко удаляет ороговевшие частицы, тем самым позволяя сохранить свежий вид маникюра на максимально долгий срок.

В-третьих, мастер работает в специальных черных перчатках, очень приятных на ощупь. Это дополнительная гарантия того, что процедура пройдет абсолютно безопасно. Черный цвет также выбран неслучайно — он выглядит необычно, строго и не ассоциируется с медициной.

В завершении маникюра обязательно делается SPA-массаж для рук: благодаря увлажняющему комплексу кутикула смягчается, замедляется ее рост, а кожа становится более мягкой и упругой. Если вы ограничены во времени, процедуру можно совместить со стрижкой или укладкой — мобильные платформы со всем необходимым (включая все оттенки лаков) можно поставить рядом с креслом парикмахера».