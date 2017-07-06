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    06 июля 2017Смирнова Ольга

    Альгинатная маска для лица — салонный уход дома

    ELLE — о самой популярной салонной процедуре

    Альгинатная маска лидирует по популярности в перечне салонных процедур. Клиенты любят ее за максимально комфортные ощущения и мгновенный результат, после удаления маски кожа отдохнувшая, свежая и мягкая. ELLE о том, как повторить салонный уход в домашних условиях.

    Альгинатная маска для лица что это такое

    Альгинатная маска для лица — что это такое? Почти сорок лет назад английский биохимик Мур Стэнфорд опытным путем экстрагировал йод из бурых водорослей и совершенно случайно получил побочный продукт, за который теперь его мысленно благодарят все женщины мира. Альгинат, который получил ученый, со временем застывает в резиновую субстанцию. В его составе комплекс солей альгиновой кислоты, состоящий из натриевых, калиевых, кальциевых и аммониевых солей. Этим открытием заинтересовалась в первую очередь медицина, а вскоре и косметология. Еще один компонент, входящий в состав бурых водорослей, давно известен и любим — гиалуроновая кислота. Таким образом, альгинатным маскам был обеспечен ошеломляющий успех в бьюти индустрии.

    Альгинатные маски оказывают противовоспалительное и успокаивающее действие, очищают и обеспечивают глубокое увлажнение, выводят токсины, стабилизируют выработку себума.

    По отзывам после альгинатной маски для лица косметический эффект заметен сразу же — кожа более эластичная, свежая, уменьшается отечность, пористость, разглаживаются мелкие морщинки. Альгинатные маски подходят для любого типа кожи, одна и та же способна решить разные локальные несовершенства. Альгинаты насыщают сухую кожу влагой, зрелую освежают, при повышенной выработке себума нормализуют жировой баланс.

    Салонная процедура проходит в несколько этапов. Сначала косметолог удаляет косметику, делает пилинг кожи лица и наносит увлажняющие сыворотки. Затем прикладывает защитные спонжи на веки и губы, разводит альгинатный порошок с водой и покрывает кожу толстым слоем средства. Через двадцать минут косметолог аккуратно снимает маску, которая уже высохла и напоминает слепок лица. Ощущения от процедуры самые приятные, застывающая альгинатная маска похожа на растаявший маршмэллоу. Завершая процедуру, косметолог наносит сыворотку и крем. Любые средства, нанесенные на кожу после альгинатной маски, увеличивают свою эффективность в разы.

    Альгинатная маска для лица в домашних условиях

    Сценарий нанесения альгинатной маски для лица в домашних условиях аналогичный. Профессиональный пилинг дома сделать самостоятельно сложно из-за отсутствия всех средств и навыков нанесения, но очистить кожу с помощью энзимного пилинга или деликатного скраба обязательно.

    Альгинатные маски продаются в порошковом или гелеобразном состоянии. Лучше остановить свой выбор на порошке, так как у него более продолжительный срок годности. На упаковке альгинатной маски дана четкая инструкция, в какой пропорции с водой нужно разводить средство. В чистой миске нужно смешать в указанных пропорциях воду комнатной температуры и порошок, размещать венчиком до получения однородной текстуры и сразу же приступать к нанесению. Для повторного разведения маска не пригодна.

    Альгинатная маска для лица

    В салоне косметолог прикрывает веки ватными дисками, в домашних условиях, если маску наносить самостоятельно, это вряд ли возможно. Наносите маску толстым слоем шпателем на кожу лица, избегая область вокруг глаз и губ. Действовать нужно оперативно, так как маска застывает в течение 5-7 минут.

    Процедура нанесения альгинатной маски в салоне сродни спа-ритуалу. В течение всего ухода клиент находится в расслабленном состоянии. Альгинатная маска в домашних условиях наносится на чистое разглаженное лицо. Важно соблюсти правило покоя, не рекомендуется пользоваться телефоном, громко разговаривать, мышцы лица не должны быть задействованы.

    Еще один важный нюанс — наносить альгинатную маску нужно в горизонтальном положении. В салоне косметолог наносит маску клиенту, который отдыхает на кушетке. Самостоятельное нанесение маски в положении лежа вызывает неудобства, лучше заранее попросить о помощи в нанесении средства. Если вы наносите маску в вертикальном положении, то сводите на нет ее подтягивающие свойства. В этом случае густая по консистенции маска будет растягивать кожу. На youtube есть много роликов, как наносить альгинатную маску, они наглядно помогут разобраться в этом деле.

    Домашняя альгинатная маска

    Альгинатную маску не нужно смывать. Удаление маски происходит быстро, но аккуратно. Легче всего ее поддеть за края по периметру лица, а затем скатывать по направлению снизу вверх. Во время нанесения и после процедуры альгинатной маски не должно возникать никаких болезненных ощущений, жжения и зуда. После удаления маски кожу нужно протереть лосьоном, нанести сыворотку и увлажняющий крем.

    Купить домашнюю альгинатную маску можно в специализированном магазине по продаже средств для косметологов, а также розничных сетях косметики и парфюмерии. Лучшие альгинатные маски для лица ищите в ассортименте профессиональных марок Institut Esthederm, 3D Collagene, а также корейских марок.

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