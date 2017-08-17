Афтепати: SOS-средства для лица после вечеринки

Мантру A little party never killed nobody не знают разве что отпетые домоседы. ELLE собрал новинки, которые помогут утром выглядеть живее всех живых, вне зависимости от масштабов вечеринки.

Guerlain

Восстанавливающий бальзам Abeille Royal Black Bee Honey Balm

Мы понимаем, что уход за кожей перед сном – последнее, что вас волнует, особенно, если сегодня вы точно не доберетесь до кровати. Поэтому есть смысл сыграть на опережение и пользоваться новым бальзамом от Guerlain хотя бы шесть раз в неделю. Он создан для восстановления кожи в экстремальных условиях (а правильная вечеринка именно такая). Мед уэссанской черной пчелы всю неделю готовит кожу к выходным и помогает прийти в себя после них.

Payot

Дневное средство для сияния комбинированной кожи My Payot Jour Gelee

«Да, у тебя тусклый цвет лица, подруга», – первое, что сообщает отражение в зеркале утром понедельника. Ответ один: новинка из линии My Payot. Фруктовое желе из суперягод годжи и асаи м АНА-кислотами грейпфрута и витамином С бодрит цветом и ароматом манго. А еще придает лицу румянец, как бокал игристого.

Lancome

Увлажняющий гель для ухода за кожей вокруг глаз Énergie De Vie Eye Gel

Если после бессонной ночи вы видите себя в зеркале, уже хорошо. Если видимость так себе, срочно наносим средство для век. Например, Énergie De Vie Eye Gel от Lancome обладает не только легкой гелевой текстурой, но и массажным аппликатором-роликом. Экстракты мелиссы, женьшеня и клюквы охлаждают и помогают бороться отеками вокруг глаз.

Aveda

Ночная маска Tulasara Wedding Masques

Подготовка к свадьбе, девичник, утро после первой брачной ночи – выглядеть хуже, чем до свадьбы просто нельзя. Ночная маска Tulasara Wedding Masque поможет быть идеальной каждый день, как в день свадьбы (даже если это событие еще впереди). Новинка на 97% состоит из натуральных ингредиентов, в том числе, содержит экстракт куркумы, органическое масло косточек абрикоса и более полумиллиона растительных стволовых клеток в каждой баночке. На них можно положиться, как на подружек невесты.

Dr. Brandt

Матирующий праймер со светоотражающим эффектом линии Pores No More

Еще недавно матирование и сияние в одном флаконе казалось фантастикой. Теперь нет. Вечером нанесите Pores No More локально поверх макияжа - сработает режим «хайлайтер», добавляя коже свечения вам и празднику. Утром используйте как базу, она увлажнит, сузит поры и удержит под контролем жирный блеск. Никакой фантастики, только немного волшебства.

YSL Beauty

Кушон Touche Éclat Le Cushion

Волшебная палочка Touche Eclat уже 25 лет не нуждается в представлении. А вот с ее младшим братом стоит познакомиться поближе. Теперь консилер-хайлайтер стал тональной основой в виде кушона Touche Éclat Le Cushion. Поверхность спонжа разделена на две части с разной текстурой, что позволяет добиться различной степени плотности и сияния, за которое мы и любим Touche Éclat. Благодаря не только красивому, но продуманному футляру, средство пригодится даже на опен-эйре.

Rouge Bunny Rouge

Эмульсия для контуринга Shadow Play

Искусство контуринга вышло на новый уровень. В отличие от плотных кремовых продуктов, эмульсия Shadow Play рисует на лице естественные тени, а не темные полосы. Универсальный оттенок умбры с розовым подтоном подходит всем и каждому. Особенно, если утром нужно быть собранным.

Wycon

Палетка теней Exotic Fruit Eye Palette

Главное достоинство лимитированной палетки Exotic Fruit Eye Palette (а у нее их много) – универсальность. Вечером с ее помощью легко нарисовать глаза хоть дикой кошки, хоть чудо-женщины. А перед работой - создать видимость того, что вы мирно проспали 10 часов в своей пастели. Для этого в коробочке девять нейтральных и сочных оттенков.

Givenchy

Удлиняющая и моделирующая объемная тушь Noir Interdit и база под тушь Base Mascara Perfecto

Новая щеточка сгибается на 90 градусов и прокрашивает каждую ресничку без исключения. Но ресницы длинные и густые не только на первый взгляд: масло черной розы и витамины создают накопительный эффект. Если и этого мало, нанесите базу нежно-розового цвета - Base Mascara Perfecto стимулирует рост ресниц днем и ночью, даже когда вы спите (или нет).

Nars

Румяна и помада Orgasm