8 секретов красоты от супермоделей

Как справляются со своими несовершенствами представительницы прекрасного пола, которые, по мнению многомиллионной армии поклонников, не имеют недостатков? Как оказалось, дорогостоящие бьюти-процедуры здесь совершенно ни при чем. Многие модели признались, что предпочитают применять проверенные «бабушкины» средства. Какие именно — в обзоре ELLE.

Джиджи Хадид

По мнению Джиджи Хадид, самым действенным средством, которое поможет справиться с любым прыщиком на лице, является простая зубная паста. 21-летняя модель просто наносит ее на пораженный участок на ночь и уверяет, что с утра воспаления уже совсем не видно. Что же касается диеты и правильного питания, то Джиджи считает, что хотя бы раз в неделю нужно устраивать cheat meal и позволять себе съесть все, что захочется, так как если не разрешать себе таких «гастрономических праздников», то вы вряд ли сможете в течение продолжительного времени придерживаться намеченного плана питания.

Адриана Лима

Модель Адриана Лима считает, что лучше всего с несовершенствами кожи справляется масло чайного дерева, которое стоит наносить на пораженные участки дважды в день. По заверениям бразильянки, результат не заставит себя долго ждать.

Ирина Шейк

Продолжая разговор об уходе за лицом, возлюбленная Брэдли Купера утверждает: если вы хотите, чтобы ваша кожа всегда выглядела сияющей и отдохнувшей, стоит ежедневно протирать лицо кубиком льда и делать огуречные маски. Кроме того, вместо дорогих средств по уходу российская модель зачастую использует обычное кокосовое масло, которое отлично увлажняет и защищает от инфекций. К тому же Ирина заверила, что, если вы хотите восстановить волосы, сделать их более гладкими и здоровыми, стоит сделать специальную увлажняющую маску: на чистые и слегка подсушенные полотенцем волосы нанести увлажняющий кондиционер и обернуть голову фольгой. После этого можно не стесняясь выйти на солнце. Лучи прогреют волосы под «серебряной шапочкой», и таким образом активные компоненты кондиционера глубже проникнут в структуру волоса, а эффект от средства усилится.

Джоан Смоллс

Еще одним рецептом маски для волос, которая способна почти мгновенно преобразить поврежденные волосы, поделилась Джоан Смоллс. Ее рецепт крайне прост: смешайте 2 яичных желтка с пюре спелого авокадо и 1 столовой ложкой оливкового масла. Эту пасту стоит наносить по всей длине волос. Для поддержания эффекта делать данную маску рекомендуется не реже 2 раз в неделю.

Миранда Керр

Австралийская модель считает, что вместо дорогостоящих пилингов вполне можно использовать простую щетку для тела. Как оказалось, Миранда является большой поклонницей процедуры под названием dry brushing. С помощью сухой щетки с натуральной щетиной модель делает себе массаж тела, начиная от пальцев ног и продвигаясь вверх к плечам. Таким образом вы не только сделаете кожу более гладкой, но и улучшите свое кровообращение и, как следствие, избавитесь от целлюлита.

Жизель Бюндхен

Самая высокооплачиваемая модель в мире считает, что лучшим средством для профилактики целлюлита является скраб на основе оливкового масла холодного отжима. Его нужно просто смешать с крупной морской солью и аккуратно помассировать проблемные участки. Кожа после такой процедуры становится более гладкой и нежной.

Наоми Кэмпбелл

46-летняя модель, которая вот уже больше 25 лет считается одной из самых востребованных на планете, считает, что самым действенным средством от целлюлита являются кофейные скрабы. В частности, Наоми заметила, что чем больше кофеина в зернах, тем эластичнее станет кожа.

Хайди Клум