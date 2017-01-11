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Читайте в рубрике красоты последние новости о бьюти-новинках, мастер-классы от экспертов макияжа и косметологии, секреты красоты звезд и бьюти-тренды с мировых подиумов.

11 января 2017

8 секретов красоты от супермоделей

Универсальные бьюти-советы знаменитостей

Как справляются со своими несовершенствами представительницы прекрасного пола, которые, по мнению многомиллионной армии поклонников, не имеют недостатков? Как оказалось, дорогостоящие бьюти-процедуры здесь совершенно ни при чем. Многие модели признались, что предпочитают применять проверенные «бабушкины» средства. Какие именно — в обзоре ELLE.

Джиджи Хадид

По мнению Джиджи Хадид, самым действенным средством, которое поможет справиться с любым прыщиком на лице, является простая зубная паста. 21-летняя модель просто наносит ее на пораженный участок на ночь и уверяет, что с утра воспаления уже совсем не видно.

Что же касается диеты и правильного питания, то Джиджи считает, что хотя бы раз в неделю нужно устраивать cheat meal и позволять себе съесть все, что захочется, так как если не разрешать себе таких «гастрономических праздников», то вы вряд ли сможете в течение продолжительного времени придерживаться намеченного плана питания.

Джиджи Хадид

Адриана Лима

Модель Адриана Лима считает, что лучше всего с несовершенствами кожи справляется масло чайного дерева, которое стоит наносить на пораженные участки дважды в день. По заверениям бразильянки, результат не заставит себя долго ждать.

Адриана Лима

Ирина Шейк

Продолжая разговор об уходе за лицом, возлюбленная Брэдли Купера утверждает: если вы хотите, чтобы ваша кожа всегда выглядела сияющей и отдохнувшей, стоит ежедневно протирать лицо кубиком льда и делать огуречные маски. Кроме того, вместо дорогих средств по уходу российская модель зачастую использует обычное кокосовое масло, которое отлично увлажняет и защищает от инфекций.

К тому же Ирина заверила, что, если вы хотите восстановить волосы, сделать их более гладкими и здоровыми, стоит сделать специальную увлажняющую маску: на чистые и слегка подсушенные полотенцем волосы нанести увлажняющий кондиционер и обернуть голову фольгой. После этого можно не стесняясь выйти на солнце. Лучи прогреют волосы под «серебряной шапочкой», и таким образом активные компоненты кондиционера глубже проникнут в структуру волоса, а эффект от средства усилится.

Ирина Шейк

Джоан Смоллс

Еще одним рецептом маски для волос, которая способна почти мгновенно преобразить поврежденные волосы, поделилась Джоан Смоллс. Ее рецепт крайне прост: смешайте 2 яичных желтка с пюре спелого авокадо и 1 столовой ложкой оливкового масла. Эту пасту стоит наносить по всей длине волос. Для поддержания эффекта делать данную маску рекомендуется не реже 2 раз в неделю.

Джоан Смоллс

Миранда Керр

Австралийская модель считает, что вместо дорогостоящих пилингов вполне можно использовать простую щетку для тела. Как оказалось, Миранда является большой поклонницей процедуры под названием dry brushing. С помощью сухой щетки с натуральной щетиной модель делает себе массаж тела, начиная от пальцев ног и продвигаясь вверх к плечам. Таким образом вы не только сделаете кожу более гладкой, но и улучшите свое кровообращение и, как следствие, избавитесь от целлюлита.

Миранда Керр

Жизель Бюндхен

Самая высокооплачиваемая модель в мире считает, что лучшим средством для профилактики целлюлита является скраб на основе оливкового масла холодного отжима. Его нужно просто смешать с крупной морской солью и аккуратно помассировать проблемные участки. Кожа после такой процедуры становится более гладкой и нежной.

Жизель Бюндхен

Наоми Кэмпбелл

46-летняя модель, которая вот уже больше 25 лет считается одной из самых востребованных на планете, считает, что самым действенным средством от целлюлита являются кофейные скрабы. В частности, Наоми заметила, что чем больше кофеина в зернах, тем эластичнее станет кожа.

Наоми Кэмпбелл

Хайди Клум

Бывшая возлюбленная Сила считает, что любительницы коротких юбок должны взять на вооружение один простой совет: перед тем как нанести автозагар на ноги, смешайте его со своими любимым увлажняющим кремом для тела. Так тон ляжет ровнее. Кроме того, не забудьте, что перед этой процедурой стоит тщательно проскрабировать кожу.

Хайди Клум

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