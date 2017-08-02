9 трюков с волосами, которые стоит позаимствовать у моделей

Из-за постоянных съемок и экспериментов с образами супермоделям приходится со всем вниманием подходить к уходу за собой. Неудивительно, что практически у каждой красавицы есть свои секретные бьюти-приемы, которые позволяют им всегда выглядеть как на обложке журнала. ELLE выяснил у главных супермоделей современности, в чем секрет красоты их волос.

Ирина Шейк

1. Делаем домашнее спа для волос После того, как прошлым летом в сети появились снимки Ирины Шейк в забавной металлической шапочке, только и разговоров было, что о тайной маске модели для роскошных волос. Рецепт оказался на удивление прост: на вымытые и подсушенные волосы достаточно нанести увлажняющий кондиционер или питательную маску , а затем обернуть голову фольгой и выйти на солнце. Весь фокус в создающемся термоэффекте: под воздействием тепла чешуйки раскрываются, и активные компоненты восстанавливающего средства проникают в самую глубь волоса, питая и восстанавливая его. Можно сколько угодно потешаться над видом Шейк в шапочке, но эта процедура — настоящее спасение для поврежденных, пористых и ломких прядей.

Жизель Бюндхен

2. Защищаем волосы от сухости во время перелета Совет Жизель — перед выездом в аэропорт нанести увлажняющую маску или питательное масло по всей длине волос (модель предпочитает линию Resistance от Kerastase), заплести пряди в тугую косу и спрятать под шелковым платком. Натуральный шелк поможет удержать влагу внутри волоса, что так необходимо во время полета. Дело в том, что уровень влажности воздуха на борту самолета, как правило, составляет всего 20%, в то время как комфортная для кожи и волос отметка — 60%. После душа волосы приобретут совершенно иное качество, и их можно будет смело уложить при помощи стайлера. Излюбленный прием Жизель: отступив примерно 10 сантиметров от корней, накрутить пряди на конусную плойку, а затем опустить голову и как следует взбить их руками. Суперобъем гарантирован!

Рози Хантингтон-Уайтли

3. Создаем стильную текстуру с помощью сухого шампуня Шатуш Рози Хантингтон-Уайтли можно без преувеличения назвать эталонным: не реже чем раз в два-три месяца возлюбленная Джейсона Стейтема с помощью колориста создает сексуальный эффект выгоревших на солнце волос. Не последнюю роль играет и качественный домашний уход. Помимо стандартного трио шампунь-кондиционер-питательная маска (все из линии для окрашенных волос) Рози также регулярно делает восстанавливающий уход на основе масла Moroccanoil Treatment Oil. Последние годы супермодель носит удлиненный боб, поэтому в повседневной жизни редко пользуется горячими стайлерами, которые могут навредить структуре прядей. Секрет красавицы прост: вечером после душа на подсушенные полотенцем волосы нанести немного сухого шампуня, уделив особое внимание корням. Собрав на ночь локоны в пучок, наутро Рози просыпается с небрежной пляжной текстурой.

Джиджи Хадид

4. Сокращаем количество окрашиваний до двух в год Именно столько раз в год Джиджи ходит в салон, чтобы сделать окрашивание в технике балаяж. Остальное время она с большим удовольствием проводит на пляже, где пряди выгорают на солнце самым естественным образом. Конечно, солнечные лучи тоже не безвредны, поэтому Хадид регулярно применяет сыворотку Style Smooth and Finish, которая защищает волосы от УФ-воздействия. Чтобы цвет сохранял интенсивность как можно дольше, главная супермодель современности использует исключительно продукты для блондинок от John Frieda.

Марта Хант

5. Возвращаем волосам здоровое сияние Еще одна красавица-блондинка с роскошной шевелюрой, «ангел» Victoria’s Secret Марта Хант. Девушка признается, что своими блестящими локонами обязана домашней протеиновой маске. Из-за регулярного обесцвечивания волос, а также работы с горячими стайлерами на съемках ее истонченные и безжизненные пряди нуждаются в постоянном увлажнении. Вернуть им здоровый блеск и упругость помогает маска из яичного белка и масла розмарина. Соблюдая простую пропорцию 2:2 (2 белка на две столовые ложки масла) и завидную регулярность (проводить процедуру нужно не реже раза в неделю), вы получите сияющие и ухоженные волосы без лишней траты средств и времени на салонные уходы.

Аня Рубик

6. Ускоряем рост волос В качестве активатора роста модель втирает в корни жидкий пантенол. Это всем известное ранозаживляющее аптечное средство, синтетическое производное провитамина B5. Аня утверждает, что пантенол укрепляет корни волос, помогает избавиться от перхоти, волосы меньше пачкаются, а укладка приобретает дополнительный объем. «Этот продукт в виде спрея мне посоветовал использовать мой друг, и я заметила, что локоны и вправду стали расти гораздо быстрее», — говорит Рубик.

Кэндис Свейнпол

7. Питаем и увлажняем кончики Самый нежный и женственный «ангел» Victoria’s Secret, Кэндис Свейнпол провела детство и юность в Южной Африке. По признанию модели, она до сих пор не выходит из дома без солнцезащитного средства и флакона питательного масла. Аргоновое, кокосовое и масло авокадо — все эти средства непременно есть в арсенале красавицы-блондинки. С их помощью она не только увлажняет кожу, но и защищает волосы от ломкости и сухости. Достаточно просто разогреть от ‪3 до 5‬ столовых ложек масла, нанести смесь на поврежденные концы и надеть на ночь шапочку для ванной. Смыв с утра маску шампунем, вы с трудом сможете узнать свои локоны — насыщенные влагой изнутри, они будут поражать своей силой и сиянием.

Сьюки Уотерхаус

8. Делаем так, чтобы волосы не пушились Сьюки недостаточно готовых продуктов для укладки волос. Она любит использовать подручное средство из холодильника — газировку. «Не люблю, когда мои волосы чистые, — они становятся слишком тонкими и мягкими, к тому же безбожно пушатся. Так что иногда я слегка ополаскиваю их колой, разбавленной водой. Она придает укладке шика и небрежности, словно я только что вернулась с пляжа».

Фернанда Ли