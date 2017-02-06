7 лайфхаков, чтобы получить волосы как у Ким Кардашьян

За последние несколько лет Ким Кардашьян стала ролевой моделью для миллионов женщин во всем мире. Все — от хорошо узнаваемого стиля и бьюти-образа знаменитости до экспериментов с пластической хирургией — моментально становится массовым трендом. Мы поговорили с экспертом L'Oréal Paris Татьяной Преображенской, чтобы выяснить, как получить идеально гладкие и блестящие волосы, которые уже давно стали визитной карточкой звезды реалити.

Правильный образ жизни

«Красивые волосы — это в первую очередь здоровые волосы. По статистике, первыми о возможных проблемах со здоровьем нам сообщают кожа и ногти — и только в последнюю очередь волосы. Поэтому, если пряди стали тусклыми и безжизненными, потеряли здоровый блеск и упругость, самое время обратиться к врачу, чтобы пройти плановое обследование — возможно, проблема здесь не в отсутствии правильного ухода, а во внутреннем сбое работы организма.

Диета

Над образом Ким Кардашьян работает целый пул специально обученных людей: личный стилист, визажист, косметолог, тренер и, разумеется, диетолог. Очевидно, что последнему знаменитость во многом и обязана своей роскошной фигурой, здоровой, подсвеченной изнутри кожей, а также сильными и блестящими волосами. Важно всегда помнить о том, что именно правильное питание в сочетании с регулярным уходом — залог красоты и здоровья кожи, волос и ногтей.

Правильный уход

Ни для кого не секрет, что Ким буквально помешана на бьюти-процедурах: знаменитости ничего не стоит оставить в салоне красоты более $2000 долларов за раз (дважды в неделю супруга Канье Уэста посещает один из самых дорогих салонов в Беверли-Хиллз Bailey). С особым вниманием звезда реалити подходит и к уходу за волосами: Ким не представляет своей жизни без питательных масел и восстанавливающих масок. Кроме того, она старается мыть голову не чаще чем раз ‪в два дня‬, чтобы не смыть естественные липиды, которые отвечают за природный блеск прядей. Если у вас окрашенные волосы, как у Ким, важно подобрать правильную гамму, нацеленную на сохранение цвета и блеска, а не на восстановление структуры волос.

1. L'Oreal Paris Elseve Эксперт цвета; 2. Paul Mitchell Ultimate Color Repair Shampoo; 3. Wella Professional Brilliance Line; 4. Sebastian Professional Trilliance Shampoo and Conditioner; 5. Londa Professional Color Radiance Conditioner and Intensive Mask; 6. Matrix Biolage Sugar Shine System Scrub; 7. Timotei Precious Oils Shampoo; 8. Matrix Biolage Sugar Shine System Conditioner

Защита

Не забывайте использовать термозащитные средства, если часто сушите волосы феном и укладываете их плойкой. Лучше всего подойдут несмываемые бифазные эликсиры и спреи, которые нужно наносить после мытья на отжатые полотенцем волосы по всей длине. Помимо защиты они также придают волосам блеск и шелковистость, как и в случае с Ким Кардашьян.

Бьюти-хитрости

Чтобы волосы были гладкими и шелковистыми, отучите себя от привычки закручивать их в тюрбан и вообще сильно выжимать после душа. Достаточно просто немного отжать влагу с помощью полотенца, дав волосам самостоятельно подсохнуть, и только после этого наносить уход. Расчесывать волосы также лучше спустя 10-15 минут после мытья, начиная с концов и постепенно поднимаясь наверх к корням — так они будут меньше травмироваться, создавая эфект зеркальной глади.

Качественный салонный уход

Не забывайте раз в три месяца без зазрения совести состригать секущиеся кончики — поверьте, от этого волосы не станут расти медленно, напротив, могут ускорить свой рост. Не реже двух раз в неделю делайте питательную маску дома и хотя бы раз в месяц балуйте себя профессиональными восстанавливающими уходами в салонах красоты. Также не забывайте о том, что сильнее всего блестят темные оттенки волос, поэтому, если вы крашеная блондинка, такого эффекта, как у Ким, вам будет добиться сложно.

Последние штрихи

Если вы обладательница темного оттенка волос, получить желанный зеркальный блеск и шелковистость можно с помощью утюжка — предварительно нанесите на пряди термозащиту, а после сбрызните их лаком. Для любителей экспериментов с образом всегда остается салонное ламинирование волос: несколько часов в кресле у специалиста — и вы счастливая обладательница идеально гладких и блестящих волос как у Ким Кардашьян.