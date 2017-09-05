6 укладок для переменчивой осени 2017

«Это лето не то», — пел Сергей Шнуров и оказался прав. Погоду обсуждали чаще, чем политику, ремонт дорог и новые сюжетные ходы «Игры престолов». Но отменять из-за дождя свои планы и смотреть дома сериалы просто обидно. Поэтому ELLE попросил стилистов по волосам рассказать, как сделать укладки, которые выдержат любую непогоду.

Тренер по направлению «волосы» Aveda

Олеся Терешенок

Погода задает настроение и подсказывает идеи для укладок. Опрятные и гладкие прически непрактичны. Ветер в волосах — то, что нужно! Тем более что гораздо быстрее сделать небрежную укладку, которая будет с вами длительное время.

Эффект растрепанных ветром волос

1. Подготовьте волосы с помощью текстурирующего спрея Volumizing Tonic. Распылите его на сухие волосы по всей длине в небольшом количестве. Руками взбейте шевелюру. 2. Также отличными помощниками станут сухой шампунь Sampure Dry Shampoo. Он абсорбирует себум на коже головы и позволяет укладке продержаться долго. Нанесите его на зону корней, распыляя по проборам. Затем пальцами взбейте локоны. Вжух — и небрежная укладка готова. 3. Осталось заколоть пряди от лица невидимками на затылке. Кстати, эту прическу можно легко трансформировать во вторую.

Коса над лбом

1. Чтобы укладка не получилась слишком гладкой, у корней используйте пудру-лосьон для прикорневого объема Pure Abundance. Наносите ее на сухие волосы. Она создает хорошую фиксацию и текстуру. 2. На пальцы нанесите флюид Light Elements. Он поможет контролировать и разгладить пряди при плетении косы. 3. Начинайте заплетать косу от макушки, двигаясь к лицу и по краевой линии роста волос. Вплетайте пряди сверху из основной массы, а пушковые волосы у лица, наоборот, оставьте распущенными. 4. Когда коса окажется на шее, зафиксируйте ее силиконовой резинкой и невидимками. Такое плетение подходит обладательницам длинной косой челки.

Топ-стилист флагманского салона красоты Davines, региональный мастер-тренер Davines

Анастас Метакса

Для непогоды есть несколько образов, которые в комбинации с правильно подобранными укладочными средствами помогут оставаться ослепительными. Первый вариант подходит для прогулок по городу и доступен обладательницам коротких и средних волос. Вторая прическа сочетается с коктейльными и вечерними платьями, выполняется на длинных и средних волосах.

Эффект влажных волос

1. После мытья и кондиционирования на хорошо отжатые полотенцем волосы нанесите моделирующий гель средней фиксации для создания эффекта влажных волос из линии More Inside. Расчешите для равномерного распределения. 2. Просушите волосы феном, слегка сжимая их руками от концов к корням. Лучше не использовать режим быстрой сушки, чтобы не создать побочный эффект чрезмерной растрепанности. 3. На высушенные волосы нанесите средство с защитой от влаги и аккуратно разберите волосы на тонкие пряди. Я рекомендую средство защиты с эффектом блеска, например, спрей-текстуризатор из линии Your Hair Assistant. 4. В этом образе важно не использовать лак для фиксации. Под действием дождя или влаги его стайлинговые смолы вновь активизируются и укладка потеряет форму.

Гладкий пучок

1. На чистые влажные волосы нанесите термозащитный спрей и тщательно высушите волосы феном, протягивая их на круглую щетку. 2. Начинайте формировать тугой хвост, собирая расческой все волосы к макушке. 3. Закрепите хвост резинкой. Для большей гладкости и отсутствия непослушных прядей можно обработать волосы жидким лаком из линии More Inside. Он сохнет дольше аэрозольных, что дает время для формирования гладкости до его застывания. 4. Сформируйте пучок, перекручивая хвост в одну сторону вокруг основания. 5. Кончик спрячьте под пучок и закрепите его равномерно со всех сторон шпильками или невидимками. 6. Эту прическу можно зафиксировать лаком, поскольку она статична. Для дополнительного блеска нанесите мерцающий спрей из линии More Inside.

Топ-стилист Kevin Murphy

Алена Костюк

Каждое лето волосы подвергаются огромному стрессу, особенно на море. Интенсивное солнце и соленая вода высушивают локоны, делая их тусклыми и менее эластичными. Косы — это не только отличная возможность минимизировать негативное воздействие окружающей среды на волосы, но и модная укладка, с которой вы будете неотразимы и на пляже, и в баре.

Боксерские косички

1. На влажные волосы нанесите несмываемый спрей-кондиционер с натуральными антиоксидантами Staying Alive. Он увлажняет волосы и кожу головы, устраняет эффект «фриззи» и защищает от ультрафиолета. 2. Следом нанесите текстурирующий спрей Hair Resort с цитрусовыми экстрактами для создания «пляжного» эффекта. Подсушите волосы феном. 3. При помощи расчески-хвостика распределите волосы на пять равных треугольных секций. 4. Чтобы волосы не мешали вам во время укладки, закрепите каждую секцию при помощи резинки или зажима. 5. Заплетите пять плотных французских кос, соблюдая пробор. 6. С такой прической можно даже нырять с головой. А для трансформации в вечерний образ распустите косы и подчеркните текстуру, нанеся сжимающими движениями еще немного спрея Hair Resort. И вперед на вечеринку!

Низкий пучок-коса