5 вещей, которые нужно сделать в понедельник, чтобы худеть всю неделю

Потеря веса (если только речь не идет о липосакции или другом хирургическом вмешательстве) не происходит по щелчку пальцев — это работа, как минимум, нескольких недель, а в большинстве случаев — месяцев. И главная задача в этом процессе — формирование здоровых привычек, благодаря которым вы перестанете чувствовать усталость и сможете продолжить сбрасывать вес до следующих выходных. Начинаем худеть прямо сейчас, с понедельника!

План питания

Помните знаменитое высказывание Мохаммеда Али относительно его ежедневных тренировок: «Не бросай! Страдай сейчас и живи всю оставшуюся жизнь как чемпион»? В дополнение к регулярным физическим нагрузкам инструкторы рекомендуют сделать над собой еще одно важное усилие — написать в воскресенье/понедельник план питания — то, что вы собираетесь съесть на ужин каждый вечер в течение всей недели. Таким образом вы будете испытывать меньше стресса от ежедневной импровизации на кухне, сможете лучше организовать список покупок и обезопасите себя от чересчур калорийных или просто нездоровых блюд в самое опасное для фигуры время — по вечерам.

Магний перед сном

Магний является очень полезным дополнением к диете, когда вы пытаетесь сбросить вес — он помогает расслабиться, уснуть, поддерживать крепкие мышцы и нормализовать процессы пищеварения. И его без труда можно найти в любой аптеке.

Продукты, богатые витаминном К

Отсутствие витамина К в организме эквивалентно курению пачки сигарет в день. Поэтому срочно включите в ваш план питания авокадо, листовой салат, цветную и брюссельскую капусту, шпинат, петрушку... Они дадут вам энергию, которая потребуется всю неделю, поэтому именно в понедельник К-продуктов нужно съесть побольше.

Фэн-шуй на кухне

Вы знали, что беспорядок и неорганизованность полнят? В прямом смысле слова. Сами того не подозревая, вы начинаете бойкотировать здоровый рацион. В понедельник проведите на кухне ревизию на предмет «диеты по фэн-шуй». Например, такие незначительные вещи, как убрать с видного места тостер и хранить печенье, конфеты и готовые завтраки на самых высоких полках могут помочь сохранить здоровой рацион все семь дней.

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