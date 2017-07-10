Сексуальный гороскоп на июль sex-прогноз
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

    Красота

    Читайте в рубрике красоты последние новости о бьюти-новинках, мастер-классы от экспертов макияжа и косметологии, секреты красоты звезд и бьюти-тренды с мировых подиумов.

    10 июля 2017

    5 вещей, которые нужно сделать в понедельник, чтобы худеть всю неделю

    Тот случай, когда обещание «начать новую жизнь и привести себя в форму» в первый будний день может действительно сработать!

    Потеря веса (если только речь не идет о липосакции или другом хирургическом вмешательстве) не происходит по щелчку пальцев — это работа, как минимум, нескольких недель, а в большинстве случаев — месяцев. И главная задача в этом процессе — формирование здоровых привычек, благодаря которым вы перестанете чувствовать усталость и сможете продолжить сбрасывать вес до следующих выходных. Начинаем худеть прямо сейчас, с понедельника!

    План питания

    План питания

    Помните знаменитое высказывание Мохаммеда Али относительно его ежедневных тренировок: «Не бросай! Страдай сейчас и живи всю оставшуюся жизнь как чемпион»? В дополнение к регулярным физическим нагрузкам инструкторы рекомендуют сделать над собой еще одно важное усилие — написать в воскресенье/понедельник план питания — то, что вы собираетесь съесть на ужин каждый вечер в течение всей недели. Таким образом вы будете испытывать меньше стресса от ежедневной импровизации на кухне, сможете лучше организовать список покупок и обезопасите себя от чересчур калорийных или просто нездоровых блюд в самое опасное для фигуры время — по вечерам.

    Магний перед сном

    Магний является очень полезным дополнением к диете, когда вы пытаетесь сбросить вес — он помогает расслабиться, уснуть, поддерживать крепкие мышцы и нормализовать процессы пищеварения. И его без труда можно найти в любой аптеке.

    Продукты, богатые витаминном К

    Продукты, богатые витаминном К

    Отсутствие витамина К в организме эквивалентно курению пачки сигарет в день. Поэтому срочно включите в ваш план питания авокадо, листовой салат, цветную и брюссельскую капусту, шпинат, петрушку... Они дадут вам энергию, которая потребуется всю неделю, поэтому именно в понедельник К-продуктов нужно съесть побольше.

    Фэн-шуй на кухне

    Вы знали, что беспорядок и неорганизованность полнят? В прямом смысле слова. Сами того не подозревая, вы начинаете бойкотировать здоровый рацион. В понедельник проведите на кухне ревизию на предмет «диеты по фэн-шуй». Например, такие незначительные вещи, как убрать с видного места тостер и хранить печенье, конфеты и готовые завтраки на самых высоких полках могут помочь сохранить здоровой рацион все семь дней.

    Войти во вкус

    Войти во вкус

    Психологами доказано, что понедельник — лучший день для похода на фитнес/10 утренних асан йоги вечной молодости/подготовки к марафону/пробной тренировке по сквошу (нужное подчеркнуть). Хотя в первые рабочие будни в это трудно поверить. Таким образом вы следуете так называемой «мотивации на перспективу», то есть с гораздо большей вероятность (по статистике — 85%!) будете готовы продолжать занятия оставшуюся часть недели.

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз