5 вариантов окрашивания для блондинок

Идеальный блонд у каждого свой — при его выборе необходимо руководствоваться такими индивидуальными особенностями, как тон кожи, цвет глаз и бровей. О том, как не потеряться в разнообразии цветовых палитр и подобрать подходящий светлый оттенок, рассказывает колорист-эксперт Aldo Coppola «Барвиха» и преподаватель Академии Aldo Coppola Россия Анна Хачатурова.

«По статистике, в России большинство девушек мечтают быть блондинками, однако далеко не всем удается найти свой идеальный оттенок. Сегодня в тренде натуральная красота, и окрашивание должно выглядеть максимально естественно. Именно поэтому постепенно колористы отходят от монохромного окрашивания, увлекаясь игрой света и тени и расстановкой бликов. Техника окрашивания «тени» подойдет в том случае, если вы хотите уйти от традиционного однотонного блонда. Создав эффект затемненных корней, вы избавитесь от необходимости подкрашивать их каждые три недели. Волосы будут смотреться стильно и ухоженно на протяжении двух-трех месяцев.

Наташа Поли

Диана Крюгер

Еще одна техника, которая прекрасно подойдет для блондинок, — Free’s Be. Ее часто путают с «солнечными бликами», однако здесь окрашивание получается еще более свободным, а значит невероятно естественным. Глядя на результат, понять, как колорист сделал шатуш, практически невозможно. Особенность — в необычной круглой сфере, которая используется при окрашивании. В итоге получается не классическое мелирование, где осветленные пряди выверены и симметричны, а более хаотичная история. Мастер использует определенные схемы, которые и создают эффект естественно выгоревших на солнце волос.

Марго Робби

Рози Хантингтон-Уайтли

Любимый многими платиновый блонд то и дело возвращается в моду. Особенно эффектно он смотрится на коротких графичных стрижках, придавая им фактуру. В этом году на такое окрашивание решились Дженнифер Лоуренс и Кристен Стюарт — и не прогадали. А вот длинные, идеально отутюженные платиновые волосы сегодня считаются не более чем пережитком 2000-х годов.

Дженнифер Лоуренс

Кристен Стюарт

Отличный вариант на осенне-зимний период — темный блонд, который за последние полгода стал настоящим хитом в окрашивании. Некоторые колористы также называют его bronde, за счет слияния двух слов «blonde» и «brown» — «блонд» и «коричневый». Сочетая в себе холодные и теплые тона одновременно, темный блонд может по праву считаться универсальным оттенком — он легко подстраивается под любой цвет кожи и глаз.

Дженнифер Лопес

Жозефин Скривер

Яркие оттенки блонда традиционно популярнее весной и летом, когда хочется немного разнообразить надоевший за зиму образ. Например, в прошлом сезоне на пике популярности был клубничный блонд, с которым то и дело экспериментируют Кайли Дженнер и Кэти Перри. В любом случае, решившись на окрашивание, помните — чем естественнее и органичнее будет смотреться ваш цвет, тем дольше он прослужит вам».

Кэти Перри