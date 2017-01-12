Золотой глобус-2017 итоги кинопремии
Готовы ли вы к переменам? тест ELLE
Выбор подарков лучший презент на праздники - какой он?
Гороскоп на 2017 год от Александра Литвина
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Красота

Читайте в рубрике красоты последние новости о бьюти-новинках, мастер-классы от экспертов макияжа и косметологии, секреты красоты звезд и бьюти-тренды с мировых подиумов.

12 января 2017

5 вариантов окрашивания для блондинок

Советы профессионала, как подобрать подходящий оттенок

Идеальный блонд у каждого свой — при его выборе необходимо руководствоваться такими индивидуальными особенностями, как тон кожи, цвет глаз и бровей. О том, как не потеряться в разнообразии цветовых палитр и подобрать подходящий светлый оттенок, рассказывает колорист-эксперт Aldo Coppola «Барвиха» и преподаватель Академии Aldo Coppola Россия Анна Хачатурова.

5 вариантов окрашивания для блондинок

«По статистике, в России большинство девушек мечтают быть блондинками, однако далеко не всем удается найти свой идеальный оттенок. Сегодня в тренде натуральная красота, и окрашивание должно выглядеть максимально естественно. Именно поэтому постепенно колористы отходят от монохромного окрашивания, увлекаясь игрой света и тени и расстановкой бликов.

Техника окрашивания «тени» подойдет в том случае, если вы хотите уйти от традиционного однотонного блонда. Создав эффект затемненных корней, вы избавитесь от необходимости подкрашивать их каждые три недели. Волосы будут смотреться стильно и ухоженно на протяжении двух-трех месяцев.

Наташа Поли

Наташа Поли

Диана Крюгер

Диана Крюгер

Еще одна техника, которая прекрасно подойдет для блондинок, — Free’s Be. Ее часто путают с «солнечными бликами», однако здесь окрашивание получается еще более свободным, а значит невероятно естественным. Глядя на результат, понять, как колорист сделал шатуш, практически невозможно. Особенность — в необычной круглой сфере, которая используется при окрашивании. В итоге получается не классическое мелирование, где осветленные пряди выверены и симметричны, а более хаотичная история. Мастер использует определенные схемы, которые и создают эффект естественно выгоревших на солнце волос.

Марго Робби

Марго Робби

Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли

Любимый многими платиновый блонд то и дело возвращается в моду. Особенно эффектно он смотрится на коротких графичных стрижках, придавая им фактуру. В этом году на такое окрашивание решились Дженнифер Лоуренс и Кристен Стюарт — и не прогадали. А вот длинные, идеально отутюженные платиновые волосы сегодня считаются не более чем пережитком 2000-х годов.

Дженнифер Лоуренс

Дженнифер Лоуренс

Кристен Стюарт

Кристен Стюарт

Отличный вариант на осенне-зимний период — темный блонд, который за последние полгода стал настоящим хитом в окрашивании. Некоторые колористы также называют его bronde, за счет слияния двух слов «blonde» и «brown» — «блонд» и «коричневый». Сочетая в себе холодные и теплые тона одновременно, темный блонд может по праву считаться универсальным оттенком — он легко подстраивается под любой цвет кожи и глаз.

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес

Жозефин Скривер

Жозефин Скривер

Яркие оттенки блонда традиционно популярнее весной и летом, когда хочется немного разнообразить надоевший за зиму образ. Например, в прошлом сезоне на пике популярности был клубничный блонд, с которым то и дело экспериментируют Кайли Дженнер и Кэти Перри. В любом случае, решившись на окрашивание, помните — чем естественнее и органичнее будет смотреться ваш цвет, тем дольше он прослужит вам».

Кэти Перри

Кэти Перри

Кайли Дженнер

Кайли Дженнер

Гимнастика для лица: как привести кожу в тонусЛайфкахи для ленивых: как худеть, не прилагая усилий?

ELLE проекты

Основной инстинктСекреты соблазнения, которые должна знать каждая девушка
Стеша Маликова успевает все!Участвуйте в конкурсе и выигрывайте стильные призы
Французская легендаГорнолыжный отдых для всей семьи
Все лучшее сразуБьюти-подарки, которые приятно себе позволить

Читайте также

ПрактикаГимнастика для лица: как привести кожу в тонус
Практика10 способов выглядеть на 10 лет моложе
ПрактикаЛучшие продукты для лица не дороже 1 500 рублей
ЗдоровьеЛайфкахи для ленивых: как худеть, не прилагая усилий?

ELLE рекомендует

Лучшее на Elle

Звездный стильПошли по верхам: зимняя одежда звезд
ПрактикаГимнастика для лица: как привести кожу в тонус
ПсихологияУроки буддизма: 20 правил на пути к счастью
КиноФильм недели: «Ла-Ла Ленд»
ПрактикаЛучшие продукты для лица не дороже 1 500 рублей
ТрендыВаше сиятельство: глиттер-стробинг
Практика10 процедур, последствия которых лучше переждать дома
ПрактикаПартия зеленых: бьюти-продукты главного цвета 2017 года
Кино10 сериалов, которые можно пересматривать бесконечно
КиноДорога к «Оскару»: лучшие фильмы
ЕдаПод бой курантов: 7 оригинальных рецептов к Новому году
ПрактикаМакияж на Новый год 2017
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2016 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.