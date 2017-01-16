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16 января 2017

5 правил ухода за волосами в зимний период

Обязательный минимум для поддержания здоровья и красоты волос

Низкие температуры весьма неблагоприятны для наших волос, не говоря уже об отопительном сезоне с сухим воздухом в помещении и зимнем авитаминозе. Основная проблема волос в холодное время года — сухость, которая приводит к истончению и ломкости прядей. Впрочем, избежать ее можно, соблюдая пять базовых правил.

5 правил ухода за волосами в зимний период

Увлажнение и защита маслами

Зимой волосы часто электризуются и пушатся. Это происходит от недостатка в них влаги. Панацеей от этого могут стать масла для волос. После мытья головы промокните волосы полотенцем, а затем нанесите небольшое количество масла на подсушенные пряди, исключая прикорневую зону. Кстати, масла, помимо всего прочего, помогут создать защитную оболочку для поверхности волос от агрессивных внешних факторов.

Еще более простой способ обеспечить волосам питание и защиту — использовать очищающие средства, в составе которых уже содержится масло. Шампунь и кондиционер «Направленное восстановление и забота» от NIVEA увлажняют волосы за счет масла макадамии в составе — именно оно отвечает за укрепление поврежденных участков и устраняет ломкость.

Правильное очищение

Выбор очищающих средств для волос в зимнее время особенно актуален: из-за жесткой воды, холодного воздуха, обогревателей и кондиционеров вся влага из волос испаряется, и им необходимо активное восстановление. Лучшим решением станут мягкие ухаживающие шампуни, такие как «Направленное восстановление и забота» от NIVEA с технологией Kera Detect, которые питают, не утяжеляя волосы. Также желательно использовать в паре увлажняющий кондиционер той же марки — с его помощью в конце каждого мытья вы восстанавливаете кутикулу. Шампунь и кондиционер серии «Направленное восстановление и забота» содержат жидкий кератин, который обволакивает волос снаружи и создает ему барьерную оболочку от негативного влияния окружающей среды. Над укреплением волос изнутри работает второй важный компонент — пантенол. Он проникает в структуру волоса и восстанавливает его ядро. Формула с технологией Kera Detect распознает поврежденные участки волос и восстанавливает их именно там, где это необходимо.

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  • 5 правил ухода за волосами в зимний период | галерея [1] фото [1]
  • 5 правил ухода за волосами в зимний период | галерея [1] фото [2]

Планируйте пищевой рацион

Крайне важно включать в свое повседневное меню продукты, богатые жирными кислотами Омега-3. Жирная рыба, цветная капуста, шпинат, брокколи, фасоль, кунжутное масло — все они доступны в любое время года.

Помните о корнях

Под воздействием холодной температуры сосуды головы сужаются. Таким образом, кожа недополучает необходимое питание, а страдают от этого прежде всего корни волос. Не пренебрегайте маминым советом — надевайте головной убор, он поможет сохранить температуру тела и кровообращение в коже головы на должном уровне.

5 правил ухода за волосами в зимний период

Дополнительные меры

Составьте себе небольшой бьюти-план, согласно которому будете 1-2 раза в неделю давать волосам дополнительный спа-уход с салонными процедурами вроде коллагеновых обертываний или домашними средствами восстановления — масками, эликсирами и сыворотками, делающими волосы более плотными, шелковистыми и послушными по всей длине.

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