5 новых суперэффективных масок для лица

Маски для лица — незаменимый этап качественного ухода за кожей. Причем ограничиваться каким-то одним средством совершенно не обязательно. Выбирайте продукты в зависимости от типа и потребностей кожи, комбинируйте и чередуйте их, в общей сложности используя средства не чаще двух-трех раз в неделю. Вот увидите, результат не заставит себя долго ждать.

Clarins SOS-Masques

Долгожданная новинка Clarins — сразу три яркие маски с пометкой SOS, каждая из которых помогает решать определенную проблему. Так, голубая Hydra SOS призвана вернуть ощущение комфорта обезвоженной коже, «напоив» клетки потерянной влагой. Зеленая маска с экстрактом кипрея помогает стереть несовершенства и сделать поры и блеск менее заметными, поэтому идеально подойдет обладателям жирной и комбинированной кожи. Справиться с ощущением сухости можно с помощью желтой маски SOS Comfort на основе экстракта манго: она помогает избавиться от чувства сухости и стянутости, а заодно вернуть сияние и повысить эластичность.

SkinCeuticals Biocellulose Restorative Masque

Традиционно осень — время для химических пилингов, лазерной шлифовки, инъекций красоты и других процедур, которые не терпят соседства с активным солнцем. Очень кстати марка SkinCeuticals выпустила новую тканевую маску Biocellulose Restorative Masque, которая гениально успокаивает и охлаждает кожу после экспериментов в кресле косметолога. Как следует из названия, она выполнена из биоцеллюлозы, помещена в отдельную упаковку и абсолютно стерильна. Именно поэтому ее можно использовать сразу же после проведения косметологических процедур любого уровня сложности в качестве вспомогательного средства для более быстрого восстановления кожи.

La Roshe-Posay Effaclar Mask

Новое слово в уходе за комбинированной и жирной кожей, а также моментальное решение таких проблем, как жирный блеск и расширенные поры, — новая очищающая и матирующая маска La Roshe-Posay Effaclar Mask. Благодаря уникальному сочетанию термальной воды La Roshe-Posay с активными веществами в составе средство прекрасно стирает все виды несовершенств, при этом не травмируя чувствительную кожу. Средство достаточно нанести на 5 минут один или два раза в неделю. Как результат — заметно более здоровая, идеально матовая кожа без намека на черные точки.

The Body Shop Japanese Matcha Tea

Новая маска в «зеленой» линии бренда The Body Shop Japanese Matcha Tea обладает антиоксидантными свойствами зеленого чая матча. У средства невероятно приятная кремовая текстура, а в составе также присутствует экстракт одуванчика и отшелушивающие микрочастицы люфы, благодаря которым продукт деликатно очищает кожу, выводя токсины и загрязнения из клеток, а заодно выравнивает тон кожи и возвращает здоровое сияние.

MIXIT Solution Mask