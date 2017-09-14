Москва, я люблю тебя! гид по столице
Неделя моды в Нью-Йорке сезон весна-лето 2018
Большой гороскоп на 2017 год прогноз от Бернарда Фицуолтера
Сексуальный гороскоп sex-прогноз на сентябрь
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
Видео
ГороскопыТестыКонкурсыЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    Видео
    ГороскопыТестыКонкурсыЭнциклопедия

    Красота

    Читайте в рубрике красоты последние новости о бьюти-новинках, мастер-классы от экспертов макияжа и косметологии, секреты красоты звезд и бьюти-тренды с мировых подиумов.

    14 сентября 2017

    5 новых суперэффективных масок для лица

    Одна из пяти или все сразу — лучшие суперфуды для кожи

    Маски для лица — незаменимый этап качественного ухода за кожей. Причем ограничиваться каким-то одним средством совершенно не обязательно. Выбирайте продукты в зависимости от типа и потребностей кожи, комбинируйте и чередуйте их, в общей сложности используя средства не чаще двух-трех раз в неделю. Вот увидите, результат не заставит себя долго ждать.

    5 новых суперэффективных масок для лица фото [6]

    Clarins SOS-Masques

    5 новых суперэффективных масок для лица фото [2]

    Долгожданная новинка Clarins — сразу три яркие маски с пометкой SOS, каждая из которых помогает решать определенную проблему. Так, голубая Hydra SOS призвана вернуть ощущение комфорта обезвоженной коже, «напоив» клетки потерянной влагой. Зеленая маска с экстрактом кипрея помогает стереть несовершенства и сделать поры и блеск менее заметными, поэтому идеально подойдет обладателям жирной и комбинированной кожи. Справиться с ощущением сухости можно с помощью желтой маски SOS Comfort на основе экстракта манго: она помогает избавиться от чувства сухости и стянутости, а заодно вернуть сияние и повысить эластичность.

    SkinCeuticals Biocellulose Restorative Masque

    5 новых суперэффективных масок для лица фото [5]

    Традиционно осень — время для химических пилингов, лазерной шлифовки, инъекций красоты и других процедур, которые не терпят соседства с активным солнцем. Очень кстати марка SkinCeuticals выпустила новую тканевую маску Biocellulose Restorative Masque, которая гениально успокаивает и охлаждает кожу после экспериментов в кресле косметолога. Как следует из названия, она выполнена из биоцеллюлозы, помещена в отдельную упаковку и абсолютно стерильна. Именно поэтому ее можно использовать сразу же после проведения косметологических процедур любого уровня сложности в качестве вспомогательного средства для более быстрого восстановления кожи.

    La Roshe-Posay Effaclar Mask

    5 новых суперэффективных масок для лица фото [4]

    Новое слово в уходе за комбинированной и жирной кожей, а также моментальное решение таких проблем, как жирный блеск и расширенные поры, — новая очищающая и матирующая маска La Roshe-Posay Effaclar Mask. Благодаря уникальному сочетанию термальной воды La Roshe-Posay с активными веществами в составе средство прекрасно стирает все виды несовершенств, при этом не травмируя чувствительную кожу. Средство достаточно нанести на 5 минут один или два раза в неделю. Как результат — заметно более здоровая, идеально матовая кожа без намека на черные точки.

    The Body Shop Japanese Matcha Tea

    5 новых суперэффективных масок для лица фото [3]

    Новая маска в «зеленой» линии бренда The Body Shop Japanese Matcha Tea обладает антиоксидантными свойствами зеленого чая матча. У средства невероятно приятная кремовая текстура, а в составе также присутствует экстракт одуванчика и отшелушивающие микрочастицы люфы, благодаря которым продукт деликатно очищает кожу, выводя токсины и загрязнения из клеток, а заодно выравнивает тон кожи и возвращает здоровое сияние.

    MIXIT Solution Mask

    5 новых суперэффективных масок для лица фото [1]

    MIXIT Solution Mask — противовоспалительная маска для проблемной кожи. В ее состав вошли не самые привычные компоненты в виде лактобактерий и молочной сыворотки, а также экстракты растений и масел. Пробиотики отвечают за нормализацию микрофлоры поверхности кожи, помогая справиться с бактериями, а значит, предупредить появление высыпаний и раздражения. Масло виноградной косточки и зерновые дрожжи помогают запустить процесс самостоятельной регенерации клеток, а заодно улучшить текстуру кожи.

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    16+
    Перейти
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз