Москва, я люблю тебя! гид по столице
Сексуальный гороскоп на август sex-прогноз
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
Видео
ГороскопыТестыКонкурсыЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    Видео
    ГороскопыТестыКонкурсыЭнциклопедия

    Красота

    Читайте в рубрике красоты последние новости о бьюти-новинках, мастер-классы от экспертов макияжа и косметологии, секреты красоты звезд и бьюти-тренды с мировых подиумов.

    14 августа 2017

    5 идеальных тушей для ресниц нового сезона

    Суперстойкий цвет и роскошное покрытие в одном футляре

    Правильно подобранная тушь для ресниц способна полностью преобразить лицо, сделав взгляд распахнутым и выразительным. В нашем обзоре — только самые яркие представители данной категории, которые, без преувеличения, носят звание главных хитов нового сезона.

    Chanel Dimensions De Chanel

    5 главных тушей для ресниц нового сезона фото [2]

    Классика жанра — туши для ресниц Chanel и их бесспорная звезда Dimensions De Chanel, представленная в четырех интенсивных оттенках: от классического черного до насыщенного синего, коричневого и пурпурного. Средство лепит идеально разделенные, красиво подкрученные ресницы, деликатно ухаживая за ними, благодаря питательной формуле на основе комплекса из 4 восков и инновационных нейлоновых микросфер.

    Dior Volume Pump'N'Volume

    5 главных тушей для ресниц нового сезона фото [4]

    Новая тушь Dior Volume Pump'N'Volume — история про бесконечный объем XXL, благодаря которому взгляд становится еще более распахнутым и выразительным. Секрет — в уникальном футляре, при нажатии на который регулируется не только количество набранного продукта, но и его текстура: она становится более мягкой и эластичной. Как результат — идеально очерченные ресницы с головокружительным изгибом.

    Gucci Intense Volume Mascara

    5 главных тушей для ресниц нового сезона фото [1]

    Широко распахнутый и пленительный взгляд подарит новая тушь Gucci Intense Volume Mascara. Благодаря конусообразной щеточке и насыщенной ультрачерной формуле с бархатной текстурой она гениально подкручивает и разделяет волоски, но при этом не перегружает ресницы. Продукт демонстрирует завидную стойкость в течение дня: не растекается и не осыпается, напротив, сохраняет интенсивность цвета до самого вечера.

    Givenchy Noir Interdit

    5 главных тушей для ресниц нового сезона фото [3]

    Щеточка туши Givenchy Noir Interdit сгибается на 90 градусов у основания, позволяя приподнять ресницы от самых корней для создания максимального объема. В комбинации с уникальной формулой на основе восков и полимеров чудо-кисточка творит настоящие чудеса, идеально разделяя и вытягивая каждый волосок для создания максимально естественного эффекта наращенных ресниц.

    Helena Rubinstein Lash Queen Feline Blacks

    5 главных тушей для ресниц нового сезона фото [5]

    В этом году культовая тушь Helena Rubinstein Lash Queen Feline Blacks празднует десятилетний юбилей. Сексуальный леопардовый футляр сделал ее одним из самых хорошо узнаваемых продуктов бренда, а запатентованная формула —абсолютным бестселлером всех времен. Комплекс на основе различных видов восков и масел деликатно ухаживает за ресницами, а пушистая щеточка мгновенно разделяет волоски, подчеркивая их природный изгиб и немного вытягивая к уголкам для создания эффекта кошачьего взгляда.

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Перейти
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз