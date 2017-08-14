Правильно подобранная тушь для ресниц способна полностью преобразить лицо, сделав взгляд распахнутым и выразительным. В нашем обзоре — только самые яркие представители данной категории, которые, без преувеличения, носят звание главных хитов нового сезона.

Chanel Dimensions De Chanel

Классика жанра — туши для ресниц Chanel и их бесспорная звезда Dimensions De Chanel, представленная в четырех интенсивных оттенках: от классического черного до насыщенного синего, коричневого и пурпурного. Средство лепит идеально разделенные, красиво подкрученные ресницы, деликатно ухаживая за ними, благодаря питательной формуле на основе комплекса из 4 восков и инновационных нейлоновых микросфер.

Dior Volume Pump'N'Volume

Новая тушь Dior Volume Pump'N'Volume — история про бесконечный объем XXL, благодаря которому взгляд становится еще более распахнутым и выразительным. Секрет — в уникальном футляре, при нажатии на который регулируется не только количество набранного продукта, но и его текстура: она становится более мягкой и эластичной. Как результат — идеально очерченные ресницы с головокружительным изгибом.

Gucci Intense Volume Mascara

Широко распахнутый и пленительный взгляд подарит новая тушь Gucci Intense Volume Mascara. Благодаря конусообразной щеточке и насыщенной ультрачерной формуле с бархатной текстурой она гениально подкручивает и разделяет волоски, но при этом не перегружает ресницы. Продукт демонстрирует завидную стойкость в течение дня: не растекается и не осыпается, напротив, сохраняет интенсивность цвета до самого вечера.

Givenchy Noir Interdit

Щеточка туши Givenchy Noir Interdit сгибается на 90 градусов у основания, позволяя приподнять ресницы от самых корней для создания максимального объема. В комбинации с уникальной формулой на основе восков и полимеров чудо-кисточка творит настоящие чудеса, идеально разделяя и вытягивая каждый волосок для создания максимально естественного эффекта наращенных ресниц.

Helena Rubinstein Lash Queen Feline Blacks