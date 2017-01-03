5 фактов о стоунотерапии

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Массаж горячими камнями — зимний ритуал для души и тела
Существует множество способов превратить долгие зимние дни и вечера в самое приятное время в году. Когда, если не в зимние праздники, найти время на себя — лень в это время особенно целебно действует на организм. Уютные пледы и свет от камина, горячий какао и мятный чай, чтение книг и просмотр фильмов, бани и спа-процедуры — к согревающим душу и тело ритуалам рекомендуем добавить ставшую особенно популярной в последнее время стоунотерапию. Тайский мастер центра здоровья и красоты «Белый сад» по имени Тук рассказала, почему массаж камнями так полезен для организма и почему особенно хорош именно в зимнее время.
«Стоунотерапия — это целебный массаж, где воздействие на активные точки тела происходит с помощью камней. В зимнее время особенно популярна стоунотерапия горячими камнями — разогретые до 40 градусов, они действуют не только на поверхности, но также на глубине до 4 см. У горячих камней потрясающий накопительный энергетический эффект — результат от проведенной процедуры будет сохраняться дольше, чем после обычного массажа.
Гарантирую: стоунотерапия даже за одну процедуру снимет стресс — по крайней мере, процесс релаксации будет запущен. Даже если ваш стресс хронический, эта процедура полностью расслабит организм и настроит его на обновление.
Методика массажа камнями объединяет древнюю практику целительства минералами и современные медицинские знания в области физиотерапии. С клинической точки зрения стоунотерапия — это сочетание различных видов массажа и теплового воздействия. То есть процедура основана на температурном и энергетическом влиянии камней и рефлексотерапии.
Со стороны может показаться, что стоунотерапия — это приятное баловство. Действительно, массаж камнями является приятнейшей процедурой. При этом он мгновенно избавляет от мышечных болей, тяжести в спине, шее и ногах, реанимирует истощенную нервную систему и даже помогает избавиться от жировых отложений, ускоряя обмен веществ.
Я люблю комбинировать массаж камнями и руками — в процессе я использую от 2 до 10 камней. Процедура всегда формируется по показаниям — в зависимости от времени года, суток, возраста, показаний, противопоказаний, а также пожеланий клиента.
Массаж камнями совмещает в себе 5 аспектов: рефлекторное воздействие на организм путем надавливания на биологически активные точки, прогревание, механическое разминание тканей, глубокий вибрационный массаж и непосредственное воздействие энергетики самого камня.
Перед процедурой необходимо подготовить тело легким прикосновением теплых камней, либо легким массажем руками. Затем наносят масло — только после этого в ход идут камни. Горячие камни также можно разложить и на активные точки всего тела: от пальцев ног до области глаз.
Во время процедуры стоунотерапии повышается приток крови к болезненной зоне: клетки начинают работать активнее, а кровь и лимфа уносят токсины и шлаки. Одновременно ткани обогащаются кислородом. Длительность процедуры стоунотерапии — от 60 минут до полутора часов.
После сеанса стоунотерапии не рекомендуются физические нагрузки или активная мыслительная деятельность, чтобы прочувствовать достигнутой глубины релаксации и гармонизацию внутреннего состояния.
Стоунотерапия может быть направлена как на успокоение и устранение напряжения и стресса, так и на стимуляцию энергии. Зимой стоунотерапия особенно хороша для тех, кто хочет избавиться от стресса и депрессии самым приятным способом».
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