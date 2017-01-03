5 фактов о стоунотерапии

Существует множество способов превратить долгие зимние дни и вечера в самое приятное время в году. Когда, если не в зимние праздники, найти время на себя — лень в это время особенно целебно действует на организм. Уютные пледы и свет от камина, горячий какао и мятный чай, чтение книг и просмотр фильмов, бани и спа-процедуры — к согревающим душу и тело ритуалам рекомендуем добавить ставшую особенно популярной в последнее время стоунотерапию. Тайский мастер центра здоровья и красоты «Белый сад» по имени Тук рассказала, почему массаж камнями так полезен для организма и почему особенно хорош именно в зимнее время.

«Стоунотерапия — это целебный массаж, где воздействие на активные точки тела происходит с помощью камней. В зимнее время особенно популярна стоунотерапия горячими камнями — разогретые до 40 градусов, они действуют не только на поверхности, но также на глубине до 4 см. У горячих камней потрясающий накопительный энергетический эффект — результат от проведенной процедуры будет сохраняться дольше, чем после обычного массажа.

Гарантирую: стоунотерапия даже за одну процедуру снимет стресс — по крайней мере, процесс релаксации будет запущен. Даже если ваш стресс хронический, эта процедура полностью расслабит организм и настроит его на обновление. Методика массажа камнями объединяет древнюю практику целительства минералами и современные медицинские знания в области физиотерапии. С клинической точки зрения стоунотерапия — это сочетание различных видов массажа и теплового воздействия. То есть процедура основана на температурном и энергетическом влиянии камней и рефлексотерапии.

Со стороны может показаться, что стоунотерапия — это приятное баловство. Действительно, массаж камнями является приятнейшей процедурой. При этом он мгновенно избавляет от мышечных болей, тяжести в спине, шее и ногах, реанимирует истощенную нервную систему и даже помогает избавиться от жировых отложений, ускоряя обмен веществ. Я люблю комбинировать массаж камнями и руками — в процессе я использую ‪от 2 до 10‬ камней. Процедура всегда формируется по показаниям — в зависимости от времени года, суток, возраста, показаний, противопоказаний, а также пожеланий клиента.

Массаж камнями совмещает в себе 5 аспектов: рефлекторное воздействие на организм путем надавливания на биологически активные точки, прогревание, механическое разминание тканей, глубокий вибрационный массаж и непосредственное воздействие энергетики самого камня.

Перед процедурой необходимо подготовить тело легким прикосновением теплых камней, либо легким массажем руками. Затем наносят масло — только после этого в ход идут камни. Горячие камни также можно разложить и на активные точки всего тела: от пальцев ног до области глаз.