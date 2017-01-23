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Читайте в рубрике красоты последние новости о бьюти-новинках, мастер-классы от экспертов макияжа и косметологии, секреты красоты звезд и бьюти-тренды с мировых подиумов.

23 января 2017Сергеева Алина

4 самые красивые палетки теней этого сезона

Делаем акцент на глаза

Каждый сезон бьюти-бренды представляют обновленные версии культовых палеток теней или выпускают новые продукты. В этом многообразии легко запутаться. Впрочем, с опытом приходит понимание, что действительно нужно для идеального мейкапа. Среди всех палеток сезона мы выбрали 4 самые красивые.

Dior Colour Gradation

Dior Colour Gradation

Всего 4 оттенка, но зато какие! Dior Colour Gradation – это невозможная красота для весны. Лимитированная коллекция представлена в 2 вариантах: Blue Gradation обыгрывает невероятные возможности голубого цвета от небесного до лазурного, а Coral Gradation стала одой персиковым и коралловым оттенкам.

Lancôme Auda[City]

Lancôme Auda[City]

Лизу Элдридж, культового директора по макияжу Lancôme, на создание этой коллекции вдохновил Лондон - архитектурная панорама города украшает футляр. Роскошная палетка из 16 оттенков состоит из переливающихся и матовых теней. Особенно Лиза гордится текстурой – новая формула позволяет смешивать оттенки и создавать градуированный макияж.

By Terry Eye Designer Palette Parti-Pris

By Terry Eye Designer Palette Parti-Pris

Самая стильная палетка сезона – By Terry Eye Designer Palette Parti-Pris. Невероятно сбалансированная, элегантная, она абсолютно универсальна - интенсивные темные оттенки идеальны для «дымчатой растушевки», а светлые нюдовые - для эффекта «отсутствия макияжа». Набор Forest Desire – это калейдоскоп оттенков мха, хаки, земельных и синих, а Gem Experience обыгрывает возможности оттенков натуральных камней – аметиста, граната, бирюзы и изумруда.

Urban Decay Full Spectrum

Urban Decay Full Spectrum

Urban Decay Full Spectrum – вариант для самых смелых. 21 ярких и насыщенных оттенков, большое удобное зеркало и профессиональная кисть – так выглядит любимый продукт профессионалов индустрии. Здесь есть и шиммерные оттенки, и матовые, и металлические. Словом, с помощью этой радужной палетки можно создавать абсолютно невероятные образы.

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