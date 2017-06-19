25 коротких советов по питанию, чтобы похудеть без усилий

#1. Хочется перекусить печеньем? Сначала выпейте стакан воды — часто жажда маскируется под голод. #2. Еще один экспресс-тест на аппетит — посмотреть на яблоко. Вам хочется его съесть — вы, действительно, голоды; нет — причина не в еде. #3. Жуйте листочек мяты. Она фантастически борется даже со зверским аппетитом. #4. Отдыхайте! Доказано: уставшие люди едят больше. #5. Ешьте медленно. Чувство насыщения запаздывает на 20—25 минут.

#6. 1-2 стакана воды за 15 минут до обеда или ужина снижает аппетит. #7. Принимайте альтернативные решения. Хочется мороженого? Выбирайте фруктовый сорбет — в нем меньше калорий. #8. Гормон страха — кортизол возбуждает аппетит и «отключает» голову. Нивелируйте щекотливые ситуации и избегайте ссор, если не хотите поправиться. #9. Всегда обедайте за столом, но не на бегу и не между делом. #10. Ешьте из маленьких тарелок. Это «обманка» для мозга — порции подсознательно выглядят больше.

#11. А вот вилка, наоборот, должна быть максимально большой — съедите на 10% меньше. #12. Еще одна ментальная уловка — синие и зеленые тарелки. Они усмиряют наши аппетиты. В отличие от красного, оранжевого и желтого, которые заставляют нас есть больше. #13.Ешьте фрукты между приемами пищи, а не после, в качестве десерта — снизите их калорийность. #14. Клубника ускоряет метаболизм. Ловите момент, пока ягода красоты и стройности еще не исчезла с прилавков! #15. Хочется сладостей? Сильный запах ванили способен обмануть мозг и дать ощущение сытости.

#16. Добавьте в обеденное меню кусочек тофу — насытитесь быстрее и дольше не будете чувствовать голод. #17. Углеводы — только до 17.00. #18. Хумус — отличный снэк для худеющих. Стабилизирует гормоны, контролирует сахар в крови и заряжает энергией. #19. С чего начинают свое утро худышки Миранда Керр и Дженнифер Энистон? Выпивают стакан воды с лимоном прямо в постели, чтобы запустить метаболизм. #20. Не можете жить без сыра и молока? Выбирайте козье! Сэкономите по 70 ккалорий на каждые сто грамм.