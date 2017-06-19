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19 июня 2017

25 коротких советов по питанию, чтобы похудеть без усилий

Нетривиальные уловки для победы над лишними килограммами

#1. Хочется перекусить печеньем? Сначала выпейте стакан воды — часто жажда маскируется под голод.

#2. Еще один экспресс-тест на аппетит — посмотреть на яблоко. Вам хочется его съесть — вы, действительно, голоды; нет — причина не в еде.

#3. Жуйте листочек мяты. Она фантастически борется даже со зверским аппетитом.

#4. Отдыхайте! Доказано: уставшие люди едят больше.

#5. Ешьте медленно. Чувство насыщения запаздывает на 20—25 минут.

25 коротких советов по питанию, чтобы похудеть с минимальными усилиями

#6. 1-2 стакана воды за 15 минут до обеда или ужина снижает аппетит.

#7. Принимайте альтернативные решения. Хочется мороженого? Выбирайте фруктовый сорбет — в нем меньше калорий.

#8. Гормон страха — кортизол возбуждает аппетит и «отключает» голову. Нивелируйте щекотливые ситуации и избегайте ссор, если не хотите поправиться.

#9. Всегда обедайте за столом, но не на бегу и не между делом.

#10. Ешьте из маленьких тарелок. Это «обманка» для мозга — порции подсознательно выглядят больше.

25 коротких советов по питанию, чтобы похудеть с минимальными усилиями

#11. А вот вилка, наоборот, должна быть максимально большой — съедите на 10% меньше.

#12. Еще одна ментальная уловка — синие и зеленые тарелки. Они усмиряют наши аппетиты. В отличие от красного, оранжевого и желтого, которые заставляют нас есть больше.

#13.Ешьте фрукты между приемами пищи, а не после, в качестве десерта — снизите их калорийность.

#14. Клубника ускоряет метаболизм. Ловите момент, пока ягода красоты и стройности еще не исчезла с прилавков!

#15. Хочется сладостей? Сильный запах ванили способен обмануть мозг и дать ощущение сытости.

25 коротких советов по питанию, чтобы похудеть с минимальными усилиями

#16. Добавьте в обеденное меню кусочек тофу — насытитесь быстрее и дольше не будете чувствовать голод.

#17. Углеводы — только до 17.00.

#18. Хумус — отличный снэк для худеющих. Стабилизирует гормоны, контролирует сахар в крови и заряжает энергией.

#19. С чего начинают свое утро худышки Миранда Керр и Дженнифер Энистон? Выпивают стакан воды с лимоном прямо в постели, чтобы запустить метаболизм.

#20. Не можете жить без сыра и молока? Выбирайте козье! Сэкономите по 70 ккалорий на каждые сто грамм.

25 коротких советов по питанию, чтобы похудеть с минимальными усилиями

#21. Объем белка в ежедневном меню — размером с вашу ладонь, а углеводов — эквивалентен зажатому кулаку. Так, вы не сможете перегрузить тело слишком большими порциям.

#22. Добавьте в кофе или чай щепотку корицы — ускорите метаболизм в 20 (!) раз.

#23. Завидите в записках в телефоне «дневник питания» и записывайте в него все, что едите в течение дня. Это самая лучшая и наглядная форма взять под контроль питание.

#24. Чайная ложка кунжутных или льняных семечек в салате, йогурте или смузи помогает сделать диету более эффективной.

#25. Диетическая уловка адептов пиццы и пасты итальянцев — La Passeggiata или 15-минутная прогулка после каждого приема пищи, которая помогает моментально сжечь треть потребленных калорий.

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