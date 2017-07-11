25 коротких советов, как похудеть на работе

#1. Если избежать сладостей и калорийных угощений на работе не возможно — держите их в непрозрачных мисках или коробках. Так они не будут «дразнить и соблазнять».

#2. Переставьте свою корзину для мусора в дальний угол комнаты — вам придется встать и пройтись, чтобы выбросить даже маленькую бумажку.

#3. Возьмите за правило прогуливаться до кулера (лучше всего на другом этаже) и наливать полстакана воды — так вам придется вставать со стула чаще и поддерживать нужный уровень гидратации. Делайте так каждый раз, когда почувствуете «укол» голода.

#4. Как минимум на седьмой этаж в офисном здании вы можете подняться без лифта. В идеале делать за сутки 20 подъемов.

#5. Никогда не ешьте перед рабочим монитором!