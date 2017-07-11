25 коротких советов, как похудеть на работе

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Приводим тело в форму без отрыва от производства и карьерных амбиций
#1. Если избежать сладостей и калорийных угощений на работе не возможно — держите их в непрозрачных мисках или коробках. Так они не будут «дразнить и соблазнять».
#2. Переставьте свою корзину для мусора в дальний угол комнаты — вам придется встать и пройтись, чтобы выбросить даже маленькую бумажку.
#3. Возьмите за правило прогуливаться до кулера (лучше всего на другом этаже) и наливать полстакана воды — так вам придется вставать со стула чаще и поддерживать нужный уровень гидратации. Делайте так каждый раз, когда почувствуете «укол» голода.
#4. Как минимум на седьмой этаж в офисном здании вы можете подняться без лифта. В идеале делать за сутки 20 подъемов.
#5. Никогда не ешьте перед рабочим монитором!
Как похудеть на работе
#6. Замените кофе на зеленый чай. Для начала хотя бы раз в день.
#7. Хотите исключить последствия сидячего образа жизни? Вместо стула несколько раз в неделю сидите на фитболе.
#8. Время от времени работайте стоя — сделаете задание быстрее и сожжете больше калорий.
#9. Добавьте чайную/столовую ложку семян чиа в свой ланч — простой способ мгновенно сделать блюдо питательнее, при этом безопасно для фигуры.
#10. Заведите на столе маленькое зеркало и смотрите в него каждый раз, когда рука потянется к запрещенным диетой продуктам. Фактически, это эквивалент фразе «подумать дважды».
Как похудеть на работе
#11. Стресс — популярная причина избыточного веса (существует прямая связь между «гормоном страха» кортизолом и жировыми отложениями). А телефон — один из самых больших источников стресса. Сделайте на нем маленькую заметную наклейку (желтую точку или нечто подобное) — напоминание о том, что необходимо сделать глубокий вдох, прежде чем ответить на звонок. Вы не только почувствуете себя лучше, но и будете звучать более уверенно.
#12. Попробуйте немного пожевать жвачку, чтобы быстро снять напряжение.
#13. Обедайте с 13.00 до 15.00 — потеряете в весе на 25% быстрее, чем если будете делать это позже.
#14. 30-секундный бег по лестнице, пять раз, каждые четыре минуты — минус 200 калорий.
#15. Долька апельсина притупляет аппетит и помогает успокоиться. Альтернатива — запах апельсинового/мандаринового аромамасла.
Как похудеть при сидячей работе
#16. Избегайте готовых снэков из автомата — они калорийные, пустые и в самой краткосрочной перспективе лишь спровоцируют очередную волну голода.
#17. Паркуйтесь подальше от офиса или выходите на остановку раньше — движение ускоряет метаболизм.
#18. На случай «нервного перекуса», который часто возникает в период сильной загруженности, держите под рукой пакетик с миндалем.
#19. Лучшие снэк-«парочки» для офиса: хумус + сельдерей и ломтики яблока + сыр. С ними долго чувствуешь себя сытой.
#20. Как похудеть на работе, если приходится постоянно сидеть. Вам нужно прочесть важные документы или просто выдалось несколько минут на любимый журнал/сайт? Делайте это, неспешно прогуливаясь по рабочему пространству.
Как похудеть при сидячей работе
#21. Нижний ящик стола — для тренировочной одежды и кроссовок. А вдруг закончите пораньше и получится заскочить в спортзал? Ликвидируйте все препятствия, которые мешают быть активным, в том числе несобранность.
#22. Идеальная попа, не отрываясь от стула на важном собрании или во время ответа на почту? Легко! С силой сжимайте ягодичные мышцы и удерживайте напряжение в течение 10 секунд. Расслабьте на пять секунд. И повторите четыре раза.
#23. Кому-то из коллег очень нужно с вами поговорить и обсудить дела с глазу на глаз? Пригласите его на небольшую прогулку.
#24. Перекус остается перекусом, а не мини-едой. Ограничьте его 200 калориями.
#25. Найдите в офисе парочку дисциплинированных единомышленников, которые будут худеть вместе с вами (возможно, своеобразное дружеское соперничество станет отличным мотиватором).