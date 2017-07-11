Москва, я люблю тебя! гид по столице
Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Сексуальный гороскоп на июль sex-прогноз
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

    Красота

    Читайте в рубрике красоты последние новости о бьюти-новинках, мастер-классы от экспертов макияжа и косметологии, секреты красоты звезд и бьюти-тренды с мировых подиумов.

    11 июля 2017

    25 коротких советов, как похудеть на работе

    Приводим тело в форму без отрыва от производства и карьерных амбиций

    #1. Если избежать сладостей и калорийных угощений на работе не возможно — держите их в непрозрачных мисках или коробках. Так они не будут «дразнить и соблазнять».

    #2. Переставьте свою корзину для мусора в дальний угол комнаты — вам придется встать и пройтись, чтобы выбросить даже маленькую бумажку.

    #3. Возьмите за правило прогуливаться до кулера (лучше всего на другом этаже) и наливать полстакана воды — так вам придется вставать со стула чаще и поддерживать нужный уровень гидратации. Делайте так каждый раз, когда почувствуете «укол» голода.

    #4. Как минимум на седьмой этаж в офисном здании вы можете подняться без лифта. В идеале делать за сутки 20 подъемов.

    #5. Никогда не ешьте перед рабочим монитором!

    как похудеть на работе

    Как похудеть на работе

    #6. Замените кофе на зеленый чай. Для начала хотя бы раз в день.

    #7. Хотите исключить последствия сидячего образа жизни? Вместо стула несколько раз в неделю сидите на фитболе.

    #8. Время от времени работайте стоя — сделаете задание быстрее и сожжете больше калорий.

    #9. Добавьте чайную/столовую ложку семян чиа в свой ланч — простой способ мгновенно сделать блюдо питательнее, при этом безопасно для фигуры.

    #10. Заведите на столе маленькое зеркало и смотрите в него каждый раз, когда рука потянется к запрещенным диетой продуктам. Фактически, это эквивалент фразе «подумать дважды».

    как похудеть на работе

    Как похудеть на работе

    #11. Стресс — популярная причина избыточного веса (существует прямая связь между «гормоном страха» кортизолом и жировыми отложениями). А телефон — один из самых больших источников стресса. Сделайте на нем маленькую заметную наклейку (желтую точку или нечто подобное) — напоминание о том, что необходимо сделать глубокий вдох, прежде чем ответить на звонок. Вы не только почувствуете себя лучше, но и будете звучать более уверенно.

    #12. Попробуйте немного пожевать жвачку, чтобы быстро снять напряжение.

    #13. Обедайте с 13.00 до 15.00 — потеряете в весе на 25% быстрее, чем если будете делать это позже.

    #14. 30-секундный бег по лестнице, пять раз, каждые четыре минуты — минус 200 калорий.

    #15. Долька апельсина притупляет аппетит и помогает успокоиться. Альтернатива — запах апельсинового/мандаринового аромамасла.

    как похудеть на сидячей работе женщине

    Как похудеть при сидячей работе

    #16. Избегайте готовых снэков из автомата — они калорийные, пустые и в самой краткосрочной перспективе лишь спровоцируют очередную волну голода.

    #17. Паркуйтесь подальше от офиса или выходите на остановку раньше — движение ускоряет метаболизм.

    #18. На случай «нервного перекуса», который часто возникает в период сильной загруженности, держите под рукой пакетик с миндалем.

    #19. Лучшие снэк-«парочки» для офиса: хумус + сельдерей и ломтики яблока + сыр. С ними долго чувствуешь себя сытой.

    #20. Как похудеть на работе, если приходится постоянно сидеть. Вам нужно прочесть важные документы или просто выдалось несколько минут на любимый журнал/сайт? Делайте это, неспешно прогуливаясь по рабочему пространству.

    как похудеть на сидячей работе женщине

    Как похудеть при сидячей работе

    #21. Нижний ящик стола — для тренировочной одежды и кроссовок. А вдруг закончите пораньше и получится заскочить в спортзал? Ликвидируйте все препятствия, которые мешают быть активным, в том числе несобранность.

    #22. Идеальная попа, не отрываясь от стула на важном собрании или во время ответа на почту? Легко! С силой сжимайте ягодичные мышцы и удерживайте напряжение в течение 10 секунд. Расслабьте на пять секунд. И повторите четыре раза.

    #23. Кому-то из коллег очень нужно с вами поговорить и обсудить дела с глазу на глаз? Пригласите его на небольшую прогулку.

    #24. Перекус остается перекусом, а не мини-едой. Ограничьте его 200 калориями.

    #25. Найдите в офисе парочку дисциплинированных единомышленников, которые будут худеть вместе с вами (возможно, своеобразное дружеское соперничество станет отличным мотиватором).

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз