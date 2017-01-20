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          20 января 2017

          15 идеальных средств для ухода за кожей зимой

          Увлажняющие продукты категории SOS

          Зимой от сухости страдает не только лицо, но и тело. В результате привычными спутниками в холодное время года становятся дискомфорт и постоянное чувство стянутости. Вернуть коже увлажненный и ухоженный вид помогут средства из нашего обзора. Берем на заметку!

          15 идеальных средств для ухода за кожей зимой

          Anne Sémonin Botanical Body Milk

          Anne Sémonin Botanical Body Milk

          Справиться с сухостью и шелушением поможет легкое увлажняющее молочко Anne Sémonin Botanical Body Milk. Его невесомая текстура моментально впитывается, не оставляя ощущения липкой пленки, а формула на основе полезных минералов и активных компонентов деликатно ухаживает за кожей, повышая ее защитный барьер.

          St Barth Body Lotion

          St Barth Body Lotion

          Воспоминания о далеком лете навеет увлажняющий лосьон для тела Ligne St Barth с согревающим ароматом ванили. Средство деликатно ухаживает за кожей, возвращая ей мягкость и шелковистость. Масло авокадо в составе придает коже едва уловимое сияние, словно вы только что вернулись из отпуска.

          Lysedia Actibody Firming & Hydrating Body Lotion

          Lysedia Actibody Firming & Hydrating Body Lotion

          Увлажняющий крем Lysedia Actibody — находка для обладательниц сухой, склонной к шелушению и раздражению коже. Кроме того, средство оказывает антивозрастной и разглаживающий эффект, укрепляя стенки сосудов. Секрет — в уникальном составе на основе смягчающего масла ши, а также экстрактов иглицы и каштана, которые стимулируют кровообращение и улучшают обменные процессы в клетках.

          Caudalie Nourishing Body Lotion

          Caudalie Nourishing Body Lotion

          Уход для тела Caudalie Nourishing Body Lotion обладает достаточно густой консистенцией, что совершенно не мешает ему моментально впитываться, возвращая коже ощущение непревзойденного комфорта. Полифенолы косточек винограда в составе оказывают антивозрастной эффект, делая кожу по-юношески гладкой и упругой.

          Erborian Yuza Fusion Body Milk

          Erborian Yuza Fusion Body Milk

          Энергетическое молочко от бренда азиатской марки Erborian Yuza Fusion Body Milk, обогащенное экстрактом юзу, мощнейшим природным антиоксидантом, качественно увлажняет кожу, смягчая и разглаживая ее. Абсолютно не липкая текстура продукта приятно освежает, а цитрусовый аромат юзу заряжает энергией на целый день.

          Corine de Farme Divine Hydrating Body Lotion

          Corine de Farme Divine Hydrating Body Lotion

          Невесомая текстура лосьона Corine de Farme Divine Hydrating Body Lotion практически не ощущается на коже — средство удобно использовать как перед сном, так и после утреннего душа. Благодаря гипоаллергенному составу, продукт подойдет для чувствительной и склонной к раздражению коже, повысив ее защитные функции.

          La Roche-Posay Lipikar Baume AP+

          La Roche-Posay Lipikar Baume AP+

          Средство номер один в борьбе с сухостью и апатичностью кожи — суперинтенсивный бальзам La Roche-Posay Lipikar Baume AP+. Его можно наносить на все тело или локально на проблемные участки. Продукт борется с шелушениями, покраснениями и микротрещинками, вызванными воздействием негативных факторов окружающей среды.

          Bliss Lemon + Sage Body Butter

          Bliss Lemon + Sage Body Butter

          Питательное средство на основе кокосового масла и витамина Е смягчает и увлажняет кожу, повышая ее упругость и эластичность. Гиалуронат натрия в составе помогает удерживать влагу в клетках, а значит, предотвращает ощущение стянутости в течение всего дня.

          Weleda Mandel

          Weleda Mandel

          Нежное молочко Weleda из миндальной линии окутывает кожу невидимой вуалью, оставляя после себя приятный сливочно-ванильный аромат. Средство помогает справиться с сухостью и шелушением в осенне-зимний период, возвращая коже мягкость и шелковистость.

          Elizabeth Arden PRO Revitalizing Body Lotion

          Elizabeth Arden PRO Revitalizing Body Lotion

          Невесомая эмульсия Elizabeth Arden PRO Revitalizing Body Lotion не просто качественно питает кожу, но также оказывает разглаживающее и подтягивающее действие. Результат — гладкая и увлажненная кожа без видимых несовершенств.

          Fresh Line Royal Beauty Cassandra

          Fresh Line Royal Beauty Cassandra

          Увлажняющий крем для тела Fresh Line Royal Beauty Cassandra содержит в составе органическое оливковое масло из Греции, а также масло сладкого миндаля, герани и эфирные масла ванили, меда и нероли. Средство идеально смягчает кожу, придавая ей едва уловимое сияние за счет мерцающих частичек в составе.

          Vichy Ideal Body

          Vichy Ideal Body

          Vichy Ideal Body — это молочко и сыворотка для тела в одном флаконе. Масло абрикосовой косточки питает и увлажняет кожу, экстракты кориандра и макадамии защищают и укрепляют ее, а масла семян подсолнечника, черной смородины и шиповника возвращают упругость и эластичность.

          Yves Rocher Citron Basil Lemon Basil

          Yves Rocher Citron Basil Lemon Basil

          Заряд бодрости на целый день подарит освежающий лосьон Yves Rocher Citron Basil Lemon Basil с невероятным ароматом цитрусовых. Продукт прекрасно увлажняет кожу, снимая ощущения стянутости и дискомфорта, которые могут быть вызваны длительным пребыванием на холоде.

          Dr.Konopka’s Moisturizing Body Cream

          Dr.Konopka’s Moisturizing Body Cream

          Увлажняющий крем от бренда органической косметики Dr.Konopka’s Moisturizing Body Cream на основе масла шиповника и лаванды смягчает кожу, возвращая ей упругость и эластичность. Кроме того, средство запускает самостоятельный процесс регенерации клеток, защищая ее от сухости и шелушения.

          Planeta Organica Bio Coco Body Butter

          Planeta Organica Bio Coco Body Butter

          Смягчающее масло Planeta Organica Bio Coco Body Butter деликатно ухаживает за кожей, возвращая ей чувство увлажненности и комфорта. Наносите средство утром и вечером, чтобы защитить кожу от негативного воздействия минусовых температур.

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