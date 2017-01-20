15 идеальных средств для ухода за кожей зимой

Зимой от сухости страдает не только лицо, но и тело. В результате привычными спутниками в холодное время года становятся дискомфорт и постоянное чувство стянутости. Вернуть коже увлажненный и ухоженный вид помогут средства из нашего обзора. Берем на заметку!

Anne Sémonin Botanical Body Milk

Справиться с сухостью и шелушением поможет легкое увлажняющее молочко Anne Sémonin Botanical Body Milk. Его невесомая текстура моментально впитывается, не оставляя ощущения липкой пленки, а формула на основе полезных минералов и активных компонентов деликатно ухаживает за кожей, повышая ее защитный барьер.

St Barth Body Lotion

Воспоминания о далеком лете навеет увлажняющий лосьон для тела Ligne St Barth с согревающим ароматом ванили. Средство деликатно ухаживает за кожей, возвращая ей мягкость и шелковистость. Масло авокадо в составе придает коже едва уловимое сияние, словно вы только что вернулись из отпуска.

Lysedia Actibody Firming & Hydrating Body Lotion

Увлажняющий крем Lysedia Actibody — находка для обладательниц сухой, склонной к шелушению и раздражению коже. Кроме того, средство оказывает антивозрастной и разглаживающий эффект, укрепляя стенки сосудов. Секрет — в уникальном составе на основе смягчающего масла ши, а также экстрактов иглицы и каштана, которые стимулируют кровообращение и улучшают обменные процессы в клетках.

Caudalie Nourishing Body Lotion

Уход для тела Caudalie Nourishing Body Lotion обладает достаточно густой консистенцией, что совершенно не мешает ему моментально впитываться, возвращая коже ощущение непревзойденного комфорта. Полифенолы косточек винограда в составе оказывают антивозрастной эффект, делая кожу по-юношески гладкой и упругой.

Erborian Yuza Fusion Body Milk

Энергетическое молочко от бренда азиатской марки Erborian Yuza Fusion Body Milk, обогащенное экстрактом юзу, мощнейшим природным антиоксидантом, качественно увлажняет кожу, смягчая и разглаживая ее. Абсолютно не липкая текстура продукта приятно освежает, а цитрусовый аромат юзу заряжает энергией на целый день.

Corine de Farme Divine Hydrating Body Lotion

Невесомая текстура лосьона Corine de Farme Divine Hydrating Body Lotion практически не ощущается на коже — средство удобно использовать как перед сном, так и после утреннего душа. Благодаря гипоаллергенному составу, продукт подойдет для чувствительной и склонной к раздражению коже, повысив ее защитные функции.

La Roche-Posay Lipikar Baume AP+

Средство номер один в борьбе с сухостью и апатичностью кожи — суперинтенсивный бальзам La Roche-Posay Lipikar Baume AP+. Его можно наносить на все тело или локально на проблемные участки. Продукт борется с шелушениями, покраснениями и микротрещинками, вызванными воздействием негативных факторов окружающей среды.

Bliss Lemon + Sage Body Butter

Питательное средство на основе кокосового масла и витамина Е смягчает и увлажняет кожу, повышая ее упругость и эластичность. Гиалуронат натрия в составе помогает удерживать влагу в клетках, а значит, предотвращает ощущение стянутости в течение всего дня.

Weleda Mandel

Нежное молочко Weleda из миндальной линии окутывает кожу невидимой вуалью, оставляя после себя приятный сливочно-ванильный аромат. Средство помогает справиться с сухостью и шелушением в осенне-зимний период, возвращая коже мягкость и шелковистость.

Elizabeth Arden PRO Revitalizing Body Lotion

Невесомая эмульсия Elizabeth Arden PRO Revitalizing Body Lotion не просто качественно питает кожу, но также оказывает разглаживающее и подтягивающее действие. Результат — гладкая и увлажненная кожа без видимых несовершенств.

Fresh Line Royal Beauty Cassandra

Увлажняющий крем для тела Fresh Line Royal Beauty Cassandra содержит в составе органическое оливковое масло из Греции, а также масло сладкого миндаля, герани и эфирные масла ванили, меда и нероли. Средство идеально смягчает кожу, придавая ей едва уловимое сияние за счет мерцающих частичек в составе.

Vichy Ideal Body

Vichy Ideal Body — это молочко и сыворотка для тела в одном флаконе. Масло абрикосовой косточки питает и увлажняет кожу, экстракты кориандра и макадамии защищают и укрепляют ее, а масла семян подсолнечника, черной смородины и шиповника возвращают упругость и эластичность.

Yves Rocher Citron Basil Lemon Basil

Заряд бодрости на целый день подарит освежающий лосьон Yves Rocher Citron Basil Lemon Basil с невероятным ароматом цитрусовых. Продукт прекрасно увлажняет кожу, снимая ощущения стянутости и дискомфорта, которые могут быть вызваны длительным пребыванием на холоде.

Dr.Konopka’s Moisturizing Body Cream

Увлажняющий крем от бренда органической косметики Dr.Konopka’s Moisturizing Body Cream на основе масла шиповника и лаванды смягчает кожу, возвращая ей упругость и эластичность. Кроме того, средство запускает самостоятельный процесс регенерации клеток, защищая ее от сухости и шелушения.

Planeta Organica Bio Coco Body Butter