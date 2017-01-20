15 идеальных средств для ухода за кожей зимой

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Увлажняющие продукты категории SOS
Зимой от сухости страдает не только лицо, но и тело. В результате привычными спутниками в холодное время года становятся дискомфорт и постоянное чувство стянутости. Вернуть коже увлажненный и ухоженный вид помогут средства из нашего обзора. Берем на заметку!
Справиться с сухостью и шелушением поможет легкое увлажняющее молочко Anne Sémonin Botanical Body Milk. Его невесомая текстура моментально впитывается, не оставляя ощущения липкой пленки, а формула на основе полезных минералов и активных компонентов деликатно ухаживает за кожей, повышая ее защитный барьер.
Воспоминания о далеком лете навеет увлажняющий лосьон для тела Ligne St Barth с согревающим ароматом ванили. Средство деликатно ухаживает за кожей, возвращая ей мягкость и шелковистость. Масло авокадо в составе придает коже едва уловимое сияние, словно вы только что вернулись из отпуска.
Увлажняющий крем Lysedia Actibody — находка для обладательниц сухой, склонной к шелушению и раздражению коже. Кроме того, средство оказывает антивозрастной и разглаживающий эффект, укрепляя стенки сосудов. Секрет — в уникальном составе на основе смягчающего масла ши, а также экстрактов иглицы и каштана, которые стимулируют кровообращение и улучшают обменные процессы в клетках.
Уход для тела Caudalie Nourishing Body Lotion обладает достаточно густой консистенцией, что совершенно не мешает ему моментально впитываться, возвращая коже ощущение непревзойденного комфорта. Полифенолы косточек винограда в составе оказывают антивозрастной эффект, делая кожу по-юношески гладкой и упругой.
Энергетическое молочко от бренда азиатской марки Erborian Yuza Fusion Body Milk, обогащенное экстрактом юзу, мощнейшим природным антиоксидантом, качественно увлажняет кожу, смягчая и разглаживая ее. Абсолютно не липкая текстура продукта приятно освежает, а цитрусовый аромат юзу заряжает энергией на целый день.
Невесомая текстура лосьона Corine de Farme Divine Hydrating Body Lotion практически не ощущается на коже — средство удобно использовать как перед сном, так и после утреннего душа. Благодаря гипоаллергенному составу, продукт подойдет для чувствительной и склонной к раздражению коже, повысив ее защитные функции.
Средство номер один в борьбе с сухостью и апатичностью кожи — суперинтенсивный бальзам La Roche-Posay Lipikar Baume AP+. Его можно наносить на все тело или локально на проблемные участки. Продукт борется с шелушениями, покраснениями и микротрещинками, вызванными воздействием негативных факторов окружающей среды.
Питательное средство на основе кокосового масла и витамина Е смягчает и увлажняет кожу, повышая ее упругость и эластичность. Гиалуронат натрия в составе помогает удерживать влагу в клетках, а значит, предотвращает ощущение стянутости в течение всего дня.
Нежное молочко Weleda из миндальной линии окутывает кожу невидимой вуалью, оставляя после себя приятный сливочно-ванильный аромат. Средство помогает справиться с сухостью и шелушением в осенне-зимний период, возвращая коже мягкость и шелковистость.
Невесомая эмульсия Elizabeth Arden PRO Revitalizing Body Lotion не просто качественно питает кожу, но также оказывает разглаживающее и подтягивающее действие. Результат — гладкая и увлажненная кожа без видимых несовершенств.
Увлажняющий крем для тела Fresh Line Royal Beauty Cassandra содержит в составе органическое оливковое масло из Греции, а также масло сладкого миндаля, герани и эфирные масла ванили, меда и нероли. Средство идеально смягчает кожу, придавая ей едва уловимое сияние за счет мерцающих частичек в составе.
Vichy Ideal Body — это молочко и сыворотка для тела в одном флаконе. Масло абрикосовой косточки питает и увлажняет кожу, экстракты кориандра и макадамии защищают и укрепляют ее, а масла семян подсолнечника, черной смородины и шиповника возвращают упругость и эластичность.
Заряд бодрости на целый день подарит освежающий лосьон Yves Rocher Citron Basil Lemon Basil с невероятным ароматом цитрусовых. Продукт прекрасно увлажняет кожу, снимая ощущения стянутости и дискомфорта, которые могут быть вызваны длительным пребыванием на холоде.
Увлажняющий крем от бренда органической косметики Dr.Konopka’s Moisturizing Body Cream на основе масла шиповника и лаванды смягчает кожу, возвращая ей упругость и эластичность. Кроме того, средство запускает самостоятельный процесс регенерации клеток, защищая ее от сухости и шелушения.
Смягчающее масло Planeta Organica Bio Coco Body Butter деликатно ухаживает за кожей, возвращая ей чувство увлажненности и комфорта. Наносите средство утром и вечером, чтобы защитить кожу от негативного воздействия минусовых температур.
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