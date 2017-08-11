12 лучших ароматов уходящего лета

Chanel Chance Eau Vive

Композицию аромата Chanel Chance Eau Vive легко можно угадать с трех нот. По хорошо знакомым жизнерадостным цитрусовым аккордам апельсина и грейпфрута, которые звучат в унисон приторно-сладким цветам мускуса и жасмина. Согревающие акценты ветивера, ириса и белого кедра придают композиции сдержанности, словно намекая на скорое приближение осени.

Calvin Klein One Summer

Знойный полдень на веранде за бокалом освежающего коктейля, который сменяет прохлада вечера и уже совершенно иная барная карта. Так звучит композиция нового аромата Calvin Klein One Summer: сперва она раскрывается наивной свежестью лайма, цитрона и огурца, место которых постепенно занимает пряный микс из шафрана, имбиря и черного перца. Осторожно, горячо!

Prada Infusions de Fleur D’Oranger

Prada Infusions de Fleur D’Oranger — аромат-путешествие в экзотические страны. Сперва это жаркий Тунис с его бескрайними цитрусовыми плантациями — нежные цветки флердоранжа и эфирное масло нероли легли в основу композиции. Следующая остановка — загадочная Индия, где уверенно и пряно звучит тубероза, компанию которой составляет нежный жасмин самбак, приглашая отправиться в следующее путешествие.

Etro Shantung

Пряная восточная композиция аромата Etro Shantung идеальна для прохладных августовских вечеров, когда так приятно укутаться в плед на еще не собранных уличных верандах. Словно прощение с так быстро пролетевшим летом, здесь звучат спелый мандарин, личи и листья черный смородины, которые внезапно сменяют чувственные ноты розы и пиона в облаке дымного ладана. В финале отчетливо слышатся согревающие древесно-мускусные аккорды —предвестники наступающего сентября.

Marc Jacobs Daisy

Невероятно женственный и по-летнему легкий аромат Marc Jacobs Daisy наполнен чувственным звучанием скромной фиалки, жасмина и гардении, которые вместе создают иллюзию бескрайнего цветочного сада. Здесь же вы найдете вазу, полную спелой клубники и сочных долек сладко-кислого грейпфрута, приправленные ванильно-мускусной крошкой.

Agatha Parfums Un Matin a Paris

Что может быть прекраснее раннего утра в Париже с пробивающей до дрожи прохладой на набережной Сены. Неподалеку парк Тюильри, откуда отголосками доносятся ноты кустовых роз, листьев черной смородины и магнолии. Аромат подгоревшей карамели, персикового джема и розового сорбета из соседней брассери и древесно-мускусный шлейф в воздухе рядом с причалом — вот такой Париж заключен в элегантном флаконе аромата Un Matin a Paris от Agatha Parfums.

Gustave Eiffel Bois de Panama

Аромат Bois de Panama вошел в парфюмерную серию бренда Gustave Eiffel, основанного потомком того самого Эйфеля, благодаря которому во Франции теперь есть Эйфелева башня. Bois de Panama рассказывает историю строительства панамского канала в Центральной Европе: в его композиции фруктово-цветочные акценты приправлены терпким звучанием специй с соседнего рынка, где особенно ярко звучат кардамон, корица, сандал, амбра и мускатный орех.

Shiseido Ever Bloom

Аромат Shiseido Ever Bloom хорош в любое время года: и ранней весной, и в разгар жаркого лета, и на его закате. Его секрет — в четко выверенных и идеально гармонирующих между собой ингредиентах. Белый лотос и жасмин не спорят с терпкой розой и фиалкой, а гардения деликатно уступает место цветам апельсина. В финале звучит чувственный мускус, который выгодно оттеняет цветочный букет, придавая ему еще большей женственности и притягательности.

Voronoi Poison Pear

Волнующий и фужерный, словно бокал десертного вина в завершении романтического ужина, аромат Voronoi Poison Pear покоряет воображение с первых нот. В его композиции отчетливо угадываются легкомысленные акценты сахарной груши и шампанского, а также несколько декадентское звучание амбры, ванили и шоколада.

Kajal Eau de Parfum Kajal

Аромат-загадка, аромат-мечта —так в нескольких словах можно охарактеризовать восточную композицию Kajal. Сперва она буквально искрится и переливается лимонными и цитрусовыми аккордами, после чего неспешно угасает в тенистых ветвях розового сада. С приходом вечера аромат приобретает чувственное и волнующее звучание благодаря аккордам мускуса и бобов тонка в окружении согревающих нот ванили, амбры и сандала.

L’Occitane «Вербена-Цитрус»

Финальный аккорд уходящего лета — все оттенки цитрусовых, толченых листьев мяты и вербены соединились в аромате L’Occitane «Вербена-Цитрус». Летом он освежает и дарит ощущение прохлады, а осенью заряжает энергией и витаминно-цитрусовым зарядом на целый день.

Betty Barclay Pure Pastel