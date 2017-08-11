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    11 августа 2017

    12 лучших ароматов уходящего лета

    Финальный аккорд из полевых цветов, спелых ягод и фруктов в преддверии осени

    12 лучших ароматов уходящего лета

    Chanel Chance Eau Vive

    Chanel Chance Eau Vive

    Композицию аромата Chanel Chance Eau Vive легко можно угадать с трех нот. По хорошо знакомым жизнерадостным цитрусовым аккордам апельсина и грейпфрута, которые звучат в унисон приторно-сладким цветам мускуса и жасмина. Согревающие акценты ветивера, ириса и белого кедра придают композиции сдержанности, словно намекая на скорое приближение осени.

    Calvin Klein One Summer

    Calvin Klein One Summer

    Знойный полдень на веранде за бокалом освежающего коктейля, который сменяет прохлада вечера и уже совершенно иная барная карта. Так звучит композиция нового аромата Calvin Klein One Summer: сперва она раскрывается наивной свежестью лайма, цитрона и огурца, место которых постепенно занимает пряный микс из шафрана, имбиря и черного перца. Осторожно, горячо!

    Prada Infusions de Fleur D’Oranger

    Prada Infusions de Fleur D’Oranger

    Prada Infusions de Fleur D’Oranger — аромат-путешествие в экзотические страны. Сперва это жаркий Тунис с его бескрайними цитрусовыми плантациями — нежные цветки флердоранжа и эфирное масло нероли легли в основу композиции. Следующая остановка — загадочная Индия, где уверенно и пряно звучит тубероза, компанию которой составляет нежный жасмин самбак, приглашая отправиться в следующее путешествие.

    Etro Shantung

    Etro Shantung

    Пряная восточная композиция аромата Etro Shantung идеальна для прохладных августовских вечеров, когда так приятно укутаться в плед на еще не собранных уличных верандах. Словно прощение с так быстро пролетевшим летом, здесь звучат спелый мандарин, личи и листья черный смородины, которые внезапно сменяют чувственные ноты розы и пиона в облаке дымного ладана. В финале отчетливо слышатся согревающие древесно-мускусные аккорды —предвестники наступающего сентября.

    Marc Jacobs Daisy

    Marc Jacobs Daisy

    Невероятно женственный и по-летнему легкий аромат Marc Jacobs Daisy наполнен чувственным звучанием скромной фиалки, жасмина и гардении, которые вместе создают иллюзию бескрайнего цветочного сада. Здесь же вы найдете вазу, полную спелой клубники и сочных долек сладко-кислого грейпфрута, приправленные ванильно-мускусной крошкой.

    Agatha Parfums Un Matin a Paris

    Agatha Parfums Un Matin a Paris

    Что может быть прекраснее раннего утра в Париже с пробивающей до дрожи прохладой на набережной Сены. Неподалеку парк Тюильри, откуда отголосками доносятся ноты кустовых роз, листьев черной смородины и магнолии. Аромат подгоревшей карамели, персикового джема и розового сорбета из соседней брассери и древесно-мускусный шлейф в воздухе рядом с причалом — вот такой Париж заключен в элегантном флаконе аромата Un Matin a Paris от Agatha Parfums.

    Gustave Eiffel Bois de Panama

    Gustave Eiffel Bois de Panama

    Аромат Bois de Panama вошел в парфюмерную серию бренда Gustave Eiffel, основанного потомком того самого Эйфеля, благодаря которому во Франции теперь есть Эйфелева башня. Bois de Panama рассказывает историю строительства панамского канала в Центральной Европе: в его композиции фруктово-цветочные акценты приправлены терпким звучанием специй с соседнего рынка, где особенно ярко звучат кардамон, корица, сандал, амбра и мускатный орех.

    Shiseido Ever Bloom

    Shiseido Ever Bloom

    Аромат Shiseido Ever Bloom хорош в любое время года: и ранней весной, и в разгар жаркого лета, и на его закате. Его секрет — в четко выверенных и идеально гармонирующих между собой ингредиентах. Белый лотос и жасмин не спорят с терпкой розой и фиалкой, а гардения деликатно уступает место цветам апельсина. В финале звучит чувственный мускус, который выгодно оттеняет цветочный букет, придавая ему еще большей женственности и притягательности.

    Voronoi Poison Pear

    Voronoi Poison Pear

    Волнующий и фужерный, словно бокал десертного вина в завершении романтического ужина, аромат Voronoi Poison Pear покоряет воображение с первых нот. В его композиции отчетливо угадываются легкомысленные акценты сахарной груши и шампанского, а также несколько декадентское звучание амбры, ванили и шоколада.

    Kajal Eau de Parfum Kajal

    Kajal Eau de Parfum Kajal

    Аромат-загадка, аромат-мечта —так в нескольких словах можно охарактеризовать восточную композицию Kajal. Сперва она буквально искрится и переливается лимонными и цитрусовыми аккордами, после чего неспешно угасает в тенистых ветвях розового сада. С приходом вечера аромат приобретает чувственное и волнующее звучание благодаря аккордам мускуса и бобов тонка в окружении согревающих нот ванили, амбры и сандала.

    L’Occitane «Вербена-Цитрус»

    L’Occitane «Вербена-Цитрус»

    Финальный аккорд уходящего лета — все оттенки цитрусовых, толченых листьев мяты и вербены соединились в аромате L’Occitane «Вербена-Цитрус». Летом он освежает и дарит ощущение прохлады, а осенью заряжает энергией и витаминно-цитрусовым зарядом на целый день.

    Betty Barclay Pure Pastel

    Betty Barclay Pure Pastel

    Два аромата Betty Barclay Pure Pastel — мята и лимон — буквально созданы друг для друга. Вместе они создают ни с чем не сравнимую композицию, в которой есть и солнце, и соленые брызги, и освежающие коктейли — в общем, все то, за что мы так сильно любим лето и по чему больше всего скучаем с приходом первых холодных дней.

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