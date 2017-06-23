12 идеальных гелей для душа на лето

Утренний душ — обязательный ритуал, который можно сделать максимально приятным, подобрав правильное средство. В обзоре ELLE — 12 лучших гелей для душа, которые не просто гениально очищают кожу, но также дарят заряд бодрости и энергии на целый день.

Chanel Chance Eau Vive

Эту композицию вы угадаете с трех нот: сочный цитрус в окружении согревающих кедрово-ирисовых аккордов. Гель для душа Chance Eau Vive — продолжение самой чувственной и романтичной парфюмерной истории Chanel.

St Barth Sea Breeze Blue Lagoon

Скрасить лето в большом городе поможет освежающий гель для душа St Barth Sea Breeze Blue Lagoon. Его аромат не передать словами: в нем соединились соленые морские ноты, сочная зелень листвы и согретый солнцем песок. В общем, все то, что так напоминает нам об отпуске.

Thalgo Marine Shower Gel

Гель для душа Thalgo Marine Shower Gel деликатно очищает кожу, поэтому подходит даже для самой чувствительной кожи. В его составе — уникальная красная водоросль, которая оказывает увлажняющее и успокаивающее действие, а заодно придает средству красивый коралловый оттенок.

Santa Maria Novella Bagnodoccia

Незаменимое средство в отпуске — очищающий гель для душа после солнца и купания в море или бассейне. И это вовсе не прихоть: продукт качественно удаляет остатки солнцезащитных средств и морской соли, а благодаря экстрактам моркови и пшеницы в составе, помогает закрепить и усилить загар.

Anne Semonin Exfoliating Shower Gel

Детокс-гель для душа Anne Semonin Exfoliating Shower Gel прекрасно очищает кожу, а также способствует легкому дренажному эффекту. Сркабирующие частицы оказывают разогревающее и отшелушивающее действие, а полезные микроэлементы в составе запускают естественный процесс вывода токсинов из клеток.

Corine de Farme Karite

Роскошная сливочная текстура геля для душа Corine de Farme Karite гениально очищает и питает кожу, регулируя водный баланс в клетках. Да так, что необходимость в последующем нанесении увлажняющего крема или лосьона отпадает сама собой: благодаря маслу карите в составе ощущение сухости или стянутоти исчезает.

Erborian Yuza Fusion Shower Gel

Заряд бодрости и энергии на целый день подарит освежающий гель для душа Erborian Yuza Fusion. Обогащенный экстрактом юзу, этот продукт оказывает не только очищающее, но также увлажняющее и антиоксидантное действие, оставляя на коже приятный фруктово-цитрусовый аромат.

Caudalie Peche de Vigne

Аромат геля для душа Caudalie Peche de Vigne может поспорить с самой изысканной парфюмерной композицией. Как и во всех продуктах бренда, здесь не обошлось без винограда, компанию которому составляют нежный персик, миндальное молочко и бодрящие ноты свежесорванной мяты.

La Roche-Posay Lipikar Gel

Успокаивающий гель для душа La Roche-Posay Lipikar Gel подходит даже для ухода за нежной кожей младенцев, что свидетельствует о его абсолютно гипоаллергенной формуле. Легкая гелевая текстура средства прекрасно пенится и обладает едва уловимым ароматом. Продукт помогает деликатно очистить кожу, не навредив защитному барьеру.

Body Shop Mango

Аромат геля для душа Body Shop Mango с первых нот покоряет воображение: его сочный, насыщенно-фруктовый аромат переносит в далекие тропики, на несколько секунд выключая вас из реальности. Кроме всего прочего, экстракты косточек манго в составе оказывают легкий отшелушивающий эффект, разглаживая и полируя поверхность кожи.

Yves Rocher «Абрикос & Розмарин»

Любители насыщенных фруктово-цветочных ароматов оценят коллекцию гелей для душа Yves Rocher. Один из идеальных вариантов на лето — освежающий и бодрящий «Абрикос & Розмарин». Продукт наполнит ванную изысканным ароматом спелых фруктов, а его легкая гелевая текстура подарит ощущение непревзойденного комфорта.

Nivea «Цветок сакуры»