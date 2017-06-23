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23 июня 2017

12 идеальных гелей для душа на лето

Калейдоскоп спелых фруктов и ягод в вашей ванной

Утренний душ — обязательный ритуал, который можно сделать максимально приятным, подобрав правильное средство. В обзоре ELLE — 12 лучших гелей для душа, которые не просто гениально очищают кожу, но также дарят заряд бодрости и энергии на целый день.

12 идеальных гелей для душа на лето

Chanel Chance Eau Vive

Chanel Chance Eau Vive

Эту композицию вы угадаете с трех нот: сочный цитрус в окружении согревающих кедрово-ирисовых аккордов. Гель для душа Chance Eau Vive — продолжение самой чувственной и романтичной парфюмерной истории Chanel.

St Barth Sea Breeze Blue Lagoon

St Barth Sea Breeze Blue Lagoon

Скрасить лето в большом городе поможет освежающий гель для душа St Barth Sea Breeze Blue Lagoon. Его аромат не передать словами: в нем соединились соленые морские ноты, сочная зелень листвы и согретый солнцем песок. В общем, все то, что так напоминает нам об отпуске.

Thalgo Marine Shower Gel

Thalgo Marine Shower Gel

Гель для душа Thalgo Marine Shower Gel деликатно очищает кожу, поэтому подходит даже для самой чувствительной кожи. В его составе — уникальная красная водоросль, которая оказывает увлажняющее и успокаивающее действие, а заодно придает средству красивый коралловый оттенок.

Santa Maria Novella Bagnodoccia

Santa Maria Novella Bagnodoccia

Незаменимое средство в отпуске — очищающий гель для душа после солнца и купания в море или бассейне. И это вовсе не прихоть: продукт качественно удаляет остатки солнцезащитных средств и морской соли, а благодаря экстрактам моркови и пшеницы в составе, помогает закрепить и усилить загар.

Anne Semonin Exfoliating Shower Gel

Anne Semonin Exfoliating Shower Gel

Детокс-гель для душа Anne Semonin Exfoliating Shower Gel прекрасно очищает кожу, а также способствует легкому дренажному эффекту. Сркабирующие частицы оказывают разогревающее и отшелушивающее действие, а полезные микроэлементы в составе запускают естественный процесс вывода токсинов из клеток.

Corine de Farme Karite

Corine de Farme Karite

Роскошная сливочная текстура геля для душа Corine de Farme Karite гениально очищает и питает кожу, регулируя водный баланс в клетках. Да так, что необходимость в последующем нанесении увлажняющего крема или лосьона отпадает сама собой: благодаря маслу карите в составе ощущение сухости или стянутоти исчезает.

Erborian Yuza Fusion Shower Gel

Erborian Yuza Fusion Shower Gel

Заряд бодрости и энергии на целый день подарит освежающий гель для душа Erborian Yuza Fusion. Обогащенный экстрактом юзу, этот продукт оказывает не только очищающее, но также увлажняющее и антиоксидантное действие, оставляя на коже приятный фруктово-цитрусовый аромат.

Caudalie Peche de Vigne

Caudalie Peche de Vigne

Аромат геля для душа Caudalie Peche de Vigne может поспорить с самой изысканной парфюмерной композицией. Как и во всех продуктах бренда, здесь не обошлось без винограда, компанию которому составляют нежный персик, миндальное молочко и бодрящие ноты свежесорванной мяты.

La Roche-Posay Lipikar Gel

La Roche-Posay Lipikar Gel

Успокаивающий гель для душа La Roche-Posay Lipikar Gel подходит даже для ухода за нежной кожей младенцев, что свидетельствует о его абсолютно гипоаллергенной формуле. Легкая гелевая текстура средства прекрасно пенится и обладает едва уловимым ароматом. Продукт помогает деликатно очистить кожу, не навредив защитному барьеру.

Body Shop Mango

Body Shop Mango

Аромат геля для душа Body Shop Mango с первых нот покоряет воображение: его сочный, насыщенно-фруктовый аромат переносит в далекие тропики, на несколько секунд выключая вас из реальности. Кроме всего прочего, экстракты косточек манго в составе оказывают легкий отшелушивающий эффект, разглаживая и полируя поверхность кожи.

Yves Rocher «Абрикос & Розмарин»

Yves Rocher «Абрикос & Розмарин»

Любители насыщенных фруктово-цветочных ароматов оценят коллекцию гелей для душа Yves Rocher. Один из идеальных вариантов на лето — освежающий и бодрящий «Абрикос & Розмарин». Продукт наполнит ванную изысканным ароматом спелых фруктов, а его легкая гелевая текстура подарит ощущение непревзойденного комфорта.

Nivea «Цветок сакуры»

Nivea «Цветок сакуры»

Нежная кремовая текстура гелей для душа из коллекции «Жемчужины масел» деликатно ухаживает за самой чувствительной кожей, возвращая ей гладкость и шелковистость. Секрет — в уникальной формуле на основе витамина E и целого комплекса масел. В качестве бонуса — головокружительный аромат фруктов и цветов изо всех уголков планеты.

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