12 идеальных ароматов для отпуска

Отправляясь в путешествие, не забудьте кинуть в дорожную сумку флакон любимых духов - с ними долгожданный отпуск приобретет совершенно иное звучание.

Chanel Coco Mademoiselle

Удобный travel-формат аромата Chanel Coco Mademoiselle — идеальный вариант для отпуска. Его жизнерадостная восточно-цитрусовая композиция хороша для поздних ужинов на открытой террасе у океана или за столиком кафе на центральной улице Барселоны.

Prada Candy Gloss

Сладкий вишневый сорбет с миндально-цитрусовым сиропом — так в нескольких словах можно охарактеризовать композицию аромата Prada Candy Gloss. Яркий, дерзкий, непредсказуемый, он придется по вкусу любительницам пляжных вечеринок и танцев до утра под открытым небом.

Dolce & Gabbana Light Bleu Intense

Классика жанра, аромат Dolce & Gabbana Light Bleu этим летом получил совершенно новое прочтение. Сочный лимон и свежее яблоко украшены яркими акцентами календулы и жасмина, оставляя после себя древесно-амбровое послевкусие на согретой южным солнцем коже.

Armani Sky di Gioia

Одна из самых красивых парфюмерных историй Armani — коллекция di Gioia, посвященная стихиям — пополнилась долгожданным четвертым ароматом. SKY di Gioia звучит невероятно деликатно и женственно, благодаря освежающим аккордам хрустящей груши и личи в окружении бархатных нот розы и пиона.

Gucci Bamboo

Этим летом Алессандро Микеле представил лимитированную версию культового аромата Gucci Bamboo. Новый флакон, выполненный из аметистового цвета, повторяет плавные линии стиля ар-деко, а аромат — в меру насыщенный и пряный — станет идеальным аккомпанементом для вашего путешествия.

Lancome Miracle Blossom

Юный и по-девичьи обаятельный аромат Lancome Miracle Blossom обещает открыть абсолютно новую главу в парфюмерной истории бренда. Если в композиции и присутствует роза, то это еще не раскрывшийся бутон, который окружают сдержанные аккорды зеленого яблока, личи и мандариновой эссенции. Цветки жасмина, душистый пион и капля мускуса — самая нежная и романтичная история этого сезона.

Givenchy Live Irrésistible Délicieuse

По-летнему стильная и жизнерадостная композиция аромата Givenchy Live Irrésistible Délicieuse соткана из аппетитных миндальных и ванильных аккордов, которые внезапно раскрываются душистыми нотами свежесрезанных роз и цветов апельсина. Романтичный и интригующий, этот аромат полон неожиданных сюрпризов.

Armand Basi In Red

Легкий цветочный аромат с древесными нотами Armand Basi In Red — ода чувственности и женственности во всех ее проявлениях. Здесь есть и утренняя свежесть, и динамичность имбиря в паре с бодрящим цитрусовым коктейлем, и своя загадка — чувственный шлейф, в котором угадываются мох, мускус и древесно-амбровые акценты.

Shiseido Ever Bloom

Солнечная композиция аромата Shiseido Ever Bloom поражает воображение с первых секунд: в ней сладкий цветочный аккорд в виде душистого букета из цикламена, пиона и асмантуса приправлен мускусно-пряными нотами апельсина, груши и гардении. Идеальный спутник для кругосветного путешествия.

Issey Miyake 2017

Словно глоток ледяного коктейля в жаркий полдень, обрушивается своей свежестью композиция аромата Issey Miyake 2017. Роль первой скрипки здесь отведена грейпфруту и личи, красок которым добавляют акватические и фруктово-ягодные аккорды граната и гуавы.

Cacharel Amor Amor L`Eau Flamingo

Вы только представьте — черная смородина и кока-кола! В интерпретации Cacharel пряные листья смородины гармонично соединяются со сладостью колы, а компанию им составляют грейпфрут, роза, амбра и ваниль. Подойдет для катания на скутерах, борде и других экстремальных видов спорта.

Princesse Marina de Bourbon Royal Marina Turquoise