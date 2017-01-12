Выбор подарков лучший презент на праздники - какой он?
Готовы ли вы к переменам? тест ELLE
Золотой глобус-2017 итоги кинопремии
Гороскоп на 2017 год от Александра Литвина
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Красота

Читайте в рубрике красоты последние новости о бьюти-новинках, мастер-классы от экспертов макияжа и косметологии, секреты красоты звезд и бьюти-тренды с мировых подиумов.

12 января 2017

10 способов выглядеть на 10 лет моложе

Бьюти-хитрости на примере голливудских звезд

Прежде чем решиться на радикальные меры в погоне за вечной молодостью, взгляните на героинь из нашего обзора — им удалось обмануть время, взяв на вооружение несколько нехитрых бьюти-приемов. Какие — рассказываем ниже.

Стрижка боб + балаяж

Джессика Альба

35+

Джессика Альба

25+

35+ Объемная укладка с небрежными локонами — вариант на все случаи жизни. Однако с Джессикой Альбой он сыграл злую шутку. Виной всему — темный оттенок волос или неудачно собранная за ухом прядь волос, очевидно одно — с такой прической 35-летняя актриса выглядит существенно старше.

25+ Стильный боб в сочетании с окрашиванием в технике балаяж сделали образ Джессики по-девичьи юным и свежим. Правильная длина прядей и светлые концы подчеркнули миловидные черты лица знаменитости, а также визуально удлинили шею.

Пляжные волны + нюдовый макияж

Кейт Хадсон

35+

Кейт Хадсон

25+

35+ Каре с подкрученными концами — табу для Кейт Хадсон. 37-летняя актриса стала не просто выглядеть старше, но совершенно потеряла голливудский лоск и породу. Дополнением к неудачной стрижке стала помада странного ягодного оттенка, акцентировавшая внимание на микротрещинках губ актрисы.

25+ Хотите выглядеть моложе — делайте пляжные волны. Небрежная текстура локонов придает образу Кейт одновременно свежести и сексуальности. Безупречный тон кожи и нежно-розовая помада завершают этот во всех отношениях удачный образ.

Сияющий тон + красная помада

Марион Котийар

40+

Марион Котийар

30+

40+ Определенно не самый удачный выход французской актрисы — здесь Марион выглядит немного уставшей. Практически нюдовый материал (за исключением небольших стрелок) дополнен такой же «бесцветной» укладкой. Волосы уложены на один бок и заплетены в графичную косу — несмотря на ультрамодный тренд, прическа кажется устаревшей.

30+ Прекрасный пример того, на какие чудеса способен хайлайтер. Кожа Марион светится, поэтому и волосы на ее фоне выглядят блестящими и здоровыми. Финальный штрих — классическая матовая помада как яркий акцент в макияже. Волосы собраны в низкий хвост — этого более чем достаточно для завершения элегантного образа 41-летней актрисы.

Блики + дрейпинг

Кейт Бекинсейл

40+

Кейт Бекинсейл

30+

40+ Глухой каштановый цвет волос определенно добавил Кейт Бекинсейл минимум несколько лет. Пышная челка, закрывающая один глаз, лишь усугубляет ситуацию — такую прическу можно назвать не иначе как «возрастная». Коричневые тени в уголках глаз, призванные сделать взгляд распахнутым, напротив, зрительно уменьшили их.

30+ Достаточно было немного оживить оттенок волос с помощью солнечных бликов — и образ Кейт заиграл совершенно новыми красками. Грамотно сделанный дрейпинг с использованием персиковых румян и хайлайтера подчеркнул скулы актрисы, визуально уменьшив щеки. Финальный штрих: мерцающие тени жемчужного оттенка и подобранная в тон помада — и 43-летней Кейт едва ли дашь тридцать.

Простота + элегантность

Виктория Бекхэм

45+

Виктория Бекхэм

35+

45+ Интенсивный макияж глаз определенно противопоказан 42-летней Виктории Бекхэм. Стоит ей дополнить образ драматичными смоки или мейкапом в технике кошачий глаз — все, минимум плюс пять лет она себе обеспечила. Кроме того, супруге Дэвида Бекхэма идут элегантные пучки и классические локоны, но никак не бесцветные пряди, моментально придающие лицу болезненный землянистый оттенок.

35+ Во всех отношениях идеально составленный бьюти-образ Виктории. Сдержанный макияж в пастельных тонах с акцентом на глаза (немного подводки и удлиняющей туши) и элегантный пучок с небольшим начесом у корней и чуть выпущенными прядями. Миссис Бекхэм наглядно доказала: совершенство — в простоте.

Небрежные волны + чувство влюбленности

Дженнифер Лопес

45+

Дженнифер Лопес

35+

45+ Давайте признаемся, Дженнифер Лопес прекрасна всегда, однако и у нее бывают бьюти-промахи. Плотный тон в сочетании с насыщенными оранжево-золотистыми тенями и укладкой с графичными локонами — в итоге образ кажется перегруженным, добавляя певице пару-тройку лишних лет.

35+ Кто, глядя на эту фотографию, может сказать, что Джей Ло скоро исполнится 50 лет? Здесь мы видим полную противоположность первого образа – волосы уложены в небрежные волны, кожа подсвечена с помощью хайлайтера, губы увлажнены розовым блеском. Певица пришла поддержать Каспера Смарта, на тот момент своего бойфренда, — удивительное дело, рядом с ним певица действительно светилась от счастья.

Классика + женственность

Классика + женственность

50+

Классика + женственность

40+

50+ Кейт Бланшет не идет роль роковой соблазнительница. Ее история – элегантность и женственность в чистом виде. Ничего удивительно, что густые черные стрелки в сочетании с молодежной укладкой дали ровно противоположный эффект задуманному стилистами.

40+ Простой и лаконичный образ – вот главный козырь 47-летней актрисы. Здесь нет ничего лишнего – аккуратно собранные в хвост волосы с небольшим начесом у корней и макияж в пастельных тонах. Сомнений нет – перед нами признанная дива Голливуда.

Правильный блонд + яркая подводка

Николь Кидман

50+

Николь Кидман

40+

50+ На этой фотографии 49-летняя Николь выглядит существенно старше своих лет. Важную роль во всех бьюти-образах австралийки всегда играл правильно подобранный оттенок волос. Здесь он – тусклый и с легкой желтизной, а структура прядей сухая и поврежденная. Неудачно подобранный розовато-коричневый оттенок теней сделал взгляд актрисы уставшим и тяжелым, а губы без помада смотрятся непривычно тонкими и неухоженными.

40+ Теплый блонд в сочетании с голубой подводкой – прекрасное решение для ковровой дорожки. Элегантная укладка с немного подкрученными прядями смягчила черты лица Николь, добавив всему образу романтичности.

Челка + правильный макияж

Холли Берри

50+

Холли Берри

40+

50+ Многие поклонники решили, что короткая стрижка не сыграла на руку Холли Берри. Новая прическа лишь подчеркнула истинный возраст знаменитости. Неудачно подобранный оттенок помады слился с тоном лица, добавив всему образу неприятный оранжевый оттенок.

40+ Челка — еще один верный способ скостить себе пару-тройку лет. Длинные волосы в сочетании с пышкой челкой подарили Берри вторую молодость. Сияющий тон лица и правильно подобранный макияж губ и глаз — 50-летнюю актрису буквально не узнать!

Правильная укладка + естественность

Сара Джессика Паркер

50+

Сара Джессика Паркер

40+

50+ Звезде «Секса в большом городе» противопоказан интенсивный макияж глаз. Особенно в сочетании с шиммером, который забивается в морщины, выдавая истинный возраст знаменитости. Ко всему прочему, свои роскошные волосы Сара Джессика Паркер собрала в высокий пучок с чуть выпущенными прядями, которые лишь подчеркнули продолговатую форму лица 51-летней актрисы.

40+ Темные корни с плавным переходом к более светлым корням, а также объемные локоны — прическа, ставшая визитной карточкой Сары Джессики еще со времен последних сезонов «Секса в большом городе». Так, звезда выглядит значительно моложе своих лет. Освежает образ и правильно подобранный тон в сочетании с персиковыми румянами, а также нежно-розовый блеск, придающий губам объема.

Лучшие продукты для лица не дороже 1 500 рублейЛайфкахи для ленивых: как худеть, не прилагая усилий?

ELLE проекты

Основной инстинктСекреты соблазнения, которые должна знать каждая девушка
Стеша Маликова успевает все!Участвуйте в конкурсе и выигрывайте стильные призы
Французская легендаГорнолыжный отдых для всей семьи
Все лучшее сразуБьюти-подарки, которые приятно себе позволить

Читайте также

ПрактикаЛучшие продукты для лица не дороже 1 500 рублей
НовостиЗвезды на премии Image Makers Awards
ЗдоровьеЛайфкахи для ленивых: как худеть, не прилагая усилий?
ЗдоровьеКак быстро вернуться в форму после праздников

ELLE рекомендует

Лучшее на Elle

ПрактикаЛучшие продукты для лица не дороже 1 500 рублей
ТрендыВаше сиятельство: глиттер-стробинг
Практика10 процедур, последствия которых лучше переждать дома
ПрактикаПартия зеленых: бьюти-продукты главного цвета 2017 года
Кино10 сериалов, которые можно пересматривать бесконечно
КиноДорога к «Оскару»: лучшие фильмы
ЕдаПод бой курантов: 7 оригинальных рецептов к Новому году
ПрактикаМакияж на Новый год 2017
ПрактикаБьюти-итоги 2016 года
СобытияГлавные события 2016 года
ПрактикаЛучшие итальянские бренды сумок
ПсихологияНумерологический прогноз на 2017 год
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2016 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены

Читайте далее

Лучшие продукты для лица не дороже 1 500 рублей

Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.