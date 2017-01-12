10 способов выглядеть на 10 лет моложе

Прежде чем решиться на радикальные меры в погоне за вечной молодостью, взгляните на героинь из нашего обзора — им удалось обмануть время, взяв на вооружение несколько нехитрых бьюти-приемов. Какие — рассказываем ниже.

Стрижка боб + балаяж

35+

25+

35+ Объемная укладка с небрежными локонами — вариант на все случаи жизни. Однако с Джессикой Альбой он сыграл злую шутку. Виной всему — темный оттенок волос или неудачно собранная за ухом прядь волос, очевидно одно — с такой прической 35-летняя актриса выглядит существенно старше. 25+ Стильный боб в сочетании с окрашиванием в технике балаяж сделали образ Джессики по-девичьи юным и свежим. Правильная длина прядей и светлые концы подчеркнули миловидные черты лица знаменитости, а также визуально удлинили шею.

Пляжные волны + нюдовый макияж

35+

25+

35+ Каре с подкрученными концами — табу для Кейт Хадсон. 37-летняя актриса стала не просто выглядеть старше, но совершенно потеряла голливудский лоск и породу. Дополнением к неудачной стрижке стала помада странного ягодного оттенка, акцентировавшая внимание на микротрещинках губ актрисы. 25+ Хотите выглядеть моложе — делайте пляжные волны. Небрежная текстура локонов придает образу Кейт одновременно свежести и сексуальности. Безупречный тон кожи и нежно-розовая помада завершают этот во всех отношениях удачный образ.

Сияющий тон + красная помада

40+

30+

40+ Определенно не самый удачный выход французской актрисы — здесь Марион выглядит немного уставшей. Практически нюдовый материал (за исключением небольших стрелок) дополнен такой же «бесцветной» укладкой. Волосы уложены на один бок и заплетены в графичную косу — несмотря на ультрамодный тренд, прическа кажется устаревшей. 30+ Прекрасный пример того, на какие чудеса способен хайлайтер. Кожа Марион светится, поэтому и волосы на ее фоне выглядят блестящими и здоровыми. Финальный штрих — классическая матовая помада как яркий акцент в макияже. Волосы собраны в низкий хвост — этого более чем достаточно для завершения элегантного образа 41-летней актрисы.

Блики + дрейпинг

40+

30+

40+ Глухой каштановый цвет волос определенно добавил Кейт Бекинсейл минимум несколько лет. Пышная челка, закрывающая один глаз, лишь усугубляет ситуацию — такую прическу можно назвать не иначе как «возрастная». Коричневые тени в уголках глаз, призванные сделать взгляд распахнутым, напротив, зрительно уменьшили их. 30+ Достаточно было немного оживить оттенок волос с помощью солнечных бликов — и образ Кейт заиграл совершенно новыми красками. Грамотно сделанный дрейпинг с использованием персиковых румян и хайлайтера подчеркнул скулы актрисы, визуально уменьшив щеки. Финальный штрих: мерцающие тени жемчужного оттенка и подобранная в тон помада — и 43-летней Кейт едва ли дашь тридцать.

Простота + элегантность

45+

35+

45+ Интенсивный макияж глаз определенно противопоказан 42-летней Виктории Бекхэм. Стоит ей дополнить образ драматичными смоки или мейкапом в технике кошачий глаз — все, минимум плюс пять лет она себе обеспечила. Кроме того, супруге Дэвида Бекхэма идут элегантные пучки и классические локоны, но никак не бесцветные пряди, моментально придающие лицу болезненный землянистый оттенок. 35+ Во всех отношениях идеально составленный бьюти-образ Виктории. Сдержанный макияж в пастельных тонах с акцентом на глаза (немного подводки и удлиняющей туши) и элегантный пучок с небольшим начесом у корней и чуть выпущенными прядями. Миссис Бекхэм наглядно доказала: совершенство — в простоте.

Небрежные волны + чувство влюбленности

45+

35+

45+ Давайте признаемся, Дженнифер Лопес прекрасна всегда, однако и у нее бывают бьюти-промахи. Плотный тон в сочетании с насыщенными оранжево-золотистыми тенями и укладкой с графичными локонами — в итоге образ кажется перегруженным, добавляя певице пару-тройку лишних лет. 35+ Кто, глядя на эту фотографию, может сказать, что Джей Ло скоро исполнится 50 лет? Здесь мы видим полную противоположность первого образа – волосы уложены в небрежные волны, кожа подсвечена с помощью хайлайтера, губы увлажнены розовым блеском. Певица пришла поддержать Каспера Смарта, на тот момент своего бойфренда, — удивительное дело, рядом с ним певица действительно светилась от счастья.

Классика + женственность

50+

40+

50+ Кейт Бланшет не идет роль роковой соблазнительница. Ее история – элегантность и женственность в чистом виде. Ничего удивительно, что густые черные стрелки в сочетании с молодежной укладкой дали ровно противоположный эффект задуманному стилистами. 40+ Простой и лаконичный образ – вот главный козырь 47-летней актрисы. Здесь нет ничего лишнего – аккуратно собранные в хвост волосы с небольшим начесом у корней и макияж в пастельных тонах. Сомнений нет – перед нами признанная дива Голливуда.

Правильный блонд + яркая подводка

50+

40+

50+ На этой фотографии 49-летняя Николь выглядит существенно старше своих лет. Важную роль во всех бьюти-образах австралийки всегда играл правильно подобранный оттенок волос. Здесь он – тусклый и с легкой желтизной, а структура прядей сухая и поврежденная. Неудачно подобранный розовато-коричневый оттенок теней сделал взгляд актрисы уставшим и тяжелым, а губы без помада смотрятся непривычно тонкими и неухоженными. 40+ Теплый блонд в сочетании с голубой подводкой – прекрасное решение для ковровой дорожки. Элегантная укладка с немного подкрученными прядями смягчила черты лица Николь, добавив всему образу романтичности.

Челка + правильный макияж

50+

40+

50+ Многие поклонники решили, что короткая стрижка не сыграла на руку Холли Берри. Новая прическа лишь подчеркнула истинный возраст знаменитости. Неудачно подобранный оттенок помады слился с тоном лица, добавив всему образу неприятный оранжевый оттенок. 40+ Челка — еще один верный способ скостить себе пару-тройку лет. Длинные волосы в сочетании с пышкой челкой подарили Берри вторую молодость. Сияющий тон лица и правильно подобранный макияж губ и глаз — 50-летнюю актрису буквально не узнать!

Правильная укладка + естественность

50+

40+