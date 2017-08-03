Москва, я люблю тебя! гид по столице
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Сексуальный гороскоп на август sex-прогноз
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

    Красота

    Читайте в рубрике красоты последние новости о бьюти-новинках, мастер-классы от экспертов макияжа и косметологии, секреты красоты звезд и бьюти-тренды с мировых подиумов.

    03 августа 2017Тараненко Мария

    10 самых интересных бьюти-новинок августа

    Самые полезные ­новин­ки месяца выбрала бьюти-директор Мария Тараненко

    Времена, когда нишевый бренд Ex Nihilo ­выпускал только унисекс-парфюмы, про­шли. Новый Citizen X (25 000 руб.) посвя­щен исключительно мужчинам. Белый перец, мастиковое дерево, ирис... Делиться этим согревающим ­миксом ваш визави точно не захочет.

    Бьюти-новинки августаФОТОВалентин Золотухин

    Поклонники коллекции Orgasm, Nars, трепещите! Теперь в знаковом оттенке выходят не только румяна, лак, блеск для губ, но и помада (2 200 руб.). Легкая кремовая текстура, питательные компоненты и антиоксиданты... Сплошной эстетический Orgasm.

    Бьюти-новинки августаФОТОВалентин Золотухин

    Визажиcты YSL Beauty делятся секретом. Точнее, новым СС-кремом (2 100 руб.) с говорящим названием Top Secrets. Из трех оттенков — лилового, абрикосового и розового — мне приглянулся последний. Он мгновенно освежает цвет лица и придает коже естественное сияние.

    Бьюти-новинки августаФОТОВалентин Золотухин

    Этим летом эликсир № 3 «Совершенство волос», Olaplex (4 080 руб.), оделся по-пляжному: новую упаковку украсил пейзаж с пальмами на морском берегу. Внут­ри — два компактных средства для укрепления прядей, которые не займут много места в чемодане.

    Бьюти-новинки августаФОТОВалентин Золотухин

    Марка L'Occitane знает, как поднять настроение. Например, поместить все средства линии «Вербена-Цитрус» — от влажных салфеток до спрея для тела — в жизнерадостные салатовые упаковки. Гель для душа (1 990 руб.) особенно хорош: легко пенится и оставляет на коже приятный аромат прованской вербены.

    Бьюти-новинки августаФОТОВалентин Золотухин

    Салфетки для демакияжа Essentials, Artistry (650 руб.), сделаны из мягчайшего материала. Они легко скользят по коже, нежно очищая ее. Понравилось и то, что салфетки хорошо пропитаны демакиянтом, благодаря чему одной-двух ­вполне хватает на раз.

    Бьюти-новинки августаФОТОВалентин Золотухин

    Каждые 30 секунд в мире покупают один крем для рук Jeunesse Des Mains, Clarins (850 руб.). За счет экстракта шелковицы и масла кунжута он увлажняет, укрепляет и успокаивает кожу. Новой летней версии отдельный комплимент — за бодрящий лимонный аромат и красивый принт.

    Бьюти-новинки августаФОТОВалентин Золотухин

    Новая экспресс-маска в гамме ухода для юных Énergie De Vie, Lancôme (4 868 руб.). Ее наносят на три минуты для увлажнения и сияния кожи. А затем нежно массируют лицо, полируя его частицами жожоба и цедрой лимона. Помимо них, в состав средства традиционно вошли экстракты мелиссы, женьшеня и клюквы.

    Бьюти-новинки августаФОТОВалентин Золотухин

    Розовый, медный, ­иссиня-зеленый — эти теплые и романтичные оттенки собраны в палетке теней Sunset (6 200 руб.) из круизной коллекции Giorgio Armani. Похоже, самое время делать макияж в тон морским волнам, песку и заходящему солнцу.

    Бьюти-новинки августаФОТОВалентин Золотухин

    Аромат Sur L'Herbe, L'Artisan Parfumeur (8 700 руб.), — парфюмерная интерпретация картины Эдуарда Мане «Завтрак на траве». В стеклянном флаконе плещется освежающий коктейль из белого мускуса, древесных нот и так называемого «солнечного аккорда» — как его получили, не разглашают. Но звучит композиция ярко и по-летнему.

    Бьюти-новинки августаФОТОВалентин Золотухин

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз