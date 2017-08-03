10 самых интересных бьюти-новинок августа

Времена, когда нишевый бренд Ex Nihilo ­выпускал только унисекс-парфюмы, про­шли. Новый Citizen X (25 000 руб.) посвя­щен исключительно мужчинам. Белый перец, мастиковое дерево, ирис... Делиться этим согревающим ­миксом ваш визави точно не захочет.

ФОТО Валентин Золотухин

Поклонники коллекции Orgasm, Nars, трепещите! Теперь в знаковом оттенке выходят не только румяна, лак, блеск для губ, но и помада (2 200 руб.). Легкая кремовая текстура, питательные компоненты и антиоксиданты... Сплошной эстетический Orgasm.

ФОТО Валентин Золотухин

Визажиcты YSL Beauty делятся секретом. Точнее, новым СС-кремом (2 100 руб.) с говорящим названием Top Secrets. Из трех оттенков — лилового, абрикосового и розового — мне приглянулся последний. Он мгновенно освежает цвет лица и придает коже естественное сияние.

ФОТО Валентин Золотухин

Этим летом эликсир № 3 «Совершенство волос», Olaplex (4 080 руб.), оделся по-пляжному: новую упаковку украсил пейзаж с пальмами на морском берегу. Внут­ри — два компактных средства для укрепления прядей, которые не займут много места в чемодане.

ФОТО Валентин Золотухин

Марка L'Occitane знает, как поднять настроение. Например, поместить все средства линии «Вербена-Цитрус» — от влажных салфеток до спрея для тела — в жизнерадостные салатовые упаковки. Гель для душа (1 990 руб.) особенно хорош: легко пенится и оставляет на коже приятный аромат прованской вербены.

ФОТО Валентин Золотухин

Салфетки для демакияжа Essentials, Artistry (650 руб.), сделаны из мягчайшего материала. Они легко скользят по коже, нежно очищая ее. Понравилось и то, что салфетки хорошо пропитаны демакиянтом, благодаря чему одной-двух ­вполне хватает на раз.

ФОТО Валентин Золотухин

Каждые 30 секунд в мире покупают один крем для рук Jeunesse Des Mains, Clarins (850 руб.). За счет экстракта шелковицы и масла кунжута он увлажняет, укрепляет и успокаивает кожу. Новой летней версии отдельный комплимент — за бодрящий лимонный аромат и красивый принт.

ФОТО Валентин Золотухин

Новая экспресс-маска в гамме ухода для юных Énergie De Vie, Lancôme (4 868 руб.). Ее наносят на три минуты для увлажнения и сияния кожи. А затем нежно массируют лицо, полируя его частицами жожоба и цедрой лимона. Помимо них, в состав средства традиционно вошли экстракты мелиссы, женьшеня и клюквы.

ФОТО Валентин Золотухин

Розовый, медный, ­иссиня-зеленый — эти теплые и романтичные оттенки собраны в палетке теней Sunset (6 200 руб.) из круизной коллекции Giorgio Armani. Похоже, самое время делать макияж в тон морским волнам, песку и заходящему солнцу.

ФОТО Валентин Золотухин

Аромат Sur L'Herbe, L'Artisan Parfumeur (8 700 руб.), — парфюмерная интерпретация картины Эдуарда Мане «Завтрак на траве». В стеклянном флаконе плещется освежающий коктейль из белого мускуса, древесных нот и так называемого «солнечного аккорда» — как его получили, не разглашают. Но звучит композиция ярко и по-летнему.