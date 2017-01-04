10 процедур, последствия которых лучше переждать дома

Не все косметологические процедуры гарантируют моментальный эффект: иногда эксперименты с внешностью оборачиваются синяками, отеками и другими неприятными дефектами. Чтобы не испытывать чувства дискомфорта из-за подозрительных взглядов коллег, перенесите запись на процедуры из нашего обзора на новогодние праздники. За неделю вы точно успеете привести себя в порядок, чтобы выйти на работу во всеоружии.

Нитевой лифтинг

Основным преимуществом нитевого лифтинга перед операционной подтяжкой лица является малоинвазивность — то есть отсутствие разрезов, швов и рубцов на коже. Тем не менее и у этой процедуры есть свои побочные эффекты: боль, отек и синяки на месте введения нитей. Обычно недели хватает для полного восстановления, однако процесс заживления можно существенно ускорить. Например, с помощью LED-технологии с применением специальных средств на основе заживляющих компонентов: растительные экстракты и лактоферрин способствуют снижению отечности и размера гематом. Самостоятельно дома можно попробовать снизить симптоматику с помощью препаратов на основе плацентарного экстракта и лактоферрина. Категорически запрещается в течение 10 дней давить, массировать, снимать корочки в местах введения нитей. Попробуйте снизить мимическую активность в ближайшие 10 дней, отказаться от посещения тренажерного зала, а также не наносите декоративную косметику.

Контурная пластика

Контурная пластика помогает скорректировать как поверхностные, так и глубокие морщины, а также предотвратить провисание мягких тканей при помощи введения гиалуроновой кислоты различной плотности. Любая инъекция может вызвать образование синяка и отека, однако сегодня все более популярен метод применения канюль (тупоконечная игла, которая раздвигает ткани, не травмируя их), который помогает снизить риск возникновения любых эстетических дефектов. В случае образования гематомы в домашних условиях рекомендуется применять различные компрессы с препаратами, ускоряющими «созревание» и рассасывание синяка. Нельзя посещать сауну и активные массажи в течение 14 дней, а также самостоятельно разминать и растирать места инъекций. В случае пульсирующей боли, изменения цвета вокруг зоны коррекции, повышения местной и общей температуры тела необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

Биоревитализация

Гиалуроновая кислота — основа состава препаратов, использующихся для самых востребованных процедур в эстетической медицине: мезотерапии, биоревитализации и контурной пластики. Бесценное свойство гиалуронки — притягивать влагу, во много раз превышающую ее собственную молекулярную массу. Именно она отвечает за красоту и здоровье кожи на клеточном уровне. Курс биоревитализации помогает справиться с обезвоженностью, восстановить водный баланс в клетках, а также решить ненавистную проблему мимических морщин. Единственный минус от процедуры — микроранки в местах введения иглы, которые могут создать эффект сыпи на лице. Для экспресс-заживления идеально подойдут средства, направленные на уплотнение поврежденных капилляров, на основе плацентарных экстрактов и лактоферрина.

Плазмолифтинг (PRP)

Плазмолифтинг — одна из самых популярных и действенных антивозрастных процедур последних лет, однако до сих пор есть пациенты, которые опасаются ее тестировать. Суть процедуры — в заборе вашей собственной венозной крови, которую в специальной пробирке помещают в центрифугу, где происходит отделение тромбоцитарной плазмы от крови пациента. Эта самая плазма и вводится под кожу, так как она — настоящий кладезь самых полезных микроэлементов для кожи. Впрочем, процедура довольно болезненная — даже после обезболивания кожа остается чувствительной. Кроме того, последствием от плазмолифтинга может быть нарушение капиллярного русла, результатом чего становится вероятность возникновения отечности и гаматом. В домашних условиях рекомендуется наносить на поврежденные участки препараты на основе лактоферрина, растительных экстрактов (гамамелис, арника, календула), гиалуроновой кислоты и плаценты. Ни в коем случае не снимайте корочки на ранках в местах введения иглы, не принимайте душ в течение 6 часов, временно откажитесь от посещения сауны и бани, а также массажа и физиопроцедур.

Фраксель

Лазерное воздействие — один из самых эффективных способов борьбы с возрастными изменениями, пигментацией и сосудистой сеткой. После обработки на лазерной установке «Фраксель» кожа становится более упругой и гладкой, несовершенства исчезают, а в клетках запускается процесс самостоятельной регенерации. Последствиями от процедуры, как правило, становятся отек, покраснения и шелушение, чем-то напоминающие результат от солнечного ожога. Дома рекомендуется как можно чаще увлажнять лицо восстанавливающими препаратами на основе церамидов и гиалуроновой кислоты, а также средствами с UV-фильтрами. Чтобы ускорить процесс заживления, подойдут процедуры с применением микротоков. Категорически запрещается наносить декоративную косметику в течение 12 часов после процедуры, а также загорать на активном солнце в течение одного месяца.

Лечение сосудистых изменений

Купероз, или сосудистая сетка на лице, — эстетический дефект, справиться с которым можно с помощью процедуры коагуляции (сужения) сосудов. Существует два метода воздействия — лазером и вспышками света. В результате в ходе нагревания сосуд сужается и в итоге исчезает. Из-за своей болезненности процедура проводится под местной анестезией, а в числе возможных последствий могут оказаться небольшие гематомы и покраснения, которые в течение нескольких дней проходят самостоятельно.

Клеточное омоложение (SPRS)

В отличие от плазмолифтинга, при SPRS-терапии используется не кровь, а клетки. Процедура начинается с забора маленького кусочка кожи (биоптата), из которого в лаборатории выращивают собственные фибробласты, отвечающие за выработку коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты в клетках. Далее их вводят в кожу пациента. Результатом от процедуры может стать появление мелких гематом, легкой отечности и болезненности. Чтобы устранить возможный дискомфорт, активно используйте регенерирующие и увлажняющие средства, а также средства на основе лактоферрина.

Алмазная микродермабразия

Метод поверхностной шлифовки кожи, в котором в качестве отшелушивающего средства используются насадки с алмазным напылением. Процедура идеальна для борьбы с тусклым цветом лица, растяжками, рубцами и следами от акне. Результатом от пилинга могу стать незначительные покраснения, которые, как правило, проходят самостоятельно в течение 1-2 дней. Для домашнего ухода рекомендуется использовать мягкие средства с растительными компонентами, витаминами и маслами. Иногда на 2-3 день возможно возникновение сухости и шелушения, с которыми можно справиться с помощью интенсивного увлажнения. В первую неделю после процедуры рекомендуется усилить защиту от солнца, а также отказаться от жестких скрабов и кислот.

Лазерная шлифовка

Данная процедура помогает решить как проблему возрастных изменений кожи, так и эстетических дефектов, например, постакне, стрии и рубцы. После лазерной шлифовки может сохраняться несущественный отек и покраснение, а также выделение лимфы в местах самостоятельной обработки антисептиками. На 2-4 день может наблюдаться сухость и шелушение — проблема решается с помощью увлажняющих и регенерирующих препаратов. На протяжении трех месяцев обязательно использование средств с высоким уровнем защиты от солнца.

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