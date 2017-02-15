10 лучших средств для кожи вокруг глаз

В эффективность кремов для глаз можно верить, а можно нет, но факт остается фактом – благодаря ежедневному использованию этих невидимых помощников красоты кожа приобретает совершенно иное качество. Мы собрали самые эффективные средства для ухода за чувствительной кожей вокруг глаз, которые способны на небельшие чудеса.

Chanel Hydra Beauty Gel Yeux

Классика жанра, гель для интенсивного увлажнения кожи вокруг глаз Chanel Hydra Beauty Gel Yeux - незаменимый бьюти-продукт в женской косметичке. Средство на основе экстракта камелии и голубого имбиря насыщает клетки потерянной влагой, возвращая коже тонус и упругость.

Anne Semonin Super Active Contour Serum

Антивозрастная сыворотка для кожи вокруг глаз Anne Semonin Super Active Contour Serum – это слезы единорога в чистом виде. Практически невесомая гелевая текстура продукта моментально впитывается, а финальный результат превосходит все ожидания – кожа гладкая, увлажненная и упругая, а от сетки мимических морщин не остается и следа.

Thalgo Hyalurinic Eye-Patch Masks

Патчи с эффектом «филлера» - вы когда-нибудь о таком слышали? Удобные тканевые мини-маски Thalgo Hyalurinic Eye-Patch Masks деликатно ухаживают за чувствительной кожей вокруг глаз, снимая усталость и отечность. Секрет – в морской гиалуроновой кислоте в составе, которая оказывает мощное увлажняющее и разглаживающее действие.

Karin Herzog Eye Contour Cream

Крем для глаз Karin Herzog Eye Contour Cream выбирает сама герцогиня Кембриджская, а это уже говорит о многом. За чудодейственный эффект отвечает мультивитаминный комплекс, а также фирменные 0,5% кислорода – не зря вся косметика швейцарской марки носит название кислородной. Средство стирает темные круги под глазами, возвращая коже сияющий и отдохнувший вид.

Givenchy Hydra Sparkling

Охлаждающий гель для глаз Givenchy Hydra Sparkling не просто гениально питает и увлажняет кожу вокруг глаз, но также помогает справиться с утренней отечностью. Средство творит настоящие чудеса — всего за 7 дней уходят темные круги под глазами, а через месяц использования сокращаются морщины. В качестве бонуса — отдохнувший вид и ухоженная кожа.

Erborian Total Eye

Корейцы знают толк в уходе за кожей: очередное тому доказательство – восстанавливающий уход для зоны вокруг глаз Erborian Total Eye из линии Женьшень. Средство по праву может носить звание универсального продукта 3 в1: оно одновременно решает проблему темных кругов, отечности, а также оказывает легкий эффект лифтинга. Чудеса да и только!

SkinCeuticals Eye Balm

Бальзам SkinCeuticals Eye Balm идеален для чувствительной кожи. Продукт помогает справиться с сухостью, кругами под глазами, а также мелкими мимическими морщинами. В его составе – смягчающие вещества и экстракт ромашки, которые не вызывают покраснения и раздражений.

La Roche-Posay Toleriane Ultra Eye Contour

Увлажняющий крем La Roche-Posay Toleriane Ultra Eye Contour – это бережный уход за нежной областью вокруг глаз на основе легендарной термальной воды La Roche-Posay. Средство в два счета снимает малейшие покраснения, раздражения и отечность, качественно смягчая и увлажняя чувствительную кожу.

Ausganica Rose Eye Serum Retinol Eye Gel

Сыворотка для век «Роза» от бренда австралийской косметики Ausganica убирает отечность и возрастные изменения, избавляя от видимой усталости. Всего каких-то несколько дней — и кожа преображается. Масло шиповника и экстракт бамии в составе маскируют темные круги за счет легкого осветляющего эффекта, а масло арганового дерева гарантирует ощутимый лифтинг-эффект.

Retinol Eye Gel