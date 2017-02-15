Москва, я люблю тебя! гид по столице
Какая историческая эпоха вам к лицу? тест ELLE
Неделя моды в Нью-Йорке сезон осень-зима 2017/18
«Оскар – 2017» главная кинопремия года
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Красота

Читайте в рубрике красоты последние новости о бьюти-новинках, мастер-классы от экспертов макияжа и косметологии, секреты красоты звезд и бьюти-тренды с мировых подиумов.

15 февраля 2017

10 лучших средств для кожи вокруг глаз

Проверено – эти кремы действительно работают

В эффективность кремов для глаз можно верить, а можно нет, но факт остается фактом – благодаря ежедневному использованию этих невидимых помощников красоты кожа приобретает совершенно иное качество. Мы собрали самые эффективные средства для ухода за чувствительной кожей вокруг глаз, которые способны на небельшие чудеса.

10 лучших средств для кожи вокруг глаз

Chanel Hydra Beauty Gel Yeux

Chanel Hydra Beauty Gel Yeux

Классика жанра, гель для интенсивного увлажнения кожи вокруг глаз Chanel Hydra Beauty Gel Yeux - незаменимый бьюти-продукт в женской косметичке. Средство на основе экстракта камелии и голубого имбиря насыщает клетки потерянной влагой, возвращая коже тонус и упругость.

Anne Semonin Super Active Contour Serum

Anne Semonin Super Active Contour Serum

Антивозрастная сыворотка для кожи вокруг глаз Anne Semonin Super Active Contour Serum – это слезы единорога в чистом виде. Практически невесомая гелевая текстура продукта моментально впитывается, а финальный результат превосходит все ожидания – кожа гладкая, увлажненная и упругая, а от сетки мимических морщин не остается и следа.

Thalgo Hyalurinic Eye-Patch Masks

Thalgo Hyalurinic Eye-Patch Masks

Патчи с эффектом «филлера» - вы когда-нибудь о таком слышали? Удобные тканевые мини-маски Thalgo Hyalurinic Eye-Patch Masks деликатно ухаживают за чувствительной кожей вокруг глаз, снимая усталость и отечность. Секрет – в морской гиалуроновой кислоте в составе, которая оказывает мощное увлажняющее и разглаживающее действие.

Karin Herzog Eye Contour Cream

Karin Herzog Eye Contour Cream

Крем для глаз Karin Herzog Eye Contour Cream выбирает сама герцогиня Кембриджская, а это уже говорит о многом. За чудодейственный эффект отвечает мультивитаминный комплекс, а также фирменные 0,5% кислорода – не зря вся косметика швейцарской марки носит название кислородной. Средство стирает темные круги под глазами, возвращая коже сияющий и отдохнувший вид.

Givenchy Hydra Sparkling

Givenchy Hydra Sparkling

Охлаждающий гель для глаз Givenchy Hydra Sparkling не просто гениально питает и увлажняет кожу вокруг глаз, но также помогает справиться с утренней отечностью. Средство творит настоящие чудеса — всего за 7 дней уходят темные круги под глазами, а через месяц использования сокращаются морщины. В качестве бонуса — отдохнувший вид и ухоженная кожа.

Erborian Total Eye

Erborian Total Eye

Корейцы знают толк в уходе за кожей: очередное тому доказательство – восстанавливающий уход для зоны вокруг глаз Erborian Total Eye из линии Женьшень. Средство по праву может носить звание универсального продукта 3 в1: оно одновременно решает проблему темных кругов, отечности, а также оказывает легкий эффект лифтинга. Чудеса да и только!

SkinCeuticals Eye Balm

SkinCeuticals Eye Balm

Бальзам SkinCeuticals Eye Balm идеален для чувствительной кожи. Продукт помогает справиться с сухостью, кругами под глазами, а также мелкими мимическими морщинами. В его составе – смягчающие вещества и экстракт ромашки, которые не вызывают покраснения и раздражений.

La Roche-Posay Toleriane Ultra Eye Contour

La Roche-Posay Toleriane Ultra Eye Contour

Увлажняющий крем La Roche-Posay Toleriane Ultra Eye Contour – это бережный уход за нежной областью вокруг глаз на основе легендарной термальной воды La Roche-Posay. Средство в два счета снимает малейшие покраснения, раздражения и отечность, качественно смягчая и увлажняя чувствительную кожу.

Ausganica Rose Eye Serum Retinol Eye Gel

Ausganica Rose Eye Serum Retinol Eye Gel

Сыворотка для век «Роза» от бренда австралийской косметики Ausganica убирает отечность и возрастные изменения, избавляя от видимой усталости. Всего каких-то несколько дней — и кожа преображается. Масло шиповника и экстракт бамии в составе маскируют темные круги за счет легкого осветляющего эффекта, а масло арганового дерева гарантирует ощутимый лифтинг-эффект.

Retinol Eye Gel

Retinol Eye Gel

Антивозрастной гель Retinol Eye Gel борется с первыми признаками старения, повышая эластичность и тонус кожи вокруг глаз. Микрокапсулы ретинола, проникая в самые глубинные слои кожи, оказывают мощный антивозрстной эффект за счет увеличения выработки естественного коллагена в клетках.

Материалы по темам

Все и сразу: новые бьюти-линии для лицаВозвращаем тонус: лосьоны для лица, которые творят чудесаМолода и прекрасна: анти-эйдж новинки для лица

ELLE проекты

Все начистотуСтефания Маликова – о вечном чувстве и любви с первого взгляда
КонтурингВсе о самом ярком бьюти-тренде года
Новая РоскошьЗвездные герои делятся своим мнением
Базовый гардероб20 идеальных пар кроссовок на весну
Альтернатива «голым» платьямНовый звездный тренд: «декольте наоборот»

Читайте также

ТехникаELLE Obsession: кофемашина Saeco PicoBaristo
ЗдоровьеПочему витамин D — суперзвезда здоровья и красоты?
НовостиОбъявлены победители премии ELLE International Beauty Awards 2017
ТрендыМодный маникюр 2017: основные тенденции

ELLE рекомендует

ПрактикаКак создать идеальный макияж глаз?
ЗвездыНа высшем уровне: политики и их романы со звездами
ПрактикаGet Slim: самые действенные антицеллюлитные средства
Практика4 самые красивые палетки теней этого сезона

Лучшее на Elle

Семья и детиБрачные игры: почему нам больше не хочется замуж
ТрендыСнова в моде: забытые вещи в вашем гардеробе
Практика20 идеальных пар кроссовок на весну
ЕдаПо крупицам: 7 оригинальных блюд с гречкой
ТрендыМодный маникюр 2017: основные тенденции
ТрендыКрасота в деталях: бьюти-тренды сезона весна-лето 2017
ПрактикаМакияж для романтического свидания
ТрендыБьюти-тренд: блестки и стразы в макияже
ПрактикаВсе и сразу: новые бьюти-линии для лица
ЕдаПолезные свойства брусники
Любовь и сексБольшой любовный гороскоп на 2017 год
ПрактикаКак создать идеальный макияж глаз?
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены

Читайте далее

16 лучших кремов для рук

Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

Получать уведомления

X
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.