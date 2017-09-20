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    Читайте в рубрике красоты последние новости о бьюти-новинках, мастер-классы от экспертов макияжа и косметологии, секреты красоты звезд и бьюти-тренды с мировых подиумов.

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    Кейт  Хадсон
    25%
    Эмма  Стоун
    31%
    Николь  Кидман
    8%
    Бри  Ларсон
    5%
    Сальма  Хайек
    13%
    Кейли  Куоко
    18%
    Чей образ на премии SAG Awards вам больше нравится?

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    Рубрика "Бьюти-блог" - о том, как выглядеть красивой и сохранить молодость надолго. Эксперты и косметологи откроют секреты, как сделать кожу сияющей и упругой, а фигуру стройной и подтянутой с помощью эффективных советов и рекомендациям по лучшим косметическим новинкам. Как делать лифтинг-гимнастику лица и самомассаж, как правильно читать этикетку, что искать в составе средств, - все это мы расскажем в Бьюти-блоге. Редакторы и визажисты поделятся секретами создания макияжа по последним тенденциям с мировых подиумов, расскажут, как подчеркнуть естественную красоту, скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства. Рекомендации, советы и личный опыт - как сделать макияж в домашних условиях. Редакция и эксперты индустрии регулярно тестируем новые косметические средства и процедуры, рассказывают о лучших продуктах и делимся результатами. Неотъемлемой частью раздела бьюти-блог является обзор самых эффективных тренировок, лучших фитнес-клубов и спортивных центов: йога, пилатес, тай-цзы, новые программы по созданию идеальной фигуры и коррекции проблемных зон. Мы пишем только о том, что проверено и протестировано.

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