5-дневная детокс-диета Гвинет Пэлтроу

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44-летняя голливудская актриса поделилась новой эффективной диетой, которая поможет восстановиться после праздников
Актриса Гвинет Пэлтроу никогда не скрывает от поклонников правила, которые помогают ей держать себя в форме. В начале года совместно с диетологами она традиционно публикует на собственном сайте Goop.com детокс-диету, которая поможет восстановиться после новогодних каникул.
Диета 2017 года рассчитана на пять дней. Максимальное время приготовления представленных в меню блюд составляет 20 минут. На время диеты исключаются глютен, кофеин, алкоголь, сахар, красное мясо, соя и еще ряд продуктов.
Каждое утро следует начинать со стакана теплой воды с лимоном, а завтрак запивать пряным латте на основе растительного молока. Есть при этом нужно четыре раза в день.
Гвинет ПэлтроуФОТО
Понедельник:
Овсянка с яблоками и корицей
Овощной салат с вареной курицей и ореховым маслом
Батончик гранолы
Чили кон карне с индейкой и бататом
Вторник:
Куриный бульон с яйцом
Чили кон карне с индейкой и бататом
Горсть сырых орехов кешью и яблоко
Чечевица с лососем и радиккьо на гриле
Среда:
Рисовый хлебец с половиной авокадо и вареным яйцом
Суп из чечевицы
Батончик гранолы
Дим-самы из курицы и капусты
Четверг:
Овсянка с яблоками и корицей
Облегченная версия салата Нисуаз
Рисовый хлебец с авокадо и морской солью
Тайский салат Лаап (Лааб) и запеченный батат с пастой мисо
Пятница:
Куриный бульон с яйцом
Овощные рулеты с бататом и соусом мисо
Батончик гранолы
Жареный рис по-тайски
В одном из последних интервью Гвинет Пэлтроу призналась, что иногда отклоняется от собственных принципов здорового питания и позволяет себе вредную пищу. «Я не верю в то, что нужно полностью исключать из рациона какие-то продукты. Я верю в наслаждение жизнью», — объяснила она. По ее словам, именно баланс помогает ей сохранять фигуру и при этом чувствовать себя счастливой.
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