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19 января 2017

5-дневная детокс-диета Гвинет Пэлтроу

44-летняя голливудская актриса поделилась новой эффективной диетой, которая поможет восстановиться после праздников

Актриса Гвинет Пэлтроу никогда не скрывает от поклонников правила, которые помогают ей держать себя в форме. В начале года совместно с диетологами она традиционно публикует на собственном сайте ‪Goop.com‬ детокс-диету, которая поможет восстановиться после новогодних каникул.

Гвинет Пэлтроу

Диета 2017 года рассчитана на пять дней. Максимальное время приготовления представленных в меню блюд составляет 20 минут. На время диеты исключаются глютен, кофеин, алкоголь, сахар, красное мясо, соя и еще ряд продуктов.

Каждое утро следует начинать со стакана теплой воды с лимоном, а завтрак запивать пряным латте на основе растительного молока. Есть при этом нужно четыре раза в день.

Гвинет Пэлтроу

Гвинет Пэлтроу

ФОТОGetty Images

Меню 5-дневной детокс-диеты Гвинет Пэлтроу:

Понедельник:

Овсянка с яблоками и корицей

Овощной салат с вареной курицей и ореховым маслом

Батончик гранолы

Чили кон карне с индейкой и бататом


Вторник:

Куриный бульон с яйцом

Чили кон карне с индейкой и бататом

Горсть сырых орехов кешью и яблоко

Чечевица с лососем и радиккьо на гриле


Среда:

Рисовый хлебец с половиной авокадо и вареным яйцом

Суп из чечевицы

Батончик гранолы

Дим-самы из курицы и капусты

Четверг:

Овсянка с яблоками и корицей

Облегченная версия салата Нисуаз

Рисовый хлебец с авокадо и морской солью

Тайский салат Лаап (Лааб) и запеченный батат с пастой мисо


Пятница:

Куриный бульон с яйцом

Овощные рулеты с бататом и соусом мисо

Батончик гранолы

Жареный рис по-тайски

В одном из последних интервью Гвинет Пэлтроу призналась, что иногда отклоняется от собственных принципов здорового питания и позволяет себе вредную пищу. «Я не верю в то, что нужно полностью исключать из рациона какие-то продукты. Я верю в наслаждение жизнью», — объяснила она. По ее словам, именно баланс помогает ей сохранять фигуру и при этом чувствовать себя счастливой.

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