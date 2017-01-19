5-дневная детокс-диета Гвинет Пэлтроу

Актриса Гвинет Пэлтроу никогда не скрывает от поклонников правила, которые помогают ей держать себя в форме . В начале года совместно с диетологами она традиционно публикует на собственном сайте ‪Goop.com‬ детокс-диету, которая поможет восстановиться после новогодних каникул .

Диета 2017 года рассчитана на пять дней. Максимальное время приготовления представленных в меню блюд составляет 20 минут. На время диеты исключаются глютен, кофеин, алкоголь, сахар, красное мясо, соя и еще ряд продуктов.

Каждое утро следует начинать со стакана теплой воды с лимоном, а завтрак запивать пряным латте на основе растительного молока. Есть при этом нужно четыре раза в день.