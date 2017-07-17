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    Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

    17 июля 2017Мирошник Лариса

    Большой улов: обои, ткани, посуда и другой декор с изображением рыб

    Если обустроить собственный пруд с золотыми рыбками пока что руки не доходят, можно украсить интерьер их изображениями на стенах, подушках, коврах, тарелках и где только душа пожелает

    Удачный улов: обои, ткани, посуда и другой декор интерьера с рыбами

    Влагостойкое настенное покрытие на основе винила, суперустойчивое покрытие можно размещать во влажных помещениях с большой механической нагрузкой, SkinWall, www.skinwall.it

    Удачный улов: обои, ткани, посуда и другой декор интерьера с рыбами

    Тарелка, Zara Home, www.zarahome.com/ru

    Удачный улов: обои, ткани, посуда и другой декор интерьера с рыбами

    Ковер Fishes, дизйан Barber & Osberby для The Rug Company, www.therugcompany.com

    Удачный улов: обои, ткани, посуда и другой декор интерьера с рыбами

    Чаша Vessel, цветной хрусталь, Moser, www.moser-glass.com, "Дом Фарфора"

    Удачный улов: обои, ткани, посуда и другой декор интерьера с рыбами

    Обои и обивочные ткани с изображением рыб, Pierre Frey, www.pierrefrey.com

    Удачный улов: обои, ткани, посуда и другой декор интерьера с рыбами

    Обои Yardbirds, дизайн Джио Пагани для Wall & Deco, www.wallanddeco.com

    Удачный улов: обои, ткани, посуда и другой декор интерьера с рыбами

    Декоративные фигурки-игрушки Рыбы, дерево, Vitra, www.vitra.com

    Удачный улов: обои, ткани, посуда и другой декор интерьера с рыбами

    Обои из серии Aquarium, WallPepper, www.wallpepper.it

    Удачный улов: обои, ткани, посуда и другой декор интерьера с рыбами

    Блюдо "Рыба", фарфор, ручная роспись, Bordallo Pinheiro, bordallopinheiro.com, "Дом Фарфора"

    Удачный улов: обои, ткани, посуда и другой декор интерьера с рыбами

    Декоративные подушки-думки, Iosis by Yves Delorme, www.yvesdelorme.com

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