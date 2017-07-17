Большой улов: обои, ткани, посуда и другой декор с изображением рыб

Если обустроить собственный пруд с золотыми рыбками пока что руки не доходят, можно украсить интерьер их изображениями на стенах, подушках, коврах, тарелках и где только душа пожелает