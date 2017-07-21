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    Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

    21 июля 2017

    Занавес! Модные шторы: лучшее из Instagram

    Дизайнеры рекомендуют менять шторы раз в сезон. Из каких тканей декораторы советуют шить модную «одежду» для окон? Изучаем примеры из Instagram

    Создать теплую атмосферу в гостиной помогут английские ткани. Большой выбор – у марки Osborne & Little. Наш фаворит – эта ткань с изображением сов и белочек. Рисунок можно рассматривать бесконечно! Дизайнеры предлагают обтянуть этой же тканью одну из диванных подушек. @osborneandlittle Squirrels in the sitting room! Curio blinds co-ordinated with Mikado Velvet on the sofa in dark aqua.

    В оформлении номера парижского отеля Relais Christine декоратор Лаура Гонсалес использовала ткани французского текстильного дома Pierre Frey. Здесь на окнах – текстиль из коллекции бренда Le Manach, принадлежащего семье Фрей. @lamaisonpierrefrey Fantastic room at @relaischristine designed by @lauragonzalezofficiel featuring here our Le Manach fabrics woven in our ateliers in France ! #love #interior #homedecor

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    Ткань Muritius французской марки Pierre Frey с тропическим принтом идеально вписалась в интерьер ванной комнаты. Рисунок с пальмовыми листьями отлично подходит для создания летнего настроения.

    Марка Casamance предлагает другой вариант - шторы с орнаментом в виде ярких перьев. Палитра у ткани – теплая, ассоциирующаяся с осенней гаммой. @casamance_official All the forest seems to be whispering the same name: Paradisiaca

    Выбрать шторы в детскую – сложная задача. Ткань Arty из коллекции Pierre Frey - идеальный вариант. Узор представляет собой будто бы забрызганный красками холст. Поэтому даже если маленькие художники захотят внести свою лепту и самостоятельно его разукрасить, их каракули и мазки краской гармонично впишутся в орнамент. @lamaisonpierrefrey «Arty» printed linen by @amylberry #love #interior #homedecor #colors

    Миланский дуэт Dimore Studio в оформлении своей галереи в дни Миланского мебельного салона использовали драпировки из самых разных тканей. Один из приемов - продолжение в рисунке штор орнамента обоев. Их примеры всегда вдохновляют!

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    В оформлении лобби и номеров парижской отеля Saint Marc дизайнеры Dimore Studio уделили огромное внимание тканям.

    Ткани итальянского бренда Dedar можно увидеть как в новых дизайнерских отелях, так и в частных домах. Дизайнеры марки следят за модой. Ткань Intarsiato из новой коллекции привлекает внимание своим необычным принтом с трехмерным эффектом. @dedarmilano The Intarsiato fabric from our new collection catches the eye with its unique three-dimensional and monochrome geometric design. #dedarmilano #interiors #design credits: @andreaferraristudio

    Другие хиты из новой коллекции итальянского бренда Dedar - ткани Fresco, Manifesto Futuristo и Geometric Picnic. Все орнаменты доступны в разных цветах!

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    Еще один модный прием - шторы из ткани с эффектом деграде, когда один цвет плавно переходит в другой. Примеров множество. Вверху - ткань Oxford Horizon от Dedar и новые ткани Breva из коллекции марки Casamance.

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