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    Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

    10 июля 2017

    Весь в белом! Топ-12 предметов для летнего дома

    Белый цвет, ассоциирующийся со свежестью и чистотой, пожалуй, один из самых популярных в летних коллекциях мебели, тканей и посуды. Он отлично сочетается и с солнечным желтым, и с оттенком морской волны, и с золотым!

    топ 10

    Кресла и пуфы Ghost из коллекции итальянского дизайнера Паолы Навоне для Gervasoni. Сама Паола выбрала их для интерьера своего дома в Италии, отметив, что они невероятно удобные и универсальные! Благодаря белоснежным чехлам, кресла не кажутся громоздкими - они будто бы растворяются в пространстве.

    топ 10

    Коллекция посуды Fluen - новая работа дизайнера Альфредо Хаберли для марки Furstenberg, анонсированная им в рамках международной выставки Maison & Objet 2017.

    топ 10

    Cтеллаж Web из кориана - результат сотрудничества архитектора Дэниэля Либескинда и компании Poliform. Конструкция модульная. Ее можно наращивать, исходя из высоты потолков.

    топ 12

    По мнению марки Sieger by Fürstenberg, белый фарфор выигрышнее всего акцентирует золото! Не поспоришь.

    топ 10

    Держатель для ножа в виде белого крокодильчика Nile & Co, Sieger by Fürstenberg.

    топ 12

    Столики Sea Anemones–White, ограниченный тираж. Дизайн Пии Марии Рэдер для Galerie BSL. Как следует из названия, источником вдохновения для дизайнера послужили подводные организмы — актинии или морские анемоны.

    топ 10

    Шкаф из коллекции Grado, дизайн Рона Гилада для итальянского бренда Molteni & C. Оригинальная модель напоминает сложенный гармошкой чистый бумажный лист.

    топ 10

    Стул Lounge Chair White Laminate shell из коллекции марки Cappellini.

    топ 10

    Табурет Blossom, дизайн Токуджина Йосиоки, коллекция для путешествий Louis Vuitton Objets Nomades. Отделка из кожи.

    топ 10

    Вазы из коллекции Accretion, дизайн Ники и Саймона Хаас, The Haas Brothers. Ручная работа.

    топ 10

    Диван Hard & Soft, дизайн Паолы Навоне для Baxter в обивке из белой кожи может стать композиционной доминантой гостиной.

    топ 10

    Ткань Eriko, новая коллекция марки Nya Nordiska. Основа - тонкая, льняная. При создании этого дизайна авторы вдохновлялись Японией.

    топ 10

    Диван Officina, дизайн братьев Ронана и Эрвана Буруллеков для Magis - новинка Миланского мебельного салона 2017. Белоснежная обивка эффектно выделяется на фоне изящного металлического каркаса необычной формы.

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