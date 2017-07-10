Весь в белом! Топ-12 предметов для летнего дома

Кресла и пуфы Ghost из коллекции итальянского дизайнера Паолы Навоне для Gervasoni. Сама Паола выбрала их для интерьера своего дома в Италии, отметив, что они невероятно удобные и универсальные! Благодаря белоснежным чехлам, кресла не кажутся громоздкими - они будто бы растворяются в пространстве.

Коллекция посуды Fluen - новая работа дизайнера Альфредо Хаберли для марки Furstenberg, анонсированная им в рамках международной выставки Maison & Objet 2017.

Cтеллаж Web из кориана - результат сотрудничества архитектора Дэниэля Либескинда и компании Poliform. Конструкция модульная. Ее можно наращивать, исходя из высоты потолков.

По мнению марки Sieger by Fürstenberg, белый фарфор выигрышнее всего акцентирует золото! Не поспоришь.

Держатель для ножа в виде белого крокодильчика Nile & Co, Sieger by Fürstenberg.

Столики Sea Anemones–White, ограниченный тираж. Дизайн Пии Марии Рэдер для Galerie BSL. Как следует из названия, источником вдохновения для дизайнера послужили подводные организмы — актинии или морские анемоны.

Шкаф из коллекции Grado, дизайн Рона Гилада для итальянского бренда Molteni & C. Оригинальная модель напоминает сложенный гармошкой чистый бумажный лист.

Стул Lounge Chair White Laminate shell из коллекции марки Cappellini.

Табурет Blossom, дизайн Токуджина Йосиоки, коллекция для путешествий Louis Vuitton Objets Nomades. Отделка из кожи.

Вазы из коллекции Accretion, дизайн Ники и Саймона Хаас, The Haas Brothers. Ручная работа.

Диван Hard & Soft, дизайн Паолы Навоне для Baxter в обивке из белой кожи может стать композиционной доминантой гостиной.

Ткань Eriko, новая коллекция марки Nya Nordiska. Основа - тонкая, льняная. При создании этого дизайна авторы вдохновлялись Японией.