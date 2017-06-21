Вдохновляющие идеи для освещения сада

«Всякий, у кого есть библиотека и сад, не нуждается больше ни в чем», – говорил Марк Туллий Цицерон. «Разве что в дизайнерских светильниках», – осмелимся добавить от себя. Правильно подобранные светильники вечером помогут создать атмосферу дачной романтики и высветить самые красивые участки сада, а днем они будут выполнять функцию декоративного украшения ландшафта.

Садово-парковые светильники из коллекции Amphora испанской компании Bover с плафоном из синтетических плетеных волокон, www.familyhall.ru, www.interior-market.ru

Светильники Bamboo от Vibia в виде металлических стеблей бамбука незаметно растворяются в ландшафте, www.bclight.ru www.krassky.ru

Еще одно светящееся дерево – светильник из коллекции Blau, Gandia Blasco, www.gandiablasco.com

Садовые фонари, коллекция Campanone Appoggio, ModoLuce, www.modoluce.com

Забытые в саду инструменты? Именно такую форму дизайнер Маттео Уголини придал светильникам Tobia, которые он создал для марки Karman, www.karmanitalia.it, www.sale7.com

Светильники Tobia, дизайн Маттео Уголини, Karman, www.karmanitalia.it, www.sale7.com

Хорошая новость: легендарные стальные светильники Lampe Gras от DCW éditions появились и в уличной версии, www.lampegras.ru

Переносной светильник FollowMe, Marset.

Коллекция Ginko от De Castelli – это одновременно фонари и садовые скульптуры в форме огромных листьев, www.decastelli.it

Уличный светильник Globe, Ligne Roset, www.ligne-roset.com

Светильник-фонарь из серии Kersalé’s Lanterne, дизайн Микеле де Луччи для Hermès, имеет характерную для бренда кожаную отделку с водоотталкивающей пропиткой.

Светодиодная гирлянда Lucas датской марки Sirius выполнена в ретро-стиле. Натянутая между деревьями или под крышей беседки она внесет винтажный колорит в оформление современной вечеринки, www.urbanika.ru

Беспроводной светильник Honey от Serralunga снабжен зарядным устройством, внешне напоминает бочонок меда, www.green-land.ru, www.serralunga.com

Светильники из серии June от Vibia могут висеть на тросах, крепиться к стене или к металлическим опорам, www.bclight.ru

Светильники из серии June, Vibia, www.bclight.ru

Торшеры Kabuki, Kartell, www.kartell.ru

Коллекция Kono от Derlot Editions включает в себя столики и кашпо со встроенной подсветкой, www.derloteditions.com

Переносной светильник Piknik М от lzf в скандинавском стиле имеет поворотный абажур из шпона, а его основание сделано из металла, www.details-shop.ru, www.barcelonadesign.ru

Переносной светильник Carrie от Menu идеально подходит для путешествий, позднего похода на пляж или вечернего пикника. Корпус сделан из непрозрачного опалового стекла, аккумуляторная батарея заряжается через кабель USB, www.nordiclite.com

Для создания светильника Paloma итальянская компания Serralunga привлекла известного финского дизайнера Ээро Аарнио. Корпус выполнен из ударопрочного пластика и имеет форму забавной птички, www.green-land.ru, www.serralunga.com

Этот светильник-дерево Series 16 от Bocci с лепестками из цветного стекла словно расцветает ночью. Модульная арматура из сегментов позволяет создавать разнообразные композиции, www.krassky.ru, www.bocci.ca

Светильник White House от B.LUX, www.grupoblux.com

Гирлянда Santorini, Marset. В этой же серии есть уличные подвесные светильники и бра, www.sale7.com

Масляная лампа из серии Lighthouse от Menu сделана из фарфора, пластика и стали, отмечена наградами Red Dot Award и iF Design Award. Дизайнер Кристиан Бьерн отзывается о своей работе так: «Эти лампы не просто экономичны, они горят, как фантастические костры», www.designboom.ru

Подвесной светильник Lampie-on, Fatboy. При помощи крючка фонарь удобно переносить в руках и подвешивать на деревья в лесу или в зоне бассейна, www.designboom.ru