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21 июня 2017Чесова Полина

Вдохновляющие идеи для освещения сада

25 дизайнерских светильников для создания романтического настроения в саду

«Всякий, у кого есть библиотека и сад, не нуждается больше ни в чем», – говорил Марк Туллий Цицерон. «Разве что в дизайнерских светильниках», – осмелимся добавить от себя. Правильно подобранные светильники вечером помогут создать атмосферу дачной романтики и высветить самые красивые участки сада, а днем они будут выполнять функцию декоративного украшения ландшафта.

Вдохновляющие идеи для освещения сада

Садово-парковые светильники из коллекции Amphora испанской компании Bover с плафоном из синтетических плетеных волокон, www.familyhall.ru, www.interior-market.ru

Вдохновляющие идеи для освещения сада

Светильники Bamboo от Vibia в виде металлических стеблей бамбука незаметно растворяются в ландшафте, www.bclight.ru www.krassky.ru

Вдохновляющие идеи для освещения сада

Еще одно светящееся дерево – светильник из коллекции Blau, Gandia Blasco, www.gandiablasco.com

Вдохновляющие идеи для освещения сада

Садовые фонари, коллекция Campanone Appoggio, ModoLuce, www.modoluce.com

Вдохновляющие идеи для освещения сада

Забытые в саду инструменты? Именно такую форму дизайнер Маттео Уголини придал светильникам Tobia, которые он создал для марки Karman, www.karmanitalia.it, www.sale7.com

Вдохновляющие идеи для освещения сада

Светильники Tobia, дизайн Маттео Уголини, Karman, www.karmanitalia.it, www.sale7.com

Вдохновляющие идеи для освещения сада

Хорошая новость: легендарные стальные светильники Lampe Gras от DCW éditions появились и в уличной версии, www.lampegras.ru

Вдохновляющие идеи для освещения сада

Переносной светильник FollowMe, Marset.

Вдохновляющие идеи для освещения сада

Коллекция Ginko от De Castelli – это одновременно фонари и садовые скульптуры в форме огромных листьев, www.decastelli.it

Вдохновляющие идеи для освещения сада

Уличный светильник Globe, Ligne Roset, www.ligne-roset.com

Вдохновляющие идеи для освещения сада

Светильник-фонарь из серии Kersalé’s Lanterne, дизайн Микеле де Луччи для Hermès, имеет характерную для бренда кожаную отделку с водоотталкивающей пропиткой.

Вдохновляющие идеи для освещения сада

Светодиодная гирлянда Lucas датской марки Sirius выполнена в ретро-стиле. Натянутая между деревьями или под крышей беседки она внесет винтажный колорит в оформление современной вечеринки, www.urbanika.ru

Вдохновляющие идеи для освещения сада

Беспроводной светильник Honey от Serralunga снабжен зарядным устройством, внешне напоминает бочонок меда, www.green-land.ru, www.serralunga.com

Вдохновляющие идеи для освещения сада

Светильники из серии June от Vibia могут висеть на тросах, крепиться к стене или к металлическим опорам, www.bclight.ru

Вдохновляющие идеи для освещения сада

Светильники из серии June, Vibia, www.bclight.ru

Вдохновляющие идеи для освещения сада

Торшеры Kabuki, Kartell, www.kartell.ru

Вдохновляющие идеи для освещения сада

Коллекция Kono от Derlot Editions включает в себя столики и кашпо со встроенной подсветкой, www.derloteditions.com

Вдохновляющие идеи для освещения сада

Переносной светильник Piknik М от lzf в скандинавском стиле имеет поворотный абажур из шпона, а его основание сделано из металла, www.details-shop.ru, www.barcelonadesign.ru

Вдохновляющие идеи для освещения сада

Переносной светильник Carrie от Menu идеально подходит для путешествий, позднего похода на пляж или вечернего пикника. Корпус сделан из непрозрачного опалового стекла, аккумуляторная батарея заряжается через кабель USB, www.nordiclite.com

Вдохновляющие идеи для освещения сада

Для создания светильника Paloma итальянская компания Serralunga привлекла известного финского дизайнера Ээро Аарнио. Корпус выполнен из ударопрочного пластика и имеет форму забавной птички, www.green-land.ru, www.serralunga.com

Вдохновляющие идеи для освещения сада

Этот светильник-дерево Series 16 от Bocci с лепестками из цветного стекла словно расцветает ночью. Модульная арматура из сегментов позволяет создавать разнообразные композиции, www.krassky.ru, www.bocci.ca

Вдохновляющие идеи для освещения сада

Светильник White House от B.LUX, www.grupoblux.com

Вдохновляющие идеи для освещения сада

Гирлянда Santorini, Marset. В этой же серии есть уличные подвесные светильники и бра, www.sale7.com

Вдохновляющие идеи для освещения сада

Масляная лампа из серии Lighthouse от Menu сделана из фарфора, пластика и стали, отмечена наградами Red Dot Award и iF Design Award. Дизайнер Кристиан Бьерн отзывается о своей работе так: «Эти лампы не просто экономичны, они горят, как фантастические костры», www.designboom.ru

Вдохновляющие идеи для освещения сада

Подвесной светильник Lampie-on, Fatboy. При помощи крючка фонарь удобно переносить в руках и подвешивать на деревья в лесу или в зоне бассейна, www.designboom.ru

Вдохновляющие идеи для освещения сада

Переносной фонарь FollowMe, Marset, будет гореть в любом месте только для вас двоих.

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