Тренд: зеркальная мебель

Полная версия
Зеркальные поверхности зрительно увеличивают пространство – это прописная истина. Но еще важнее то, что такая мебель выглядит необычно и эффектно
Столики Illusion, Glas Italia
Журнальный столик Jet Set, Bernhardt
Комод Bewitch, Hooker Furniture
Бар Delphine, Jonathan Adler
Ширма Uttermost Avidian. www.lampsplus.com
Столик Dimensional, www.neimanmarcus.com
Консоль Rex, Timothy Oulton
Шкаф Hayden, Arteriors
Обеденный стол Lisandra, John-Richard Collection
Зеркальные вазы, Glass Leaf decor, www.glassleaf.ru