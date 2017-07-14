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    Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

    14 июля 2017Яковлева Екатерина

    Тренд: зеркальная мебель

    Зеркальные поверхности зрительно увеличивают пространство – это прописная истина. Но еще важнее то, что такая мебель выглядит необычно и эффектно

    зеркальная мебель

    Столики Illusion, Glas Italia

    зеркальная мебель

    Журнальный столик Jet Set, Bernhardt

    зеркальная мебель

    Комод Bewitch, Hooker Furniture

    зеркальная мебель

    Бар Delphine, Jonathan Adler

    зеркальная мебель

    Ширма Uttermost Avidian. www.lampsplus.com

    зеркальная мебель

    Столик Dimensional, www.neimanmarcus.com

    зеркальная мебель

    Консоль Rex, Timothy Oulton

    зеркальная мебель

    Шкаф Hayden, Arteriors

    зеркальная мебель

    Обеденный стол Lisandra, John-Richard Collection

    зеркальная мебель

    Зеркальные вазы, Glass Leaf decor, www.glassleaf.ru

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