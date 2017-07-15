Тренд: насекомые

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Лето в разгаре! Вот и в интерьерном мире настала пора бабочек, пчел, стрекоз, муравьев и жуков. Представляем лучшие объекты из коллекций интерьерных топ-брендов, дизайн которых навеян насекомыми.
Летняя сервировка дизайнера Жени Ждановой для "Дома Фарфора"
Шкатулка Rainforest Rhino Beetle Box с позоолоченной ручкой в виде жука-носорога, Michael Aram, "Дом Фарфора"
Бюро Farfalle с рисунком в виде бабочек на белом фоне, Fornasetti, дизайн Пьеро Форназетти
Серьги Chaumet, желтые сапфиры и хризолиты
Люстра Niagara Chandelier с подвесками из фарфора, Lladro
Керамическая плитка Ultime Notizie, дизайн Пьеро Форназетти, Ceramica Bardelli
Керамическая плитка Ultime Notizie, дизайн Пьеро Форназетти, Ceramica Bardelli
Стулья-"муравьи" Ant Chair, Fritz Hansen, дизайн Арне Якобсона
Обои Butterflies & Dragonflies, коллекция Whimsical Wallpaper, Cole & Son. Рисунок из архивов марки.
Кресло, дизайн Карлы Толомео
Фарфоровые бабочки, Richard Ginori
Фарфоровые бабочки, Richard Ginori
Обои Lightheart с рисунком в виде стрекоз, Anna Muravina Wallpaper, дизайн Анны Муравиной
Подушка, Zara Home
Стол Mantis, дизайн Альваро Урибе
Торшер Mantis Light, Ozon Design, дизайн Аттилы Кузу
Декоративная фигурка жука, Mambo Unlimited
Декоративная фигурка богомола, Mambo Unlimited
Ковер Butterfly, дизайн Эдварда Барбера и Джея Осгерби, The Rug Company
Часы Time2bee, Progetti
Светильник в виде сот Cell Wall Light, Tom Dixon, дизайн Тома Диксона
Декоративная фигурка пчелы, Yves Delorme
Ковер No Honey, дизайн Юргена Далманнса