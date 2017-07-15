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    Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

    15 июля 2017Парфенова Татьяна

    Тренд: насекомые

    Лето в разгаре! Вот и в интерьерном мире настала пора бабочек, пчел, стрекоз, муравьев и жуков. Представляем лучшие объекты из коллекций интерьерных топ-брендов, дизайн которых навеян насекомыми.

    Тренд: насекомые

    Летняя сервировка дизайнера Жени Ждановой для "Дома Фарфора"

    Тренд: насекомые

    Шкатулка Rainforest Rhino Beetle Box с позоолоченной ручкой в виде жука-носорога, Michael Aram, "Дом Фарфора"

    Тренд: насекомые

    Бюро Farfalle с рисунком в виде бабочек на белом фоне, Fornasetti, дизайн Пьеро Форназетти

    Тренд: насекомые

    Серьги Chaumet, желтые сапфиры и хризолиты

    Тренд: насекомые

    Люстра Niagara Chandelier с подвесками из фарфора, Lladro

    Тренд: насекомые

    Керамическая плитка Ultime Notizie, дизайн Пьеро Форназетти, Ceramica Bardelli

    Тренд: насекомые

    Керамическая плитка Ultime Notizie, дизайн Пьеро Форназетти, Ceramica Bardelli

    Тренд: насекомые

    Стулья-"муравьи" Ant Chair, Fritz Hansen, дизайн Арне Якобсона

    Тренд: насекомые

    Обои Butterflies & Dragonflies, коллекция Whimsical Wallpaper, Cole & Son. Рисунок из архивов марки.

    Тренд: насекомые

    Кресло, дизайн Карлы Толомео

    Тренд: насекомые

    Фарфоровые бабочки, Richard Ginori

    Тренд: насекомые

    Фарфоровые бабочки, Richard Ginori

    Тренд: насекомые

    Обои Lightheart с рисунком в виде стрекоз, Anna Muravina Wallpaper, дизайн Анны Муравиной

    Тренд: насекомые

    Подушка, Zara Home

    Тренд: насекомые

    Стол Mantis, дизайн Альваро Урибе

    Тренд: насекомые

    Торшер Mantis Light, Ozon Design, дизайн Аттилы Кузу

    Тренд: насекомые

    Декоративная фигурка жука, Mambo Unlimited

    Тренд: насекомые

    Декоративная фигурка богомола, Mambo Unlimited

    Тренд: насекомые

    Ковер Butterfly, дизайн Эдварда Барбера и Джея Осгерби, The Rug Company

    Тренд: насекомые

    Часы Time2bee, Progetti

    Тренд: насекомые

    Светильник в виде сот Cell Wall Light, Tom Dixon, дизайн Тома Диксона

    Тренд: насекомые

    Декоративная фигурка пчелы, Yves Delorme

    Тренд: насекомые

    Ковер No Honey, дизайн Юргена Далманнса

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