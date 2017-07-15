Тренд: насекомые

Лето в разгаре! Вот и в интерьерном мире настала пора бабочек, пчел, стрекоз, муравьев и жуков. Представляем лучшие объекты из коллекций интерьерных топ-брендов, дизайн которых навеян насекомыми.