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    Все об актуальных трендах в дизайне интерьера, знаковых предметах декора и главных именах индустрии.

    03 июля 2017

    Тренд месяца: мебель из дерева

    Натуральное дерево — невероятно теплый, приятный на ощупь материал, способный наполнить природной энергией любое пространство

    мебель из дерева

    1 Лавка № 3, Denis Milovanov, www.denismilovanovofficial.com, 13 000 у.е. 2 Подставка для журналов из ротанга, Zara Home, магазины Zara Home, 4599 руб. 3 Ширма Black 90, дизайн Паолы Навоне, Gervasoni, галерея Altagamma, 1100 у.е. 4 Ваза, Gardeco, галерея Altagamma, 255 у.е. 5 Ваза Barrel, MHLIVING, www.mhliving.ru, 5568 руб. 6 Фигурка собаки, Table Type, www.storeofdecor.ru, 1600 руб. 7 Табурет, Zara Home, магазины Zara Home, 8999 руб.

    ФОТОСергей Копытин
    мебель из дерева

    1 Табурет Nessa, MHLIVING, www.mhliving.ru, 31 784 руб. 2 Корзины «Флодис», ИКЕА, магазины ИКЕА, 1299 руб. каждая. 3 Обеденный стол Louis, Capitol Collection, магазины Home Concept, 95 300 руб. 4, 5 Вазы Forest Code и Voodoo Convex, MHLIVING, www.mhliving.ru, 5174 и 4246 руб. 6 Табурет, Zara Home, магазины Zara Home, 4599 руб. 7 Декоративные диски, Dantone Home, шоу-рум Dantone Home, 27 000 и 35 000 руб. 8 Кресло № 20, Denis Milovanov, www.armelsoyer.com, от 5000 у.е.

    ФОТОСергей Копытин
    мебель из дерева

    1 Вазы Relic, MHLIVING, www.mhliving.ru,12 064 и 11 136 руб. 2 Шкафчик, Zara Home, магазины Zara Home, 8999 руб. 3 Вазы, Dantone Home, шоу-рум Dantone Home, 1300 руб. каждая. 4, 5 Вазы Forest Code, MHLIVING, www.mhliving.ru, 7308 и 10 231 руб. 6 Обеденный стол, Dantone Home, шоу-рум Dantone Home, 76 200 руб.

    ФОТОСергей Копытин
    мебель из дерева

    1 Табурет, Zara Home, магазины Zara Home, 4599 руб. 2 Доска, Chehoma, магазины Home Concept, 9130 руб. 3 Поднос, SÓHA, www.sohaconcept.com, 10 000 руб. 4 Разделочная доска Greece из оливы, www.storeofdecor.ru, 1990 руб. 5 Обеденный стол Louis, Capitol Collection, магазины Home Concept, 95 300 руб. 6 Игрушечная машинка, «Радуга грез», www.storeofdecor.ru, 750 руб. 7 Туес из бересты, Anastasiya Koshcheeva, www.anastasiyakoshcheeva.com, 2500 руб.

    ФОТОСергей Копытин
    мебель из дерева

    1 Табурет, «Ольга Энгель», галерея Altagamma, 780 у.е. 2 Корзина, Zara Home, магазины Zara Home, 5599 руб. 3 Журнальный столик, Dantone Home, шоу-рум Dantone Home, 63 600 руб. 4 Фигурка робота, Table Type, www.storeofdecor.ru, 1600 руб. 5 Журнальный столик, «Ольга Энгель», галерея Altagamma, 840 у.е. 6 Миска «Секин», ИКЕА, магазины ИКЕА, 699 руб. 7 Столик из коллекции Ren, Poltrona Frau, галерея Altagamma, 2160 у.е. 8, 10 Шезлонг и табурет, Denis Milovanov, www.denismilovanovofficial.com, 11 000 и 2500 у.е. 9 Салатник из оливы, www.westwing.ru, 2200 руб.

    ФОТОСергей Копытин

    Стиль Марина Бессонова

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