Тренд месяца: журнальные столики

1 Столик Ilary, Poltrona Frau, салон Krassky, 4680 у.е. 2 Поднос Keaton, Crate and Barrel, магазины Crate and Barrel, 6200 руб. 3 Настольная лампа Shogun Tavolo, Artemide, салоны «Интерьеры Экстра Класса», 923 у.е. 4 Табурет Fan, Ton Dixon, салон «Интерьер Market», 622 у.е. 5 Напольная ваза, Hedwig Bollhagen, салон Krassky, 3240 у.е. 6 Ковер Thistle Gold, дизайн Вивьен Вествуд, The Rug Company, шоу-рум The Rug Company, 2077 у.е. за м/кв. 7 Кресла Purkersdorf, Wittmann, салоны «Интерьеры Экстра Класса», 4300 у.е. 8 Столик Loren, Baxter, салон Krassky, 4000 у.е. 9, 10 Набор для игры в шахматы Samarcande и пресс-папье Samarcande Emperador, Hermès, бутики Hermès, 1 270 000 и 470 000 руб. 11 Столик Husk, B&B Italia, салон Krassky, 1280 у.е. 12 Ткань Cinema, Nya Nordiska, компания «Кадо», 156 у.е. за м/кв.

ФОТО Дмитрий Журавлев